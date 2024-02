¿En qué consiste el programa SAVE que brinda alivios a personas con deudas estudiantiles?

¿Qué es el programa SAVE y cómo funciona?

El Plan SAVE de la Oficina de Ayuda Estudiantil del Departamento de Educación federal es un programa de restitución de préstamos basado en los ingresos de una persona y en el tamaño de su familia, de tener dependientes . Mediante este programa federal, prestatarios podrían ver una reducción de hasta la mitad de las cuotas mensuales que pagan, o incluso, algunos no tendrían ni una factura mensual, de cumplir con los requisitos.

Por ejemplo, una persona casada que, a su vez, tiene un hijo y genera un ingreso de $60,000 anuales pagaría una cuota mensual de $34, de acuerdo con la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes . Mientras, una persona soltera y que genera $30,000 no abonaría nada mensualmente.

De igual forma, el plan ofrece a las personas un beneficio en cuanto a los intereses. Si el estudiante realiza su pago mensual completo, pero esa cantidad no es suficiente para cubrir los intereses mensuales acumulados, el gobierno los cubrirá durante ese mes. Es decir, si la persona emite puntualmente el pago de la cuota mensual que debe, no verá crecer su préstamo debido a los intereses no pagados.