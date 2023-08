A su llegada esta tarde al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para iniciar una nueva jornada de negociación con el Sindicato de Trabajadores, el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis A. Ferrao, achacó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la responsabilidad por el incumplimiento con lo estipulado en un acuerdo de justicia salarial que él firmó en febrero.

“Todas esas condiciones dependían que la JSF autorizara muchas de ellas, sobre todo, las que tienen que ver con dinero”, dijo Ferrao en respuesta a preguntas de El Nuevo Día. “La firma dice: sujeto a la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta autoriza los movimientos fiscales mayores de $2 millones e, incluso, entre partidas”, insistió.

Tras la aprobación de un voto de huelga indefinida, el Sindicato cerró temprano hoy, miércoles, los portones de la UPR Recinto de Río Piedras. Un grupo de trabajadores ha permanecido frente al portón de entrada al principal centro docente del país, bloqueado con una cadena y un vehículo, a la espera de acciones que pongan fin a la huelga, justo el día en que iniciaban sus clases los estudiantes del campus.

Como se acordó en febrero, el Sindicato le solicitó a Ferrao que honre el pago retroactivo de un primer aumento salarial de $7.50 a $8.50 al 1 de julio de 2022, y de $8.50 a $9.50 al 1 de julio de este año. Contrario a lo que Ferrao planteó, el documento con su firma y la del presidente del Sindicato, David Muñoz Hernández, no hace mención de la JSF o condiciona el cumplimiento a lo que determine el ente.

“Nosotros pedimos el dinero en la petición presupuestaria, era una partida como de $30 millones, no vino autorizada en el presupuesto que se aprobó el 30 de junio”, argumentó Ferrao.

Luego de esa denegación, Ferrao solicitó a la JSF –el 2 de agosto– el aumento salarial a $9.50, retroactivo al 1 de julio de este año. La JSF informó mediante carta, el 15 de agosto, que aprobó el aumento salarial para 1,430 empleados de la UPR que estaban cobrando menos del mínimo estatal por hora, un incremento de $5.3 millones al presupuesto de la UPR, en vigor a partir del 14 de septiembre de 2023.

“En esa solicitud, no incluyó el ajuste salarial, el retroactivo salarial de $8.50″, señaló, entretanto, Muñoz Hernández. “Hay que preguntarle al doctor Ferrao con qué dinero pagaría a los trabajadores el retroactivo salarial, porque no está incluido en la solicitud que le hizo a la Junta de Control Fiscal”, recalcó, al desmentir, además, que el pago de una bonificación de $2,700 correspondiera al retroactivo de ese aumento salarial, pues se trata de dos puntos separados en el acuerdo firmado por las partes.

Ferrao indicó, desde la sede del DTRH, que realiza gestiones para identificar aproximadamente $2 millones para cubrir el pago retroactivo correspondiente al aumento a $8.50. Ambas partidas rondarían los $7.3 millones, lejos de los $30 millones que, inicialmente, Ferrao solicitó a la JSF.

“Venimos aquí con la mejor intención de continuar y mantener el diálogo necesario que permita la universidad abierta y funcional”, sostuvo Ferrao, al plantear que trataría de alcanzar “puntos de convergencia” en la negociación con el presidente del Sindicato. “Todo tiene implicaciones fiscales y hay que hacer los cálculos a ver cuánto cuesta”, manifestó.

El Sindicato de Trabajadores de la UPR determinó continuar con la huelga indefinida hasta tanto exista una garantía de cumplimiento con la totalidad de los acuerdos de parte de la Administración Central de la UPR.

Muñoz Hernández señaló, durante una conferencia de prensa frente a los portones de la UPR, que Ferrao “le ha mentido al pueblo, les ha mentido a los trabajadores, le ha mentido a la prensa y nosotros tenemos aquí la evidencia”, mientras mostraba el documento firmado que establece los términos acordados y no cumplidos, a la fecha de hoy.

La reunión de esta tarde, convocada por el Sindicato, se llevaba a cabo en el Negociado de Conciliación y Arbitraje.

“Nosotros queremos, más que él (Ferrao), regresar a nuestras labores, porque a nosotros nos encanta nuestro trabajo y tenemos un compromiso, no tan solo con los estudiantes, sino con el pueblo completo de Puerto Rico”, subrayó Muñoz Hernández.

La presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend) de la UPR, Jannell M. Santana Andino, que apoya la huelga y reclamos del Sindicato, señaló, por su parte, que lo aprobado por la JSF no representa un ajuste en el salario base de los empleados, sino que la Administración Central de la UPR aplicaría un aumento salarial a partir de la suma del salario bruto de trabajadores, un aumento que no es uniforme ni beneficia igual a los trabajadores.

Santana Andino sostuvo que hay alrededor de 3,000 empleados no docentes por debajo del salario mínimo federal en la UPR, pero el aumento que aprobó la Junta impactaría solo a 1,433. “No tienes unas escalas (salariales) actualizadas cuando estás trabajando un plan de retribución y clasificación, que debe estar cimentado sobre las bases de salario mínimo”, apuntó. Santana Andino planteó que los $30 millones que en principio solicitó Ferrao a la Junta sí habrían impactado la base de los salarios de los trabajadores, pero el presidente la UPR no ha respondido a un llamado de “frente común” para lograr los objetivos de justicia salarial.

“Si Ferrao hubiese sido más dinámico, más proactive en todo esto, estas cosas no estarían pasando. El mayor responsable es la administración universitaria en dilatar los procesos”, subrayó.

“Se va a paralizar todo el sistema universitario”

Más temprano, el vicepresidente del Sindicato, Carlos Matías, aseguró que la huelga que inició oficialmente hoy con el cierre de portones en Río Piedras se extenderá, paulatinamente, hacia el resto de los recintos y unidades, hasta tanto el presidente de la UPR honre los acuerdos que firmó en febrero.

“Si esto no se resuelve, vamos a seguir integrando recintos día por día. Eventualmente, se va a paralizar todo el sistema universitario hasta tanto y en cuanto se honren los acuerdos, tal y como se firmaron”, subrayó Matías.

Por su parte, Ferrao acudió esta mañana a un programa radial para plantear que el Sindicado estaba “impidiendo la educación universitaria”. “De nuevo, hago un llamado a que depongan esta actitud de estar impidiendo la educación universitaria al Sindicato de Trabajadores”, dijo Ferrao.

El Sindicato respondió a ese señalamiento. “Eso quien lo está impidiendo es él, nosotros estamos reclamando lo que en derecho nos corresponde reclamar, pero quien está impidiendo la entrada es él, porque está violentando los acuerdos”, subrayó Matías.

El acuerdo de febrero puso fin a una huelga que mantuvo cerrados los portones de la mayoría de los recintos. El anuncio, en aquel momento, lo hicieron juntos Ferrao y Muñoz Hernández, tras alcanzar el acuerdo que giró en torno al alza salarial para los empleados de limpieza y ornato del sistema, entrando en vigor “el próximo año fiscal”, es decir, el pasado 1 de julio.

Pero Matías relató que, después de febrero, Ferrao no respondió ninguna de las tres cartas que el Sindicato le suscribió, entre marzo y mayo pasado, y que la poca comunicación de parte del presidente se ha limitado a “reclamos de que sedamos”.

“Nosotros esta lucha la vamos a seguir hasta tanto y en cuanto el presidente esté dispuesto a clarificar todo esto”, apuntó el vicepresidente. El Sindicato también reclama, tanto a Ferrao como a la Junta de Gobierno de la UPR, que revierta la determinación de no permitirles negociar su propio plan médico, contrario a lo que había ocurrido durante los pasados 15 años.

“Nosotros le ahorrábamos a ellos alrededor de $5 millones cogiendo nuestro propio plan”, planteó Matías. Pero Ferrao insistió esta tarde en que, económicamente, es más conveniente para la UPR incluir a los trabajadores en el plan que la Administración Central de la UPR negocia.