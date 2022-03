Los periodistas Benjamín Torres Gotay y Dennis Rivera Pichardo llegaron hoy, jueves, a Europa como enviados especiales de El Nuevo Día para cubrir el conflicto bélico desde la frontera entre Polonia y Ucrania.

“Desde la frontera” será una cobertura especial que contará y documentará las historias humanas de algunos de los millones de ucranianos que han sido desplazados de su nación tras la invasión rusa.

El Nuevo Día se convierte así en el primer y único medio de Puerto Rico en viajar a Polonia para hacer una cobertura del histórico suceso con sus propios periodistas.

La cobertura de nuestros corresponsales incluirá amplios reportajes, vídeos, crónicas, transmisiones en vivo, publicaciones en redes sociales y podcasts.

Las historias podrán leerse a partir de mañana, viernes, en todas nuestras plataformas digitales y, desde el sábado, en nuestras ediciones impresas.

La misión de nuestros periodistas se extenderá hasta el próximo 1 de abril. A su llegada a Puerto Rico, habrá una edición especial del conflicto entre Ucrania y Rusia.

Torres Gotay, quien se desempeña como subdirector de Proyectos y Coberturas Especiales, es un veterano periodista que inició su carrera desde 1993 y labora en El Nuevo Día desde el 1997. Ha sido reportero, editor de varias secciones, columnista, editorialista y subdirector. Actualmente, escribe columnas de opinión y reportajes especiales. Su trabajo ha sido reconocido en varias ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo que otorga la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Premio a la Excelencia Periodística que otorga el Overseas Press Club.

Por su parte, Rivera Pichardo, quien funge como editor digital, tiene una amplia experiencia en fotografía que combina con sus estudios en Ciencias Sociales y Antropología de la Universidad de Puerto Rico. En el pasado, se desempeñó como jefe de Fotografía y consultor de Innovación Digital para Diario Libre, la organización de medios más grande de la República Dominicana. Además, colaboró para The New York Times, The Washington Post, Associated Press y Bloomberg, entre otros. Ha sido galardonado por la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico, el Overseas Press Club y Eddie Adams Workshop XXVII.

El pasado 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó una operación militar en Ucrania. En un discurso televisado aseguró que el ataque era necesario para proteger a civiles. Además, acusó a Estados Unidos y a sus aliados de desatender sus exigencias de evitar que Ucrania se integre a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), así como ofrecerle a Moscú garantías en materia de seguridad.

Rusia ha sido insistente en que no tiene el objetivo de ocupar Ucrania. Sin embargo, el gobierno ucraniano ha denunciado que las fuerzas rusas utilizan artillería, llevan a cabo ataques aéreos y “asedio” contra ciudades densamente pobladas, incluyendo Mariúpol, en el sur de Ucrania.

De acuerdo con la ONU, cerca de 10 millones de ucranianos —el 25% de su población— han huido de sus hogares y, actualmente, se encuentran en otras partes del país o entre los 3.6 millones de refugiados.

Estados Unidos, por su parte, ha indicado que 12 millones de personas requieren de ayuda y 5.6 millones de niños no pueden volver a la escuela en Ucrania.