Puerto Rico perdió una oportunidad de oro para ser ejemplo mundial en el manejo y erradicación del COVID-19, y según expertos, hoy se adentra en un cono de incertidumbre que podría conllevar la implementación de nuevas restricciones tras el repunte de nuevos contagios registrado las pasadas semanas, mientras se adentra en la cuarta fase de reapertura económica.

“La cuarentena fue una inversión que hizo el pueblo a un costo grande, y hubo un momento en junio donde dijimos alto y claro: ‘Puerto Rico tiene una oportunidad dorada de apalancar esta inversión y erradicar el virus’”, señaló el profesor Daniel Colón Ramos, neurocientífico de la Universidad de Yale.

Para eso, sin embargo, debían mediar unos controles específicos que, junto con la realidad geográfica de Puerto Rico, presentaban las condiciones idóneas para controlar la epidemia, como fue el caso de Nueva Zelanda y Japón. “De la misma manera que se cerró de cantazo, se abrió de cantazo”, destacó.

En aquel momento, había, además, menos controles en los aeropuertos locales y una carencia de datos confiables. “No se hizo lo que se tenía que hacer y esto es un last call. No es (imponer) la cuarentena de nuevo, hay que hacer las cosas con sabiduría y bien pensadas. La conversación no puede ser ‘abrimos todo o cerramos todo’ o decidir entre la economía o la salud. Eso son dicotomías falsas, no tienen lógica y no son constructivas”, apuntó el científico.

El Departamento de Salud reportó ayer que los casos confirmados de COVID-19, en la isla, ascendieron a 2,583 con 148 más, mientras que los contagios probables se colocaron en 7,071, con 106 infectados adicionales. Contrario al sábado, cuando se reportaron ocho muertes a causa de la enfermedad, la agencia no informó ayer fallecimientos, por lo que la cifra se mantuvo en 167.

Esas cifras, sin embargo, podrían agravarse, luego que ayer las autoridades en Florida confirmaran 15,300 casos nuevos de COVID-19, un récord para un estado en un mismo día. Florida es una de las jurisdicciones con mayor tráfico aéreo hacia Puerto Rico, y solo ayer estaban pautados 31 vuelos desde cuatro de sus ciudades con destino a la isla.

Colón Ramos enfatizó que el virus no puede ser ignorado, sino que hay que reconocer que existen alternativas de control, y que se deben identificar los ajustes que necesita el sistema de salud para evitar su colapso, así como las regiones donde están aumentando los casos, dónde están los focos de infección y estudiar cómo surgieron.

El científico sugirió que más allá de imponer cierres por horas, se determinen cierres por sectores, observando siempre el impacto económico versus el salubrista. “Hay actividades económicas que tienen un valor grande y riesgo pequeño, esas actividades económicas deben protegerse y mantenerse en vez de cerrarlas a cierta hora”, explicó.

Un análisis reciente del Centro para una Nueva Economía (CNE) reveló que los sectores de salud, educación y comercio minorista tienen los puntajes de riesgo por COVID-19 más altos, mientras que la agricultura, la manufactura, el transporte y el almacenamiento tienen los más bajos.

Deepak Lamba, director de investigación del CNE, recalcó que, con ese análisis, no buscan definir qué sectores económicos deben cerrar, sino alimentar la discusión con mejores datos e información y, por ende, ayudar en la toma de decisiones.

Los niveles de riesgo de esos sectores, no obstante, están atados a qué medidas toman -si alguna- para minimizar el peligro. “Si el gobierno no logra transparentar la toma de decisiones, comunicar efectivamente lo que está pasando y qué cosas hay que hacer, no vamos a convencer a gran parte de la población para que se quede en su casa”, planteó Lamba.

“Task force” médico someterá sus recomendaciones

El doctor Juan Carlos Reyes, miembro del grupo asesor médico de La Fortaleza, dijo ayer que el gobierno tiene que repensar las nuevas flexibilizuaciones de restricciones y no descartó que haya que volver a un lockdown de 14 días, período de incubación del COVID-19, para “apagar el fuego” si se continúan reportando números mayores a los registrados en mayo y junio. “Estamos en un repunte y, evidentemente, tenemos que hacer cambios en nuestra política porque pensar en seguir reabriendo sectores está cuesta arriba”, apuntó.

El “task force” médico que asesora a la gobernadora Wanda Vázquez Garced en el manejo de la emergencia se reunirá hoy con el secretario de Salud, Lorenzo González, para presentarle sus preocupaciones y recomendaciones.

Reyes adelantó que, entre las posibles sugerencias, está, además, revaluar el alza de un 50% a un 75% en la capacidad de personas permitidas en los comercios. Otro tema que discuten al interior del grupo es el regreso a clases y cómo, de prevalecer la tendencia alcista de contagios, las escuelas públicas y privadas no podrían retomar las clases presenciales.

A juicio del epidemiólogo, las fases de reapertura se han implementado sin cumplir el requisito básico de una reducción consecutiva de casos nuevos por un período de 14 días. “No podíamos seguir abriendo lugares a lo loco”, señaló.

Aunque Reyes no especificó qué áreas económicas entiende deberían cerrar si se mantiene el panorama actual, dijo que la evidencia indica que, en medio de un repunte, todo lugar que tenga aire recirculado, en el que las personas pasen más de 15 minutos y con pobre distanciamiento, es considerado “de alto riesgo”. Expresó preocupación por el comportamiento que se ha identificado en algunas barras.

El viernes, el Departamento de Salud ordenó el cierre de dos negocios en Ponce en los que no se cumplía con las normas de distanciamiento. La ausencia de uso de mascarillas fue la principal violación. El sábado hizo lo propio con la hospdería Mamacitas, en Culebra, yayer en el restaurante Metropol, en Barceloneta, donde tras conocerse sobre casos positivos a COVID-19 entre empleados, no se tomaron las medidas cautelares necesarias para evitar la propagación.

Reyes dijo que la mascarilla se ha convertido en un “ticket de entrada” para muchos establecimientos pero, minutos después, se deshacen de ella.

El epidemiólogo subrayó que, aunque la entrada de turistas al país sigue siendo un factor determinante a considerar para explicar el aumento en contagios, recordó que no se puede ignorar que en Puerto Rico hay contagio comunitario y, como ejemplo de ello, mencionó los brotes detectados recientemente en un hogar de ancianos en Carolina y en la hospedería de Culebra.

La encrucijada del aeropuerto

Este miércoles, se reanuda el turismo externo en la isla y, aunque la entrada de pasajeros viene condicionada con la entrega de una prueba negativa de COVID-19, existe preocupación entre los expertos, ante el alarmante número de contagios que experimenta Florida. La empresa Aerostar, que administra el aeropuerto intencional Luis Muñoz Marín, no pudo precisar cuántos vuelos procedentes de ese estado arribaron ayer a la isla. Sin embargo, el portal de rastreo de vueltos Flightradar24 tenía registrados un total de 31 vuelos desde las ciudades de Orlando, Miami, Tampa y Fort Lauderdale.

La epidemióloga Melissa Marzán, quien dirige el Sistema de Vigilancia de la Ponce Health Sciences University, coincidió en que todo apunta a que habrá que reducir algunas actividades. Opinó que, en esta ocasión, se tiene que ser más específico. Comentó que hay que definir cuál es el número máximo de personas que pueden estar reunidas en un mismo espacio sin que se considere una aglomeración. “Tenemos que hacer recomendaciones basadas en la evidencia de las pasadas semanas, pero, definitivamente, hay que mejorar la implantación de protocolos en distintos lugares”, expuso.

Marzán, quien está convocada para la reunión de hoy, expuso que cerrar un día los comercios -como se ha planteado a través de las redes sociales- no tendría un impacto significativo. “Hay que mirar las áreas donde el riesgo es más alto y ser más estrictos en esas áreas”, enfatizó.