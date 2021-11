Transitar por las carreteras del país siempre ha sido un desafío, pero con el pasar de los años ese reto es cada vez más complejo. Calles carentes de iluminación, desprendimientos que datan del huracán María y maleza que prácticamente cubre las vías de rodaje son algunas de las situaciones que evidencian el desgaste de la infraestructura vial de Puerto Rico.

No obstante, para la gran parte de los conductores, la problemática o denuncia mayor son los cráteres que, en ocasiones, los dejan sin neumáticos y evidencian la falta de mantenimiento por parte del gobierno.

Una de esas vías es la calle Ernesto Cerra, en Santurce, donde -en un tramo- es imposible evadir los hoyos. En el área depositaron piedras intentando aminorar la situación, pero es evidente la necesidad de reparación.

La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, reconoce que por años no se le prestó la atención debida al mantenimiento de las carreteras, pero aseguró que desde que asumió la dirección de la agencia hace 10 meses se ha dado a la tarea de allegar fondos que permitan rehabilitar las carreteras del país.

PUBLICIDAD

“Te digo que no es suficiente (los fondos que hemos conseguido) porque estamos acumulando años de problemas en las carreteras, pero sí es suficiente para nosotros empezar a ver ese cambio y esa inversión que no se había hecho”, afirmó.

Entre esos fondos vitales para la reparación de las carreteras, Vélez Vega destacó la asignación de $100 millones del Plan Americano de Recuperación (Fondos ARPA). Sostuvo que se trata de una partida “histórica”, ya que hacía “muchísimos años” que la agencia no contaba con presupuesto para el mantenimiento de carreteras, justamente la labor que está llamada a hacer la agencia.

“Era crítico que tuviésemos un dinero asignado para hacer eso, porque si no, ¿qué pasa? La ciudadanía sigue molesta porque la grama no se corta, porque los hoyos no se arreglan, porque los semáforos no están en buenas condiciones... pero era imposible hacer todo ese trabajo sin dinero”, sostuvo la funcionaria, al señalar que de la partida de $100 millones, $50 millones se utilizarán durante el año fiscal en curso.

Este dinero puede invertirse en trabajos de desyerbo, limpieza mecanizada, pavimentación, rotulación, distribución de asfalto, cunetones, enmarcado de pavimento y compra de equipo, entre otras labores. También, se harán mejoras en las siete oficinas regionales de la dependencia.

Dijo que cuando asumió la dirección del DTOP, la agencia contaba con dinero asignado exclusivamente para los trabajos de recuperación del huracán María, que impactó a Puerto Rico en el 2017. Esta partida asciende a $1,100 millones, $600 millones provenientes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y $500 millones de la Administración Federal de Carreteras (Federal Highway Administration).

PUBLICIDAD

“Normalmente, el mantenimiento de las vías estatales le corresponde al estado. O sea, al gobierno, con fondos estatales y ahí era donde no había dinero”, reconoció.

Los municipios se han encargado, durante años, de dar mantenimiento a las carreteras estatales ante la falta de acción del gobierno central. (Ramón “Tonito” Zayas)

Junto a los fondos ARPA, en el presupuesto vigente, el gobernador Pedro Pierluisi designó $87 millones para el programa “Abriendo Caminos”, específicamente para la pavimentación en tramos. Referente a esta iniciativa, Vélez Vega explicó que ya recibieron las propuestas de proyectos, las cuales fueron evaluadas por personal del DTOP. “Estamos esperando por la Administración de Servicios Generales (ASG) para hacer la adjudicación de todos esos contratos”, dijo.

Aseguró que todos los municipios se beneficiarán del programa “Abriendo Caminos” y estimó que los trabajos inicien en enero próximo. “Son proyectos que no son proyectos federales, inmensos, que conlleven demasiadas coordinaciones y permisos, ni miles de otras cosas. Esto es ya mantenimiento de carreteras”, expresó la funcionaria.

Otra iniciativa que debería redundar en carreteras más seguras es el programa “Impacto Vial” que comenzó en enero. El mismo consiste en la creación de alianzas entre los municipios, dependencias públicas y el sector privado para el mantenimiento de segmentos de carreteras. La iniciativa comenzó con el tramo de la PR-2 entre los pueblos de Guánica y San Germán.

Posteriormente, dijo, se impactó la avenida Román Baldorioty de Castro (PR-26) y la Jesús T. Piñero (PR-17). “No es que estemos pasándole la responsabilidad a los municipios. Lo estamos haciendo en equipo porque así podemos alcanzar más y hacer las cosas mejor”, aseguró Vélez Vega, al destacar que los trabajos bajo este programa son voluntarios.

PUBLICIDAD

La PR-149 -a la altura de Lares- debería ser la próxima carretera a impactar.

Atienden reclamo

Por años, los gobiernos municipales han destinado parte de sus fondos operacionales para el mantenimiento de las carreteras, incluyendo vías de responsabilidad del estado. En los últimos tiempos, sin embargo, algunos alcaldes han tenido que detener las labores o reducir drásticamente los fondos destinados a estas tareas ante los recortes a sus presupuestos.

La crisis fiscal ha impactado severamente a los gobiernos municipales. “La realidad del caso es que tengo muchos empleados trabajando solamente lo que es el mantenimiento de las carreteras del país, que son estatales, y he tenido que dejar de mantener las carreteras municipales”, dijo el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández.

Otras de sus preocupaciones son el retraso en los proyectos con fondos de FEMA, los derrumbes que persisten desde el huracán María y una alegada falta de atención por parte del gobierno central al mantenimiento de las carreteras secundarias y terciarias.

Hernández alegó que durante el pasado cuatrienio hubo un “alto discrimen” hacia los municipios cuyos alcaldes pertenecían al Partido Popular Democrático (PPD). “No se puede continuar discriminando... lo que le estamos pidiendo a la secretaria es que priorice a aquellos municipios que el cuatrienio pasado no recibieron nada”, señaló.

“En mi pueblo, en mis casi 10 años de alcalde, no he visto una sola brigada del DTOP limpiando una carretera”, agregó el también alcalde de Villalba.

Hernández sí reconoció que la secretaria ha acogido algunas de sus recomendaciones, como fue el restablecimiento de los convenios con los municipios para el mantenimiento de las carreteras.

PUBLICIDAD

La avenida Roberto Sanchez Vilella, antigua Campo Rico, en Carolina también requiere de reparaciones. (Ramón “Tonito” Zayas)

La asignación total, hasta el momento, ha sido de $20.2 millones, suma que está disponible para los 78 pueblos. El monto a distribuir a cada uno se determina según los kilómetros de carreteras estatales con los que cuente.

“Sabemos que $20.2 millones para toda la isla no da. Pero estos convenios hacía muchos años no los hacían, no nos daban dinero para eso y ahora nosotros lo que estamos haciendo con los municipios es: ‘enséñame la evidencia de cómo lo utilizaron para poder justificar que necesitamos más dinero y más fondos recurrentes para este tipo de trabajo’”, expuso la titular del DTOP.

La red vial de Puerto Rico tiene 18,358 millas o 29,538 kilómetros de carreteras. Las estatales ascienden a alrededor de 8,142 kilómetros, una tercera parte de lo que son las carreteras del país. Estas, contrario a las municipales, usualmente están identificadas por número, como la PR-2 y la PR-10.

Vélez Vega explicó que la agencia no tiene jurisdicción para trabajar las carreteras municipales, aunque sí pueden colaborar con los alcaldes en otras áreas. “Los municipios han hecho mucho del mantenimiento de las carreteras estatales en el pasado porque el DTOP no tenía el dinero”, señaló Vélez Vega.

El alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez, dijo que, en su caso, invierte casi $1 millón anualmente de su presupuesto en el mantenimiento de las vías estatales en jurisdicción de Guaynabo. Mientras, solo le fueron asignados $90,000 a través de convenio que tiene con el estado.

PUBLICIDAD

“Hay unos municipios que, lamentablemente, no tienen los fondos para poderle dar mantenimiento por la cantidad de kilómetros que tienen de carreteras estatales”, señaló Pérez.

Los reclamos principales de los demás ejecutivos municipales de la Palma son el asfalto y el mantenimiento de las áreas verdes. También señalan problemas de iluminación y el retraso en los proyectos con fondos de FEMA que tienen que ser reclamados por el DTOP.

Pérez destacó, sin embargo, lo que podría representar para los municipios el proyecto de inversión en infraestructura convertido en ley recientemente por el presidente Joe Biden y a través del cual Puerto Rico recibiría más de $2,265 millones.

La ley asigna a Puerto Rico $900 millones para la reconstrucción de carreteras y autopistas, $456 millones para iniciativas de transporte y $225 millones para reparar y reemplazar puentes, entre otras partidas.

Pérez dijo que el gobernador Pierluisi está a la espera de que se establezcan las guías sobre el uso del dinero para sostener un diálogo con los alcaldes sobre cómo se va a impactar los pueblos. “Esto va a ayudar muchísimo a los municipios”, afirmó el alcalde de Guaynabo al sostener que existen buenos canales de comunicación con la jefa de DTOP.

Al igual que sus homólogos, la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, destacó la restitución de los acuerdos colaborativos como un esfuerzo para “mitigar en cierta medida” los gastos por los trabajos que asumen en las vías de rodaje estatales.

También destacó el inicio de mejoras en el expreso Luis A. Ferré (PR-52), uno de los reclamos que habían levantado. Sin embargo, no se han atendido “decenas” de derrumbes registrados en la zona montañosa de Salinas desde el huracán María. “Son decenas de derrumbes. Tuve la oportunidad de presentarle un informe a la secretaria... pero no se han atendido prácticamente ninguno”, expuso.

PUBLICIDAD

Otro reclamo de Bonilla Colón fue la asignación de recursos humanos y equipo a las oficinas regionales del DTOP. “Esta secretaria ha mantenido mayor comunicación, nos ha visitado, han atendido unas cosas pero faltan otras cosas por atender que son prioridad”, expuso la alcaldesa.