“Es algo que nos afecta todavía”: escuela del Fuerte Buchanan conmemora 23 años de los ataques del 11 de septiembre de 2001

Desde que llegó a dirigir la Escuela Superior Antilles, en la base del Fuerte Buchanan, en Guaynabo, Niels Mateo no ha podido evitar las inquietudes de alumnos para que comparta sus recuerdos sobre los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

“Lo más difícil fue el sentido de no poder hacer nada”, manifestó Mateo, ya retirado del servicio militar.

Sin embargo, lo que es un recuerdo para Mateo y los que, de alguna manera, presenciaron los distintos eventos -en Nueva York, Pensilvania y Virginia- que resultaron en la muerte de casi 3,000 personas, es historia para las generaciones que no habían nacido en ese momento, conmemorado este miércoles, 23 años después.

“No me centraré en el tema del terrorismo ni de los que participaron en los hechos, sino en la forma que pude ayudar a una familia”, dijo Mateo durante su mensaje a los estudiantes. Relató que “la esposa de un oficial retirado de edad avanzada no había oído de él a eso de las 5:00 de la tarde y entró su llamada, y me preguntó: ‘Comandante Mateo... supe que quizás podía tener noticias de mi esposo’”.