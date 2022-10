La incidencia de casos de COVID-19 en Puerto Rico aumentó de 127 el 22 de septiembre, a 189 el 22 de octubre, un alza que se observa en momentos en que el Departamento de Salud pide a las personas vacunarse con el nuevo refuerzo contra el SARS-CoV-2 previo a las festividades del Día de Acción de Gracias y el periodo navideño.

El renglón de incidencia se refiere al número de casos nuevos confirmados y probables notificados durante un periodo de siete días, por cada 100,000 habitantes en la isla. Previo al alza que se observa durante las últimas semanas y desde el 3 de abril, Puerto Rico se ha mantenido en un nivel alto de incidencia, por encima de la cifra de 100, al tiempo que no ha vuelto a estar en nivel bajo -por debajo de 10 casos por cada 100,000 habitantes- desde el 29 de junio de 2021.

“Este aumento lo que refleja es la liberación de las restricciones. La gente, aunque haya un porcentaje de personas que sigue siendo cautelosa, una gran cantidad de la población no está usando mascarilla, no está evitando el hacinamiento”, planteó la doctora Ángeles Rodríguez, exepidemióloga del Estado, en reacción al alza.

También se observa un aumento en positividad en casos únicos, confirmados con prueba molecular. Ese renglón alcanzó su punto más bajo el 12 de octubre, con una tasa de 10.61%, tras un pico de 28.98% el 27 de julio. En los pasados días, sin embargo, la taza de positividad en casos únicos ha rondado el 12%. Puerto Rico no ha alcanzado un nivel bajo de positividad en casos únicos desde el 29 de marzo de este año.

Actualmente, la variante de COVID-19 dominante a nivel global es ómicron, cuyos linajes “no son muy agresivos”, lo cual ha sido una ventaja” para la población y el sistema de salud en la isla, indicó Rodríguez. El número de adultos hospitalizados el 23 de octubre era 133. Esa cifra ha fluctuado entre alzas y bajas en las pasadas semanas. Lo mismo ha ocurrido con las hospitalizaciones pediátricas. El sábado, por ejemplo, había 24 menores hospitalizados, pero el domingo solo se reportaron nueve.

Más allá de las fluctuaciones, a medida que aumenten los casos, sí podría observarse un aumento tanto en hospitalizaciones como en muertes, particularmente entre las poblaciones más vulnerables, que son los adultos mayores y personas inmunocomprometidas, advirtió la doctora. “Sabemos que el COVID no es un catarro, sabemos que trae secuelas a largo plazo, especialmente si uno lo sufre más de una vez”, recordó.

Rodríguez hizo hincapié en que hay que prestar particular atención y promover la prevención entre los niños, que en las escuelas “se están infectando no solo con COVID, si no con otras condiciones respiratorias y las están llevando a la casa”, en referencia a enfermedades como la influenza, micoplasma y dengue. “Debemos proteger a los niños, especialmente a los más chiquitos”, sostuvo.

La epidemióloga instó a las personas a recibir el refuerzo bivalente, que es la nueva dosis de la vacuna contra el COVID-19. Actualmente, toda la población desde los cinco años de edad en adelante puede recibir la dosis, que está disponible en lugares como los centros de salud primaria, centros de vacunación, farmacias de cadena y de la comunidad.

El pasado 31 de agosto el gobierno federal autorizó las formulaciones bivalentes de las vacunas contra el SARS-CoV-2 de Moderna y Pfizer/BioNTech para su uso como una dosis única de refuerzo, al menos dos meses después de las primeras dos dosis (serie primaria) o de las de refuerzo.

Este refuerzo fue formulado con dos componentes de ARN mensajero del virus SARS-CoV-2, uno de la cepa original de este virus y otro de los linajes BA.4 y BA.5 de la variante ómicron. Como regla general, debe haber transcurrido al menos dos meses desde su última dosis, para entonces recibir la bivalente. Pero, si posterior a recibir su última dosis, se infectó con SARS-CoV-2, la recomendación es esperar 90 días.