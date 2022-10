La inestabilidad de trabajar en una agencia de gobierno bajo contratos anuales de servicios profesionales, así como la frustración con su carrera, empujaron a Ninette Quiles a buscar un cambio en su futuro laboral.

Fue a entrevistas de empleo en la isla, una tras otra, pero no conseguía nada. Su meta no era salir de Puerto Rico, pero tras responder a una convocatoria de empleo que encontró en una red social, en julio de 2021 comenzó a trabajar remoto para una organización sin fines de lucro. En septiembre de ese año, se mudó a Washington D.C.

“Mi decisión no fue basada en que ‘Puerto Rico se me quedó pequeño’ o porque estoy harta... Fue que se presentó la oportunidad laboral, era justo lo que estaba buscando, y me lancé”, relató Quiles, quien laboró como abogada en la isla, pero partió con la intención de dejar la práctica legal.

Señaló que su salario en la capital federal es menor de lo que ganó, desde 2017, como contratista en el Departamento de Educación, pero la estabilidad de ser empleada de una organización no gubernamental, así como los beneficios marginales, compensan la pérdida de ingresos y la mudanza.

“Yo no encontré nada en Puerto Rico. Busqué, traté de quedarme. Fui a entrevistas, a segundas entrevistas, a lugares que me llamaron, pero o no me ofrecían nada o los salarios eran muy bajos. Yo traté porque no me quería ir de Puerto Rico”, expresó. “No podía seguir con la incertidumbre de no saber si me iban o no a renovar el contrato, además de que el ambiente no era el mejor”, agregó.

Al igual que Quiles, en 2021, miles de residentes en la isla optaron por emigrar.

Sin embargo, los datos más recientes reflejan una leve disminución en la emigración de puertorriqueños. Al calcular la cantidad de personas que entraron a la isla y los que se fueron, en 2021, unas 27,000 personas emigraron a otras jurisdicciones de Estados Unidos, lo que se conoce como la cifra de emigración neta, indicó el Instituto de Estadísticas a base de los estimados de la Encuesta sobre la Comunidad del Negociado del Censo publicados en septiembre. Para el 2019, el balance neto de emigración “fue cercano a 35,000 personas”, de acuerdo con el análisis del Instituto de Estadísticas.

Se trata de las primeras cifras que comienzan a “mostrar rasgos de los cambios sociales y económicos a raíz de la pandemia del COVID-19″, apuntó el gerente de Proyectos Estadísticos del Instituto de Estadísticas, Alberto L. Velázquez-Estrada, en declaraciones escritas.

Aun con la reducción, se mantiene la tendencia que se ha reportado la última década de una pérdida poblacional de cerca de 1% a causa de la emigración.

“Lo que nos indica esa tendencia es que vamos a seguir perdiendo población. Se mantiene la pérdida, tenemos un balance neto en negativo”, destacó la demógrafa Judith Rodríguez.

“Yo creía que iba a estar más bajito (en 2021) porque había unas circunstancias que podían pesar en que la gente no emigrara, como el COVID, pero la gente como quiera se fue”, agregó.

Los datos de la Encuesta sobre la Comunidad señalan que, en 2021, hubo una reducción tanto en la cantidad de personas que salieron de la isla como los que se establecieron en Puerto Rico. La cantidad de personas que inmigraron desde Estados Unidos se redujo en 12% al compararlo con el 2019, destacó el Instituto de Estadísticas. En 2021, 27,380 personas llegaron a la isla, mientras que dos años antes fueron 31,144. Asimismo, el año pasado, 54,669 personas se reubicaron de Puerto Rico a Estados Unidos, mientras que, en 2019, la cifra fue de 66,021 personas.

Rodríguez resaltó que no hay información disponible del 2020, ya que no se realizaron estimados de la Encuesta sobre la Comunidad por los retos al inicio de la pandemia de COVID-19.

Entre los que partieron a Estados Unidos, la Encuesta sobre la Comunidad detalla que más de 20,300, equivalente a un 57%, cursaron estudios postsecundarios o completaron un grado universitario. En específico, del total de emigrantes para el 2021, el 20.3% tenía un bachillerato y 16% completó estudios graduados. Este último renglón está por encima del promedio de los residentes en la isla, pues el 7.9% de la población completó estudios graduados.

Esta fuga de profesionales no sorprende del todo, pues en la isla no abundan las oportunidades para que todas las personas que invirtieron en su educación obtengan los salarios que necesitan para cubrir sus necesidades básicas y las deudas que muy posiblemente acumularon para estudiar, indicó la antropóloga y catedrática del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico Waleska Sanabria.

“Lo vemos en la clase médica, en los médicos que se van”, apuntó. “Todo el que tenga títulos y diplomas, eso requirió esfuerzo, tiempo y dinero, y no siempre consiguen el salario mínimo para quedarse en el país que los ayudó a formarse”, dijo.

En términos económicos, la tasa de desempleo entre los puertorriqueños radicados en Estados Unidos se redujo en un 40.1% entre 2010 y 2021 (16.2% versus 9.7%), de acuerdo a la plataforma de datos sociodemográficos de puertorriqueños en Estados Unidos del Centro de Estudios Puertorriqueños del CUNY Hunter College. En la isla, en el mismo período, la tasa de desempleo se redujo en un 31.4% (de 19.1% a 13.1%).

Según la información disponible en la misma base de datos, el ingreso per capita para individuos en la isla en 2021 fue de $14,176, mientras que, para los puertorriqueños en Estados Unidos, fue de $26,504. Entre 2010 y 2021, el sector laboral de mayor crecimiento entre los puertorriqueños en Estados Unidos fue el de productos, transportación y movimiento de materiales, con un alza de 19.7% en la cantidad de empleados provenientes de la isla.

Problemas sin resolver

“El factor económico siempre va a ser el principal (promotor de la emigración), pero es un fenómeno multifactorial, sobre todo, con lo que la literatura nos dice de lo que son los desastres compuestos y de tipo cascada que se han presentado en nuestra región”, señaló Sanabria.

Los huracanes Irma y María de 2017, los terremotos que iniciaron en 2020, los problemas económicos, la crisis política que desencadenó el Verano del 2019 y la salida del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, la pandemia de COVID-19 y, más recientemente, el paso del huracán Fiona el mes pasado son eventos que componen los desastres de tipo cascada que estudia Sanabria.

“Todo eso se junta de alguna manera y, aunque es de manera gradual, empuja la emigración, aunque ahora mismo no lo estemos viendo de una forma tan acelerada como lo fue después de María. Pero la migración se basa en todo este conjunto de lo que llamamos desastres socioeconómicos y políticos que no se han resuelto por ‘x’ o ‘y’ razón”, añadió.

La demógrafa Rodríguez coincidió en que la emigración es principalmente motivada por la búsqueda de una mejor calidad de vida. Por ejemplo, destacó que no se trata solamente de los aumentos en los costos de energía eléctrica, sino, además, los apagones que interrumpen labores profesionales y personales.

“Por la relación que tenemos con Estados Unidos, la gente coge y se va, y viene. Si quisieran evitar la emigración, lo que hay que hacer es arreglar las cosas para que la gente no se vaya. Hay que mirar qué es lo que hace que la gente se vaya del país y atenderlo”, sostuvo Rodríguez. Los datos sobre la emigración de puertorriqueños hacia jurisdicciones fuera de los Estados Unidos son escasos.

La salida de individuos de la isla también supone un reto a mediano y largo plazo para el país, reiteró la demógrafa, quien por años ha señalado la falta de planificación para una población cada vez más vieja. La falta de acceso a servicios de salud, sobre todo, fuera del área metropolitana, así como el deficiente estado de la infraestructura -que empeoró con el paso del huracán Fiona- son problemáticas que deben ser atendidas con prioridad, manifestó Sanabria.

Los datos de migración también dejan ver cómo la gente regresa a vivir a la isla, un fenómeno que llamó la atención cuando se vio un aumento entre quienes habían salido tras el huracán María. Aunque los números son menores, esto, sostuvo la antropóloga, en ocasiones responde a un elemento emocional, lo que describió como “la nostalgia por la patria”.

“La parte irónica es que la gente es consciente que, en Estados Unidos, la cosa tampoco es tipo Disney. Estados Unidos no está exento de conflictos raciales, económicos, étnicos... La gente está consciente de eso y van a asumir el riesgo por el escenario actual que estamos viviendo, que una de las características es la velocidad y el ritmo con el que se están presentando las crisis y estos desastres compuestos, que no nos dan respiro”, destacó Sanabria.