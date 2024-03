“Era un ángel”: recuerdan a la maestra pepiniana que falleció tras sufrir complicaciones al dar a luz a trillizas

Educadora con vocación

El sueño de Beatriz era ser psicóloga, meta que cumplio tras culminar sus estudios posgraduados. No obstante, desde temprana edad mostró una pasión por la educación y su primera alumna fue su hermana, Mirella Pérez Illa .

“Yo era como la niña especial que inspiró a Bea a querer ser maestra. Me gustaría pensar eso. Yo siempre decía que era la mejor maestra del mundo porque yo no puedo estar quieta. Ella me enseñó unas técnicas para poder estudiar. Ella, siendo solamente un año mayor que yo, supo cómo enseñarme a mí a hacer matemáticas y hacer biología. Y yo le dije: ‘Tú tienes un don para educadora’“, expresó la mujer vía telefónica.