La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció hoy que el Programa de Subvención para Mitigación de Riesgos (HMGP, en inglés) acogió 525 propuestas de proyectos sometidos por 188 entidades públicas y privadas dirigidos a minimizar los daños a la vida y la propiedad que quedaron expuestos tras el paso del huracán María.

“Estas organizaciones y municipios llevaban más de dos años esperando para que estos proyectos fueran evaluados, así que una vez entramos en esta posición…tuvimos una visión de que estos fondos se trabajaran con la responsabilidad que nuestro pueblo necesita”, dijo la gobernadora.

Tras las entidades -incluyendo municipios y la Universidad de Puerto Rico- recibir la confirmación de que la propuesta ha sido seleccionada, inicia ahora un proceso en el que los peticionarios tienen que presentar un paquete de aplicación que debe incluir un análisis de costo-beneficio, el alcance del proyecto, el presupuesto e itinerario de trabajo.

Este plan debe entregarse entre agosto y septiembre a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR-3) para ser sometido ante la Agencia federal para el manejo de Emergencias (FEMA) antes del 31 de octubre para su elegibilidad final.

Las obras están enfocadas en las áreas de salud, educación e infraestructura. Entre las propuestas acogidas está la construcción de proyectos de control de inundaciones y adquisición de generadores eléctricos para hospitales y égidas, entre otros tantos.

“Estamos convencidos de que, con la aportación de gobierno federal y el talento de nuestra isla, contamos con los recursos necesarios para levantar a Puerto Rico”, señaló la primera ejecutiva.

Los proyectos son 100% financiados con fondos federales. No obstante, Vázquez Garced explicó que en el presupuesto estatal se designó una partida de $750 millones para ayudar a aquellos alcaldes y entidades que no cuentan con los fondos iniciales para comenzar los trabajos. La distribución de este dinero, no obstante, tiene que ser aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Lo que queremos es que lo que hemos visto en los pasados años con los desastres que ha tocado la isla, no se repita o nos aseguremos que minimizaremos cualquier impacto”, señaló Ottmar Chávez, director ejecutivo de COR-3.

Los 188 proyectos avalados son en el área de salud (65), vivienda (18), capacitación (6), recursos naturales y culturales (3), educación (27), economía (4), edificios públicos (9) y municipios (56). Sin embargo, en total se recibieron 3,200 cartas de intención.

El programa, conocido también como Fondos 404, cuenta con una inyección de $3,999 millones: $2,999 millones corresponden a la iniciativa de HMGP, y $1,000 millones al programa federal para el desarrollo comunitaria (CDBG-DR).

“FEMA está aquí para invertir en el futuro de Puerto Rico, así que no hacemos nada con reemplazar con lo que existía antes. Lo que nosotros queremos hacer, especialmente con estos fondos, es hacerlo mejor, hacerlo más fuerte para que cualquier huracán que venga en el futuro no afecte a la isla como María”, señaló Alex Amparo, coordinador de la Oficina de Recuperación de FEMA en Puerto Rico.

El alcalde de Comerío, José A. Santiago, explicó que, en su caso, el proyecto aprobado impacta a la comunidad Ariel que fue invadida por las aguas del río La Plata durante el huracán María.

“Desde ese momento del huracán hasta ahora, los vecinos de esa comunidad no duermen cuando comienzan a llover, sienten que puede nuevamente el rio invadir sus casas”, detalló.

Mientras, en el caso del Caño Martín Peña se solicitó una asignación de $66 millones para el desarrollo de un sistema sanitario, pluvial y vial para la comunidad de Israel Bitumul.

“Beneficiaría directamente a 1,100 familias de estas comunidades que por muchos años no han estado conectado a un sistema sanitario”, expresó Carlos Muñiz, director del área de Urbanismo e Infraestructura del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña

Ante la ausencia de un sistema sanitario, los vecinos de Israel Bitumul descargan las aguas crudas directamente al canal. “Este proyecto es muy importante para estas comunidades, pero también tiene un beneficio indirecto a 20,000 familias circundantes del distrito y nos pone en mejor posición para poder viabilizar el proyecto del dragado del caño”, dijo Muñiz

Otro de los municipios impactados sería el de Aguas Buenas, donde se realizaría el dragado de una quebrada aledaña a la comunidad de Estancias del Rio del barrio Jagueyes Abajo. “Esa quebrada fue impactada notablemente y el cauce ha cambiado su curso y se están viendo afectados una línea de residencias y varios comercios”, expresó el alcalde Javier García Pérez.