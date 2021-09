El Museo y Memorial del 11 de septiembre en Nueva York detalló los nombres de 43 puertorriqueños que fallecieron en los ataques terroristas que ocurrieron en esa fecha en el 2001.

Extraoficialmente se estima que en los ataques fallecieron alrededor de 200 personas de origen puertorriqueño. Los datos provistos, sin embargo, son de los nacidos en la isla. Este tipo de listado nunca había sido provisto por las autoridades.

Junto a los nombres el organismo proveyó una breve descripción de cada uno de los fallecidos, el pueblo de origen -si fue identificado- y las circunstancias en que murieron.

Por ejemplo, Waleska Martínez tenía 37 años cuando abordó el vuelo 93 de United Airlines que se estrelló cerca de una mina en Stonycreek, Pensilvania, luego que los terroristas secuestraran el avión y los pasajeros intentaran retomar el control de la nave. Ella era de Santurce.

Dennis Mojica tenía 50 años y trabajaba en el Departamento de Bomberos de Nueva York. Estuvo entre el grupo de primeros respondedores que llegó a las Torres Gemelas del World Trade Center para atender la emergencia desatada por el impacto de los aviones a la estructura. Está entre los que perecieron cuando las torres colapsaron.

Hoy, los nombres de cada uno de los 2,977 que murieron en los ataques en Nueva York, el Pentágono y en Pensilvania serían leídos en voz alta como parte de los ya tradicionales actos de recordación.

Aquí los nombres de las 43 personas nacidas en la isla que murieron en los ataques:

1. Barbosa, Víctor Daniel - 23 años

Víctor Barbosa nació en Mayagüez, Puerto Rico, y vivía en el Bronx con su madre y hermanos. Se dedicaba a la música junto a una banda en español llamada Hurakanes y participaba en vídeos de rap. Víctor trabajaba en el observatorio Top of the World del World Trade Center. El 11 de septiembre, estaba trabajando en el piso 107 de la Torre Sur.

2. Cáceres, Lillian - 48 años

Lillian Cáceres nació en San Juan, Puerto Rico. Vivía en Staten Island con su hija de 11 años. Las dos actuaban a menudo en obras de teatro en su iglesia, donde Lillian también enseñaba en la escuela dominical. Lillian era analista técnica en Marsh & McLennan, en el piso 97 de la Torre Norte. El 11 de septiembre, trabajó en el primer turno para poder recoger a su hija después del colegio.

3. Calderón-Olmedo, José O. - 44 años

Nacido en Fajardo, Puerto Rico, José Calderón-Olmedo vivía en Annandale, Virginia, con su esposa, Gloria, y sus dos hijos. José estuvo 19 años en el Ejército de los Estados Unidos, incluyendo misiones en Alemania, el Golfo Pérsico durante la Guerra del Golfo y Corea del Sur. El 11 de septiembre, el sargento de primera clase Calderón-Olmedo estaba en el Pentágono, donde se desempeñaba como sargento de suministros del Ejército.

4. Centeno, Ana Mercedes - 38 años

Nacida en Puerto Rico, Ana Centeno se trasladó a Jersey City, Nueva Jersey, desde niña y permaneció allí de adulta. Aficionada al fitness, Ana pasaba la mayoría de las tardes en el gimnasio o corriendo con su hermano. A menudo corría carreras benéficas para recaudar fondos para causas infantiles. Ana trabajaba como contadora en Marsh & McLennan. El 11 de septiembre, se presentó en su oficina de la Torre Norte.

5. Cintrón, Edna - 46 años

Nacida en Puerto Rico, Edna Cintron vivía en Queens con su esposo, William. Tenía una hija adulta. Edna y William dirigían juntos una floristería llamada Sweet William’s, en el Spanish Harlem de Manhattan. Edna también trabajaba a tiempo completo como asistente administrativa en Marsh & McLennan. El 11 de septiembre, estaba en su oficina, en el piso 97 de la Torre Norte del World Trade Center.

6. Cubero, Francisco Cruz - 47 años

Nacido en Puerto Rico, Francisco Cubero se trasladó a Estados Unidos de niño. De adulto, se estableció en Staten Island con su esposa, Carmen. Tuvo un hijo mayor. Amante de la música, Francisco aprendió a tocar la guitarra y actuó en bandas de música latina y de rock durante 25 años. Trabajó como guardia de Summit Security Services y fue visto el 11 de septiembre guiando a los bomberos en el World Trade Center.

7. DeCola, Paul - 39 años

Nacido en San Juan, Puerto Rico, Paul DeCola se trasladó a los Estados Unidos y vivía en Ridgewood, Queens, con su esposa, Virginia, y su hijo adolescente. A Paul le interesaba la tecnología y a menudo se dedicaba a proyectos de electrónica en su tiempo libre. Trabajaba en el servicio de atención al cliente de Cantor Fitzgerald. El 11 de septiembre, Paul estaba en su oficina, en la planta 103 de la Torre Norte del World Trade Center.

8. Díaz, Matthew - 33 años

Nacido en San Juan, Puerto Rico, Matthew Diaz vivía en Brooklyn con su esposa, Karen, y sus dos hijos pequeños. Le gustaba jugar a los videojuegos y crear figuras de La Guerra de las Galaxias con sus hijos. Matthew era miembro de la United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America Local 2287. El 11 de septiembre, estaba trabajando con un contrato en Cantor Fitzgerald en el piso 105 de la Torre Norte del World Trade Center.

9. Díaz-Sierra, Judith Berquis - 32 años

Nacida en Río Piedras, Puerto Rico, Judith Díaz-Sierra vivía en Bay Shore, Long Island, con su esposo, Ronald. Ella y su mejor amiga desde la escuela secundaria, Emy De La Peña, solían socializar y tomar vacaciones juntas. Emy reclutó a Judith para que se uniera a ella como asistente administrativa en Fiduciary Trust. El 11 de septiembre, ambas estaban trabajando en el piso 90 de la Torre Sur del World Trade Center.

10. Feliciano, Rosa María - 30 años

Rosa Feliciano vivía en Port Richmond, Staten Island, con su esposo, Isaac, y sus dos hijas pequeñas. Trabajaba en Marsh & McLennan. El 11 de septiembre, Rosa fue a trabajar al piso 96 de la Torre Norte del World Trade Center.

11. García, Juan - 50 años

Juan García vivía en la ciudad de Nueva York. Tenía tres hijos y se desempeñaba como manipulador de alimentos en Forte Food, en la cafetería de Cantor Fitzgerald. El 11 de septiembre estaba trabajando cerca de la parte superior de la Torre Norte del World Trade Center.

12. González, Rosa J. - 32 años

Nacida en Puerto Rico, Rosa González vivía en Jersey City, Nueva Jersey, con su hija de 12 años, Jennifer. Era secretaria en la Port Authority (Autoridad Portuaria) en el piso 66 de la Torre Norte. El 11 de septiembre, Rosa estaba trabajando allí. Mientras huía de la torre, llamó a su hermana para pedirle que cuidara de Jennifer.

13. Hernández, Norberto - 42 años

Nacido en Aguadilla, Puerto Rico, Norberto Hernández se ganó el apodo de Bible (Biblia) por su fiabilidad (honradez-credibilidad). Casado durante 25 años con su esposa, Eulogia, vivía con ella y sus tres hijas en Elmhurst, Queens. Norberto trabajaba como pastelero en Windows on the World. El 11 de septiembre, estaba trabajando en el piso 107 de la Torre Norte del World Trade Center.

14. Hromada, Milagros - 35 años

Oriunda de San Juan, Puerto Rico, Milagros Hromada vivía en Flushing, Queens, con su esposo, Joseph. Fuera del trabajo, le gustaba pasar tiempo con sus hermanos, sobrinas y sobrinos. En Aon Corporation, donde trabajaba como asistente administrativa, guardaba un bol de caramelos en su escritorio para los compañeros de trabajo. El 11 de septiembre, Milagros estaba trabajando en el piso 98 de la Torre Sur del World Trade Center.

15. Laverty, Anna A. - 52 años

Anna Laverty vivía en Middletown, Nueva Jersey, con su esposo, Kevin. El primer recuerdo que tiene la pareja de haberse conocido fue en 1980 en el World Trade Center. Más tarde se casaron y tuvieron una hija. Anna trabajaba como secretaria legal para Fiduciary Trust. El 11 de septiembre estaba en su oficina, cerca de la parte superior de la Torre Sur del World Trade Center.

16. Leduc, Alexis - 45 años

Nacido en Puerto Rico, Alexis Leduc vivía en el Bronx con su esposa, Isa. La pareja tenía cuatro hijos propios, y los vecinos conocían a Alexis como mentor. En su tiempo libre, coleccionaba coches antiguos de juguete y cromos de béisbol. El 11 de septiembre, Alexis estaba en el piso 97 de la Torre Sur, donde trabajaba como supervisor de mantenimiento en Fiduciary Trust.

17. Lillo, Carlos R. - 37 años

Nacido en Ponce, Puerto Rico, Carlos Lillo se trasladó a la ciudad de Nueva York con su familia a los 14 años. Vivía en North Babylon, Long Island, con su esposa, Haydee Cecilia. En sus 16 años de carrera en los servicios médicos de emergencia, Carlos ayudó a dar a luz a 36 bebés; una madre decidió ponerle su nombre a su hijo. El 11 de septiembre, el paramédico Lillo acudió a la Torre Sur con el Battalion 49 del FDNY.

18. Lugo, Daniel - 45 años

Nacido en Puerto Rico, Daniel Lugo vivía en la ciudad de Nueva York con su esposa, Olga, y sus cuatro hijos. Sus hijastros apreciaban su carácter afectuoso, cualidad que también aportaba a su servicio como líder de jóvenes y pastor en su iglesia pentecostal. Daniel trabajaba como agente de seguridad para Summit Security Services, asignado al lobby de la Torre Sur. El 11 de septiembre, estaba trabajando allí.

19. Martínez, Waleska - 37 años

Waleska Martínez nació en Santurce, Puerto Rico. Tras obtener su licenciatura en administración de empresas en 1986, se mudó a Nueva York para hacer un curso intensivo de inglés, y más tarde se instaló en Nueva Jersey. Se incorporó a la Oficina del Censo de Estados Unidos y ascendió hasta convertirse en supervisora. El 11 de septiembre, ella y una compañera de trabajo, Marion Britton, subieron al vuelo 93 de United Airlines para asistir a un seminario en San Francisco.

20. Medina, Ana Iris - 39 años

Nacida en Puerto Rico, Ana Medina vivía en Park Slope, Brooklyn, con su madre y su hijo de 11 años. Pasó el verano de 2001 animando en sus partidos de béisbol. Ana también reunió a su familia extendida ese verano para celebrar el cumpleaños de su madre en Prospect Park. El 11 de septiembre, Ana, asistente administrativa de Aon Corporation, estaba trabajando en el piso 101 de la Torre Sur del World Trade Center.

21. Mojica, Dennis - 50 años

Nacido en Puerto Rico, Dennis Mojica vivía en la ciudad de Nueva York. Tenía una hija adolescente. En diciembre de 2000, Dennis le propuso matrimonio a su novia, María, escondiendo un anillo en su postre en un restaurante favorito. Veterano de la Marina estadounidense y antiguo mecánico de aviones, Dennis se incorporó al FDNY en 1973. El 11 de septiembre, el teniente Mojica acudió con su división, Rescue 1, a las Torres Gemelas.

22. Morales Puopolo, Sonia Mercedes - 62 años

Oriunda de Lares, Puerto Rico, Sonia Morales Puopolo vivía en Dover, Massachusetts, con su esposo, Dominic. Habían criado a tres hijos. Exbailarina, Sonia era mecenas (benefactora, madrina) de grupos artísticos de Massachusetts y Florida y participaba activamente en el partido demócrata. El 11 de septiembre, Sonia embarcó en el vuelo 11 con destino a California para visitar a uno de sus hijos y asistir a los premios Grammy Latinos.

/ El fotoperiodista Xavier Araújo Berríos se encontraba en Nueva York, junto con el reportero Jaime Vega, para cubrir las incidencias del combate de campeonato entre el puertorriqueño Félix "Tito" Trinidad y Bernard Hopkins que debía celebrarse el sábado, 15 de septiembre de 2001, en el Madison Square Garden. (Xavier J. Araújo Berríos)

No obstante, dicha cobertura quedó cancelada cuando el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center en la mañana del 11 de septiembre. (Xavier J. Araújo Berríos)

"Ver la gente mirando hacia las Torres Gemelas, con lágrimas en sus rostros y con sus bocas abiertas... las memorias todavía están ahí", resaltó Araújo Berríos durante una entrevista en vídeo grabada en el décimo aniversario de los ataques. (Xavier J. Araújo Berríos)

La prioridad para Araújo Berríos y Vega pasó de una pelea de boxeo a cubrir el ataque terrorista más mortífero en la historia de la humanidad y en el que casi 3,000 personas perdieron la vida. (Xavier J. Araújo Berríos)

Araújo Berríos recordó que "tras el colapso de la Torre Norte (el segundo edificio que se derrumbó), estuvimos como dos horas más en lo que se convirtió en la zona zero". (Xavier J. Araújo Berríos)

El lente de Araújo Berríos captó los momentos en que ambas torres colapsaron, al igual que el impacto que los derrumbes tuvieron sobre los ciudadanos de la ciudad de Nueva York. (Xavier J. Araújo Berríos)

El equipo de El Nuevo Día capturó la activación de toda una ciudad que no escatimó en recursos para tratar de salvar la mayor cantidad posible de vidas. (Xavier J. Araújo Berríos)

"Me dije 'estamos bien, estamos todo tranquilos, estamos en un edificio cerca de las Torres Gemelas' y llamé a un miembro de mi familia y le dije 'estoy bien'", resaltó Araújo Berríos en el vídeo. (Xavier J. Araújo Berríos)

Una vez avisó a sus familiares y a la gerencia de El Nuevo Día que estaban bien, el equipo retomó su labor periodística y documentó los lamentables sucesos que marcaron a toda una generación de personas. (Xavier J. Araújo Berríos)

El veterano fotoperiodista resaltó que no fue fácil cubrir una tragedia humana de tal magnitud. (Xavier J. Araújo Berríos)

"Uno como persona, como ser humano, lamenta que ocurran todas estas cosas e, inclusive, lo que ocurrió en las guerras en Afganistán e Irak. Uno se disgusta", enfatizó Araújo Berríos. (Xavier J. Araújo Berríos)

Pese a que fue la segunda en ser impactada, la Torre Sur del World Trade Center fue la primera en colapsar. (Xavier J. Araújo Berríos)

Las imágenes captadas por Araújo Berríos recogieron el dolor y la angustia que sintió el mundo al ocurrir los ataques. (Xavier J. Araújo Berríos)

El Cuerpo de Bomberos de Nueva York perdió 343 oficiales a consecuencia de los ataques, mientras que la Policía portuaria sufrió la muerte de 37 agentes. La Policía de Nueva York perdió a 23 oficiales. (Xavier J. Araújo Berríos)

Yadira Cruz, quien residía en Nueva York, recibió al equipo de El Nuevo Día para comentar sobre los ataques terroristas. (Xavier J. Araújo Berríos)

Sobre su cobertura de los ataques, Araújo Berríos sostuvo que "a veces recibo mensajes de compañeros que cubrimos los ataques y los veo más como una celebración de que realmente sobrevivimos". (Xavier J. Araújo Berríos)

Durante las largas horas de trabajo, el equipo de El Nuevo Día capturó desgarradoras imágenes de los daños ocasionados por los ataques. (Xavier J. Araújo Berríos)

Los mensajes de apoyo, tanto para las víctimas como para los rescatistas que laboraron por meses, no se hicieron esperar. (Xavier J. Araújo Berríos)

Araújo Berríos también documentó el despliegue de militares para proteger la ciudad pues, en las primeras horas tras los ataques, se sabía poco sobre lo que en realidad había ocurrido. (Xavier J. Araújo Berríos)

Los ciudadanos de Nueva York cerraron filas de inmediato y aportaron todo lo que tenían disponible para ayudar en los esfuerzos de rescate y recuperación. (Xavier J. Araújo Berríos)

Pese a las pérdidas sufridas por ambos departamentos, los bomberos y policías de Nueva York, en unión con militares y oficiales de otros estados, nunca detuvieron sus esfuerzos para rescatar personas. (Xavier J. Araújo Berríos)

Familiares y amigos de las personas que, en ese momento, permanecían como desaparecidas, construyeron altares y memoriales para recordarlos. (Xavier J. Araújo Berríos)

23. Nieves, Juan - 56 años

Nacido en Ponce, Puerto Rico, Juan Nieves vivía en el Bronx con su esposa, Irma, y sus cuatro hijos. Los fines de semana iba a la playa o al parque con su familia. Conducía un Mustang de 1967 que había comprado nuevo y que mantenía en perfecto estado. El 11 de septiembre, Juan estaba trabajando en la planta 106 de la Torre Norte en Windows on the World, donde era jefe de cocina.

24. Pabón, Angel M. - 53 años

Nacido en Manatí, Puerto Rico, Angel Pabon vivía en Brooklyn con su esposa, Yvette. Los fines de semana le gustaba jugar al golf en el Great Bear Golf and Country Club. En Cantor Fitzgerald, donde era director general de renta variable internacional, sus compañeros de trabajo lo conocían como un consejero que sacaba lo mejor de los demás. El 11 de septiembre, Ángel estaba trabajando en el piso 104 de la Torre Norte del World Trade Center.

25. Padró, Diana B. - 55 años

Nacida en Arecibo, Puerto Rico, Diana Padro vivía en Woodbridge, Virginia, con su marido, José. La pareja tenía dos hijos grandes. Los que la conocieron dicen que Diana amaba su trabajo como contable del ejército estadounidense, por el que viajaba a menudo. Como recuerdo de sus viajes, Diana coleccionaba imanes que exhibía en la puerta de su nevera. El 11 de septiembre, Diana estaba trabajando en el Pentágono.

26. Perez, Iván Antonio - 37 años

Nacido en Aguadilla, Puerto Rico, Iván Pérez vivía en Brooklyn. Los fines de semana visitaba a su hijo e hija en edad escolar, llevándolos a patinar o al cine. Iván estaba comprometido con Eileen Flecha, una compañera de trabajo en Fiduciary Trust. Él trabajaba en operaciones en el piso 97 de la Torre Sur, mientras que Eileen trabajaba en el piso 94. El 11 de septiembre, ambos estaban en sus oficinas. Eileen tenía 33 años.

27. Prince, Wanda Ivelisse - 30 años

Wanda Prince nació en Puerto Rico. En la casa de Annadale, Staten Island, que ella y su esposo, Edward, compraron en el año 2000, elegía bulbos para plantar en los canteros del patio trasero. Los intereses de Wanda iban desde el golf y la lectura hasta bailar salsa y el buceo. Wanda, que trabajaba en Fiduciary Trust, estaba en el piso 94 de la Torre Sur el 11 de septiembre.

28. Rivera, Isaías - 51 años

Nacido en San Juan, Puerto Rico, Isaías Rivera vivía en Perth Amboy, Nueva Jersey, con su esposa, Nilsa. Tuvieron cuatro hijos. Isaías fue guía de los jóvenes de su iglesia, que se llamaban a sí mismos “Hijos de Isaías” en su honor. Ingeniero de mantenimiento de transmisiones en WCBS-TV, el 11 de septiembre estaba en el centro de transmisión de televisión en el piso 110 de la Torre Norte, debajo de su antena principal.

29. Rivera, Linda Ivelisse - 26 años

Nacida en San Juan, Puerto Rico, Linda Rivera creció en Brooklyn. Ella y Daniel, su novio desde hacía seis años, se habían mudado a un nuevo apartamento en Far Rockaway, Queens, que contaba con un sistema de sonido y equipo para jugar a sus videojuegos favoritos. Linda trabajaba en recursos humanos en Marsh & McLennan. El 11 de septiembre estaba en su oficina, en el piso 100 de la Torre Norte del World Trade Center.

30. Rodríguez, Carmen Milagros - 46 años

Carmen Rodríguez, oriunda de Corozal, Puerto Rico, conocida como Millie, llegó a Nueva York cuando era niña. Tuvo dos hijas. Conoció a su esposo, Pedro, en un taxi que él conducía. Los dos disfrutaban viendo juntos las películas de James Bond y la Pantera Rosa en su casa de Freehold, Nueva Jersey. Millie trabajaba en recursos humanos en Aon Corporation. El 11 de septiembre estaba en el piso 92 de la Torre Sur del World Trade Center.

31. Romero, Efraín - 57 años

Efraín Romero, nacido en Puerto Rico, vivía en Hazleton, Pennsylvania, con su esposa, Adelina. Habían criado a cuatro hijos. Efraín disfrutaba cuidando su jardín de flores por las tardes y había construido un estanque de peces en su patio. También estaba construyendo un nuevo garaje. El 11 de septiembre, Efraín, pintor en Fine Painting and Decorating, estaba supervisando un trabajo en el observatorio Top of the World del piso 107 de la Torre Sur del World Trade Center.

32. Sánchez, Jesus - 45 años

Nacido en Ponce, Puerto Rico, Jesús Sánchez se crió en Brooklyn. De adulto, vivió en Fitchburg, Massachusetts, y tuvo dos hijos. Los pasatiempos de Jesús incluían hornear y decorar pasteles y fotografiar los lugares que visitaba. Trabajaba como representante de atención al cliente en United Airlines. El 11 de septiembre, Jesus embarcó en el vuelo 175 con un compañero de trabajo para ir de vacaciones a Las Vegas.

33. Sánchez, Raymond - 45 años

Nacido en Ciales, Puerto Rico, Raymond Sánchez se mudó al Lower East Side de Manhattan cuando era niño. De adulto, vivió en Williamsburg, Brooklyn, y visitaba Puerto Rico de vacaciones. Tenía dos hijos grandes. Raymond era capataz en Soundtone Floors. El 11 de septiembre, estaba trabajando en un proyecto de renovación en Aon Corporation en lo alto de la Torre Sur del World Trade Center.

34. Santiago, Ayleen J. - 40 años

Ayleen Santiago creció en Brooklyn. De adulta, vivió allí con su marido, George, y sus dos hijos. Ayleen hablaba con orgullo de sus hijos y de sus esperanzas en sus logros futuros. También le gustaba la salsa. Ayleen trabajaba como consultora informática en Empire BlueCross BlueShield. El 11 de septiembre, estaba en su oficina en la Torre Norte del World Trade Center.

35. Segarra, Carlos - 54 años

Nacido en Lares, Puerto Rico, Carlos Segarra vivía en Dyker Heights, Brooklyn, con su esposa, Antonia. Tenían un hijo adulto. A Carlos le gustaba escuchar la radio en español y grababa sus programas favoritos. El 11 de septiembre, Carlos, supervisor en Wachovia en la Torre Norte, alcanzó el lobby del edificio y luego se volvió para ayudar a un colega.

36. Suárez, Ramón - 45 años

Ramón Suárez llegó de su Puerto Rico natal a Nueva York con su familia cuando era un bebé. Vivía en Ridgewood, Queens, con su esposa, Carmen, y tenía tres hijos. A Ramón le gustaba correr, ir al gimnasio y practicar karate. Miembro de la Oficina de Tránsito del Distrito 4 de la Policía de Nueva York, estaba asignado a la estación de metro de Delancey Street. El 11 de septiembre, el agente Suárez acudió a las torres gemelas.

37. Valcárcel, William - 54 años

William Valcarcel emigró de su Puerto Rico natal cuando era niño. Él y su esposa, Miriam, vivían en el Bronx y habían criado a tres hijos. Tras superar la poliomielitis de niño, William aprendió a conducir, nadar y pilotar planeadores. El 11 de septiembre estaba en el piso 87 de la Torre Sur, en el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York, donde era supervisor contable.

38. Vale, Félix Antonio - 29 años

Nacido en Puerto Rico, Félix Vale creció en Brooklyn y vivió allí con su madre cuando era adulto. Le gustaba reunirse con sus hermanos para comer y socializar con la familia y a menudo se le pedía que asistiera a los bautismos familiares. Félix era gerente de Cantor Fitzgerald, donde también trabajaba su hermano menor, Iván Vale. El 11 de septiembre, ambos estaban en sus oficinas en lo alto de la Torre Norte del World Trade Center.

39. Vale, Iván - 27 años

Nacido en Puerto Rico, Iván Vale vivía en la sección Ridgewood de Queens con su esposa, Luz. Amante de los animales, Iván compartía su hogar con lagartijas, conejos, gatos y un perro. Al igual que su hermano, Félix Vale, Iván era empleado de Cantor Fitzgerald. Iván trabajaba en soporte de sistemas informáticos en la filial eSpeed de Cantor. El 11 de septiembre, ambos hermanos estaban en sus oficinas en lo alto de la Torre Norte del World Trade Center.

40. Valentín, Santos - 39 años

Santos Valentín, nacido en Puerto Rico, vivía en Richmond Hill, Queens, con su esposa, Selena. Era un explorador vitalicio en los Boy Scouts y le gustaba acampar y hacer rafting en los rápidos. Santos había sido mecánico antes de incorporarse a la policía de Nueva York en 1984. El 11 de septiembre, el agente Valentín acudió a la Torre Sur con su unidad, la Brigada de Servicios de Emergencia 7.

41. Vázquez, Santos - 55 años

Santos Vázquez vivía en la ciudad de Nueva York con su esposa, Auria. Tenía un hijo. Santos era supervisor adjunto de instalaciones en Cantor Fitzgerald. El 11 de septiembre, estaba trabajando en la Torre Norte del World Trade Center.

42. Vega, Peter - 36 años

Nacido en San Juan, Puerto Rico, Peter Vega vivía en Brooklyn con su esposa, Regan, y su hija de un año. Había servido en la Fuerza Aérea de los EE.UU. y había trabajado como metalúrgico antes de convertirse en bombero del FDNY. Peter era miembro de la División de Escalera 118. El 11 de septiembre, el bombero Vega acudió al World Trade Center con su división.

43. Velázquez, Jorge - 47 años

Natural de Puerto Rico, Jorge Velázquez vivía en Passaic, Nueva Jersey, con su esposa, Consuelo, y sus cuatro hijos. Los fines de semana, Jorge y su familia preparaban ollas de arroz y frijoles y las distribuían entre los sin techo de Manhattan. El 11 de septiembre, Jorge, especialista en seguridad de Morgan Stanley, ayudó a evacuar a miles de empleados de su empresa del World Trade Center.