Una protesta de empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha afectado el tránsito, esta mañana, en la avenida Barbosa en Río Piedras.

La manifestación de miembros de la Unión Independiente Auténtica (UIA) ha tenido lugar en la entrada del edificio central de la corporación pública.

De acuerdo con la Policía, “un grupo de aproximadamente 30 personas pertenecientes a la UIA se encuentra bloqueando la entrada del lugar”.

Por su parte, la UIA informó en comunicado de prensa que la protesta responde a la “negativa a negociar” por parte de la administración de la corporación pública.

Señaló que “entre los asuntos que se están negociando” figuran los “ajustes salariales que no discriminen contra los unionados mayor de edad”.

También, reclaman un “ajuste por costo de vida en los pagos por reembolso de dietas” y “reconocimiento de una compensación mayor por trabajo realizado en los días feriados”.

Además, solicitan un “control de aumento en el pago de deducibles cobrados por el plan médico”.

La UIA explicó que todos esos asuntos están relacionados con el aumento desmedido de la inflación, que encarece el costo de vida de los trabajadores y ha provocado que muchos de los empleados renuncien para trasladarse a los Estados Unidos en busca de mejor paga.

“Esta es la primera de varias manifestaciones que habremos de realizar durante las próximas semanas para exigir que la AAA negocie de buena fe”, expresó el presidente de la UIA, Luis de Jesús Rivera, quien destacó que “la negociación no ha adelantado absolutamente nada”.

“Peor aún, el 27 de junio la Presidenta Ejecutiva (de la AAA, Doriel Pagán) me aseguró personalmente que para ese mismo viernes, 30 de junio, la AAA habría de someterle a la Unión una propuesta para ajustar el pago de dietas al costo de la vida”, pero “la AAA no cumplió y dos meses más tarde nos han notificado que la Autoridad no habrá de someter propuesta alguna. Esto es negociación de mala fe”.

Asimismo, denunció que, “en cuanto a los salarios, la AAA se ha negado a negociar el impacto del nuevo salario mínimo estatal, alegando que la Junta de Supervisión Fiscal no le permite hacer dichos ajustes. Esto demuestra que la gerencia de la AAA ha sido incapaz de evidenciarle a la Junta que la forma en que se ajustaron los salarios tiene un efecto discriminatorio contra los empleados de mayor edad”.

“Sin embargo esa misma Junta de Gobierno se ha aumentado a sí misma la compensación que reciben por ejercer sus funciones. Resulta escandaloso que por reunirse una vez al mes - a veces por Zoom - los miembros de la Junta de Gobierno cobren la friolera de entre $3,520.83 y $3,791.66 mensuales”, abundó el presidente de la UIA.