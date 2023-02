FAJARDO.- La exesposa de Salil Zaveri, acusado por matar una perra en un campo de golf en Río Grande, aseguró este lunes que el empresario no es un hombre violento y relató que, cuando estuvieron casados, tuvieron “muchos perros y muchos gatos”, incluyendo animales rescatados de albergue.

”Él tendría que haber estado con mucho miedo, porque es la única manera en la que puedo visualizar que él lo hiciera (que disparara)”, respondió Lekha Zaveri, exesposa del acusado y madre de los dos hijos que ambos procrearon, en la continuación del juicio contra el hombre.

La mujer, quien reside en Long Island en Nueva York, describió al acusado como “un hombre bueno”, de carácter “impecable”.

”Es una de las personas más simpáticas que se puede conocer, es honesto, no diría una mentira, es bien honesto”, respondió a preguntas del abogado Peter Díaz Santiago, quien buscaba establecer que su cliente no tiene un historial de maltrato a animales y que el acto de matar a un perro fue una reacción en defensa propia.

PUBLICIDAD

Zaveri enfrenta tres cargos por violaciones a la Ley de Maltrato de Animales y la Ley de Armas de Puerto Rico por disparar contra una perra hasta matarla el 8 de mayo de 2021, en el campo de golf del Wyndham Rio Mar Golf & Beach Club.

La mujer, quien fue esposa del acusado por 25 años, aseguró que Zaveri no fue un hombre violento mientras estuvieron casados y que “nunca” lo vio maltratar un animal ni utilizar un arma de fuego contra un animal.

”Tuvimos un perro que tenía problemas con la cadera, era un labrador, los labradores suelen tener problemas con la cadera, y Salil y yo no teníamos mucho dinero porque éramos muy jóvenes, y Salil dijo ‘no, es que tenemos que arreglarle la cadera a este perro porque si no, no va a poder caminar’”, relató.

La defensa también presentó como testigo de reputación a Nil Zaveri, hijo del acusado.

”Mi padre ha sido el mejor padre que yo pude haber deseado”, afirmó.

Al igual que que su madre, el hombre de 30 años afirmó que “nunca” vio a su padre maltratar una mascota ni a perros realengos, e indicó que actualmente el acusado tiene dos perros, unos de ellos rescatado.

”Nosotros tuvimos mascotas cuando nos criábamos”, continuó, añadiendo que entre las mascotas había gatos y perros rescatados.

En el contrainterrogatorio, el hijo reconoció que un negocio familiar que opera junto a su padre depende en gran medida del acusado, de modo que respondió que “sí” a la pregunta si el negocio se vería afectado sin su presencia.”Nuestro negocio aún depende mucho de él, pero él siempre me ha ayudado y ha hecho una labor de adiestrarme para que yo pueda ser independiente, pero aun así todavía lo necesito”, había planteado antes durante una de las respuestas a la defensa.

PUBLICIDAD

La defensa también sentó como testigos al comisionado de la Policía Municipal de Río Grande, Reinaldo Pagán Carrasquillo, y el veterinario Carlos Carazo, director de la División de Zoonosis del Departamento de Salud.

El interrogatorio a Carazo estuvo centrado en el análisis de enfermedades transmisibles de animales a humanos y viceversa, como la rabia, y el comportamiento de un perro cuando tiene rabia. Durante ese interrogatorio se mostraron imágenes de la perra asesinada, que medía unos dos pies de largo y se estimó que podía medir unos tres pies al pararse sobre sus patas traseras. Se trataba de una perra joven, adulta, pero no se estableció que el animal tuviera rabia o alguna enfermedad transmisible a humanos al momento de los hechos.

Tras decretarse un receso hasta el martes, a las afueras de la sala las partes evitaron ofrecer declaraciones y detalles debido a una orden de mordaza que sigue activa.

“Mañana vienen más testigos, va a seguir el desfile de la prueba de la defensa”, se limitó a decir el licenciado Díaz a El Nuevo Día.

Por su parte, los fiscales Gabriel Redondo y Lawrence Snyder, en representación del Ministerio Público, reiteraron que su caso “ya está sometido”, con evidencia que incluye alrededor de ocho testimonios y declaraciones juradas, el arma de fuego utilizada, fotografías de la escena, videos e informes como la necropsia y la investigación interna del hotel donde ocurrieron los hechos.

Al informar que no estarían llamando a testificar a dos testigos previamente informados, la defensa tampoco mostró interés en contrainterrogar a esos testigos.

PUBLICIDAD

Luego de los hechos, ocurridos el 23 de mayo de 2021, Zaveri defendió sus acciones e indicó que fue una “situación de vida o muerte”. Durante una entrevista con el periodista estadounidense David Begnaud, Zaveri, un empresario que lleva viviendo temporadas en Puerto Rico por los pasados seis años cobijado por la Ley 22, sostuvo que “ese perro venía directo hacia mí. Este no es una mascota, no es tu típico perro realengo”.

Relató que el perro estaba con otros dos canes como parte de una jauría y que las veces que había ido al campo de golf había visto perros atacando iguanas. El empresario sostuvo que después de dispararle por primera vez, le disparó otra vez para sacarlo de su miseria. Zaveri negó que le disparara al perro por una bola de golf. El empresario estaba ese día jugando golf con otras tres personas.

La semana pasada, dos de los acompañantes de Zaveri testificaron en el juicio que este continuó jugando golf tras dispararle al can. Mientras, el entonces gerente de la hospedería aseguró que no se permitían armas de fuego en el lugar.