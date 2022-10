Cirujano dental de San Germán: lo difícil de hacer patria

Tan reciente como este pasado sábado, visitaba Miami por una actividad de mi fraternidad. Tuve la oportunidad de conocer a una pareja de boricuas retirados, ambos encantadores y de personalidad joven, aunque no lo eran. Entre otros temas, me cuentan que se mudaron a Florida justo después del huracán María. Fueron de aquellos pocos afortunados que lograron escapar la debacle en crucero apenas unas semanas luego del evento. Luego de cinco años retirados en el exilio, me comentan su único lamentar… ¡No haberlo hecho antes!