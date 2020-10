Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) en Carolina denunciaron este jueves un patrón de incumplimiento de parte de la gerencia de dicha entidad pública con la implementación de medidas preventivas y manejo adecuado del COVID-19 en las instalaciones.

Los trabajadores, de hecho, realizaron una manifestación y detuvieron las labores esta mañana para exigir a la administración que cumpliera con el proceso de desinfección correspondiente de las áreas de trabajo y espacios comunes, luego que se confirmara un caso positivo mediante prueba molecular.

“Tuvimos que acudir a la lucha, a la protesta, los empleados salieron del edifico preocupados, porque hubo un caso positivo de un empleado que por sus funciones camina por todo el edificio. Otro compañero dio positivo a la (prueba) serológica. Ese compañero también camina por todo el edificio”, relató uno de los empleados en condición de anonimato.

“Sabemos que por la ley no puedes delatar el nombre del empleado infectado, pero sí tienen que tomar las medidas pertinentes según la orden ejecutiva y el protocolo, y eso es lo que ellos están obviando”, apuntó.

Esta no se trata de la única situación de incumplimiento. A casi siete meses de que el gobierno decretara el “lockdown” debido a la pandemia, todavía en las oficinas del Fondo en Carolina no han sido instalados los acrílicos que habían sido prometidos en áreas de trabajo, para limitar el nivel de exposición tanto de empleados como del público que acude a recibir servicios.

El empleado aseguró que en diversas ocasiones los trabajadores han tenido que recurrir a realizar protestas para lograr que la gerencia de la corporación cumpla con las medidas correspondiente.

“Siempre tenemos que estar protestando, exigiendo, pero ellos, los directivos, sí están encerrados, no se puede entrar, hay que hablarles por una ventana, pero nosotros estamos expuestos allí, con pacientes presenciales”, denunció la fuente.

De igual modo, no fue hasta recientemente que la administración comenzó a proveer voluntariamente los equipos de protección personal, como las mascarillas. “Tuvimos que pelearlo también porque las tenían restringidas y si no la pedías no te la daban”, subrayó la persona.

A todo esto se suma que con las últimas dos órdenes ejecutivas firmadas por la gobernadora Wanda Vázquez, la mayoría de los empleados que continuaban trabajando de forma remota o mediante un plan de días alternos, fueron llamados a regresar a labores presenciales, pero sin que la administración se asegurar de una aplicación efectiva de las medidas preventivas. En el Fondo en Carolina, por ejemplo, la fuente denunció que, pese a que la gerencia insiste en que midió las áreas de trabajo para garantizar el distanciamiento físico, la cantidad de empleados trabajando en un mismo espacio y la ubicación de escritorios y zonas de trabajo no cumplen con esa medida vital para evitar el contagio del virus.

“Es una corporación de servicios de salud y eso es lo que queremos, que nos protejan. Quiero que tengamos paz mental, que trabajemos tranquilos, que no tengamos más preocupación de la que ya hay en el país”, apuntó el empleado.

En los pasados meses, El Nuevo Día ha recibido denuncias similares de empleados en diversas entidades públicas como el Departamento de la Familia, Educación, la Autoridad de Carreteras, y Transportación y Obras Públicas. Recientemente también hubo señalamientos sobre el manejo de COVID-19 en las instalaciones del Fondo en Bayamón. Este medio solicitó una entrevista al administrador interino de la Corporación, Juan Carlos Benítez Chacón, para obtener su declaración sobre las denuncias, pero al momento de esta edición no había una respuesta.

Urgen al cumplimiento de protocolos en el CRIM

La situación no es distinta en las oficinas del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), de acuerdo con un empleado en condición de anonimato que habló en representación de un grupo de empleados. El empleado indicó que tan reciente como esta semana falleció un empleado del CRIM que se había contagiado con el virus. El fallecido había estado trabajando en la entidad hasta hace dos semanas en el área de Recursos Humanos, dijo, un área muy concurrida por empleados "debido a que continuamente tenemos que hacer gestiones. Luego el empleado pasa a su respectiva área en donde de haberse infectado puede infectar a otros”.

“Nos están exponiendo continuamente a este virus y nadie hace nada”, señaló. Desde el mes de julio, cuando reabrió el CRIM, los empleados aseguran que ha habido varios casos de empleados positivos al virus, pero que el director ejecutivo, Reynaldo Paniagua, “nunca informa nada y todo lo mantienen oculto poniendo en peligro a los empleados y a todas las personas que diariamente visitan el CRIM”. Este medio solicitó una entrevista con Paniagua, pero al momento de esta edición no había una respuesta.

En julio, indicó el empleado, una empleada de servicio al cliente de la Región de San Juan-Guaynabo informó que su papá, a quien ella cuidaba, había fallecido a consecuencia del virus, por lo que ella podía haber estado expuesta y a su vez, haber expuesto a compañeros.

“La empleada informó esto al gerente de la región, Ángel López, y lo que este le dijo fue que se callara la boca y no le dijera a nadie. La región nunca fue cerrada al público ni desinfectada”, sostuvo.

Luego que la empleada informara a sus compañeros de trabajo sobre la exposición al virus y la posibilidad de contagios, el empleado asegura que la gerencia del CRIM no tuvo otra opción que realizar la prueba de COVID-19 a los trabajadores de la oficina, pero sin que se interrumpieran las labores, “porque los municipios necesitaban el dinero de julio. Pusieron el dinero por encima de la vida de los empleados y de los contribuyentes”.

El grupo de empleados que se expresó a través de este denunció que la única comunicación de la gerencia con los trabajadores ha sido a través de un asesor externo, pero que ni el director ejecutivo, ni el de operaciones ni recursos humanos se ha reunido con el personal para discutir las diversas situaciones que enfrentan.

Aseguró que también se han confirmado por lo menos dos casos de COVID-19 en la oficina regional de Bayamón, por lo que empleados se han negado a trabajar, pero la oficina no ha sido cerrada. Tan reciente como esta semana se confirmaron otros dos casos en la oficina de San Juan-Guaynabo y en la de Carolina. Por lo menos una empleada había informado a López sobre la exposición al virus, pero aún así supuestamente el gerente la mantuvo trabajando hasta que dio positivo a COVID-19. Debido a estos casos, subrayó, ambas oficinas cerraron ayer.