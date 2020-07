La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció este miércoles que a partir de mañana no se permitirá la entrada al Viejo San Juan de personas que no sean residentes, huéspedes o trabajadores de la zona, durante el periodo de toque de queda (10:00 p.m. a 5:00 a.m.).

La medida surge ante el alza en los casos positivos confirmados de coronavirus (COVID-19), y luego de que trascendió en las redes sociales un video en el que se observa un grupo motora transitando en la zona en horas de la noche.

“Los municipios hemos tenido que hacer como casi siempre, el trabajo de un gobierno central incompetente”, afirmó Yulín Cruz, precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD).

La misma medida entrará en vigor a partir de la próxima semana en el área de la Placita de Santurce.

Entre otras medidas, la alcaldesa capitalina también anunció que firmará una ordenanza municipal que permitirá imponer multas a toda persona en San Juan que acuda sin mascarilla a lugares públicos, así como multas a los negocios que no cumplan con las medidas preventivas.

