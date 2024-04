En un “limbo” estudiantes de la UPR en Río Piedras ante avería en el servicio eléctrico

A un día de haberse decretado un estado de emergencia en la institución, varios alumnos que conversaron con El Nuevo Día no habían recibido información oficial del recinto sobre la situación, más allá de una carta del 8 de abril que anunciaba un receso académico para este martes, luego que “dos terceras partes” del campus se quedaron sin luz. No sabían cómo ni cuándo retomarían sus clases, ni cuándo volvería el servicio eléctrico.

“Llegué de mi casa (el domingo en la noche), me encuentro con que no hay luz”, contó Marcos Méndez, de 21 años y quien se hospeda en Plaza Universitaria, donde tampoco hay electricidad. “No hay a dónde más ir, esto es lo que hay, tratamos de resolver con lo que tenemos. Ahora mismo, mi cuarto está empezando a sufrir problemas de hongo, humedad. Mi cuarto tiene la dicha de que puedo abrir la ventana, (pero) como ven, aquí hay muchos cuartos que no pueden hacerlo, lo cual es un problema”.