El total de personas hospitalizadas por el COVID-19 aumentó este viernes a 60, lo que implica una diferencia de dos pacientes respecto al total de ayer, reportó el Departamento de Salud.

El número de hospitalizaciones se desglosa en 48 pacientes adultos y 12 menores de edad. De los adultos hospitalizados, hay 13 en intensivo y ocho están conectados a un respirador artificial.

El informe de la agencia no reporta ningún deceso a consecuencia del virus. No obstante, ello no implica que no se hayan registrado muertes por COVID-19 en las pasadas 24 horas.

De otra parte, la tasa de positividad del virus en la isla aumentó a 2.24%, según el portal de Salud.

El promedio de casos positivos confirmados que reportó la agencia es 45, mientras que los casos probables son 39. Salud incluyó en el promedio los resultados de muestras tomadas entre el 20 de octubre al 3 de noviembre.

En cuanto a la vacunación, la agencia sostuvo que 2,546,104 personas mayores de 12 años han recibido al menos una dosis de las vacunas autorizadas y 2,311,486 personas mayores de 12 años tienen la serie de dosis completada.