Empleados unionados y gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) iniciaron anoche un paro de labores de 24 horas para rechazar el contrato otorgado por la corporación pública a la empresa LUMA Energy para administrar la red de transmisión de la entidad.

Un nutrido grupo de trabajadores permanece protestando a las afueras de la sede de la corporación pública en Santurce desde horas de la madrugada. El Nuevo Día supo que lograron cerrar el acceso al edificio por la avenida Manuel Fernández Juncos, mientras que otro grupo se mantiene en la avenida Juan Ponce de León.

El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Walberto Rolón, indicó que el reclamo principal es que la AEE no de paso al contrato con LUMA por ser “nulo”

“Es un contrato que sin entrar en función ya tiene estipulado un aumento en la factura de la luz para el pueblo de Puerto Rico y adicional a eso ya a la autoridad le adelantó $59 millones. Es una compañía privada que lo que viene es a ganar y el que va sufriendo es el pueblo”, señaló.

Rolón resaltó que los empleados de la AEE están unidos en el rechazo al contrato, por lo que en la manifestación hay representación de la Utier, la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcción Eléctrica (Uitice), la Asociación de Jubilados y la Asociación de Gerenciales.

“Ese contrato no reconoce los derechos de los trabajadores, no reconoce los derechos del convenio colectivo y no habla ni una letra del sistema de retiro que poco a poco lo han ido desangrando”, aseguró.

Asimismo, el líder sindical subrayó que como parte de la protesta están exhortando a los puertorriqueños a que en las primarias del 9 de agosto no voten por la gobernadora Wanda Vázquez y el senador Eduardo Bhatia por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático (PPD), respectivamente.

Fotos en las redes sociales muestran a empleados con pancartas que leen “Wanda Vázquez, sin palabra y mentirosa” y “Bhatia: tú no sirves”.

Más temprano, el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, denunció a través de su cuenta de Twitter la llegada de varias patrullas de la Policía que, según él, son para “reprimir” a los protestantes.

“Podemos ver lo efectivo que es el Gobierno de @wandavazquezg para reprimir las protestas y manifestaciones del pueblo. Pero para cumplir su palabra después que hizo un compromiso frente al pueblo. Ustedes ya saben. No a LUMA Energy, no más AUMENTOS No más MENTIRAS”, escribió en la red social.

