El Servicio Forestal anuncia la reapertura parcial del Bosque Nacional El Yunque tras el paso de la tormenta Ernesto

“Apasionados, trabajadores, empáticos e integrados, no hay mejores palabras para describir a los hombres y mujeres que respondieron al llamado del deber para ayudar al Bosque Nacional El Yunque, nuestro hogar, cuando los necesitamos. Agradezco sinceramente a cada uno de ellos por hacer el sacrificio de ayudar a evaluar los daños, eliminar los peligros y restaurar el acceso a nuestra joya de la corona en Puerto Rico. Sus esfuerzos y amor por el Bosque Nacional El Yunque no pasan desapercibidos, y no podríamos haberlo hecho sin ustedes”, expresó Wallace, en reconocimiento a la labor del equipo de respuesta.