“Es un infierno lo que vivimos”.

Con estas palabras, Sylvia Rivera Lugo, maestra de la escuela superior República de Colombia, en San Juan, describió la difícil situación que atraviesan ante la falta de servicio eléctrico en dicho plantel, aún a oscuras a más de un mes del paso del huracán Fiona.

“Continuamos con este problema, estamos cansados. Los salones tienen mosquitos, hay humedad, hace un calor insoportable. Queremos que nos pongan luz en la escuela, ya nos cansamos”, expresó a El Nuevo Día. “Esto no se puede tolerar… es frustrante, es bien fuerte, bien cuesta arriba”.

La educadora contó que sufren fluctuaciones con la luz desde hace unos tres años, pero la situación empeoró desde el paso de Fiona. Al presente, el plantel opera en horario de 7:30 a.m. a 12:00 p.m., con media hora adicional de almuerzo para los estudiantes.

Esta historia se repite en varias escuelas de la capital; la Luis Rodríguez Cabrero, Luis Llorens Torres, Rafael Rivera Otero y Berwind Elemental tampoco tienen luz. Estos planteles tienen capacidad para más de 880 estudiantes, según el portal del Departamento de Educación.

“Es bochornoso. Los padres y maestros se encuentran sumamente indignados cuando no se les ofrecen alternativas que sean viables para los estudiantes o que se toman decisiones que no son en consulta con la comunidad escolar”, señaló la presidenta de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (ÚNETE), Liza Fournier Córdova.

La percepción entre muchos maestros es que “se pasan la papa caliente” entre LUMA Energy, Educación y la Oficina para el Manejo de Edificios Públicos (OMEP). El consorcio no contestó una petición de El Nuevo Día.

“Llevamos un mes del huracán Fiona, que en el área de San Juan fue una tormenta que apenas soplaron cuatro vientos, y todavía estos estudiantes siguen arrastrando este problema”, indicó Fournier Córdova. “Estamos al final del túnel, y los maestros y estudiantes –que son nuestra razón de ser– son los más afectados”.

Otro ejemplo es la escuela Luis Rodríguez Cabrero, donde la maestra de Educación Especial Ana Sierra Aponte denunció que el cambio atropellado a otro plantel –donde dan clases en las tardes– ha provocado que varios de sus estudiantes no puedan llegar al salón de clases por falta de transportación. Tampoco pueden recibir sus terapias.

“Se ha tratado por todos los medios para poder regresar a nuestra escuela, pero ha sido bien cuesta arriba”, lamentó la educadora. “Los padres son los que están más atropellados, porque tienen que buscar a sus hijos para llevarlos a mediodía a la escuela... tengo como cuatro estudiantes que no pueden ir a la escuela por el horario de los papás, y hay que enviarles los trabajos a las casas. No es lo mismo”.

Por su parte, Migdalia Santiago Negrón, presidenta del grupo magisterial de Educadores(as) por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical (Educamos), contó a este diario que en la escuela Berwind Elemental la situación ha escalado a tal nivel, que algunos maestros llevan sus generadores eléctricos para poder dar clases.

“Mi mamá te diría que eso llora ante los ojos de Dios, porque esto no es función del maestro. Si lleva su planta, asumo que también compra el diesel... A mí me preocupa seriamente cómo Educación ha abandonado nuestras escuelas a la suerte”, señaló. “Nos quejamos de que los muchachos tienen rezago. No tienen rezago, el sistema los está rezagando, que es distinto, porque no les está dando las herramientas que necesitan. Necesitamos energía eléctrica para poder dar clases”.

En declaraciones escritas compartidas con este diario, Educación informó que, según OMEP, “los trabajos en estas escuelas ya tienen fondos asignados para llevar a cabo las reparaciones por parte de los contratistas”.

Sobre la escuela Luis Llorens Torres, que está en la modalidad de “interlocking” en la República de Perú en horario de 12:00 p.m. a 5:00 p.m., la agencia precisó que el plantel se entregará el miércoles una vez concluyan los trabajos. En República de Colombia se evalúan “varios escenarios debido a daño en el transformador y la subestación está dañada”. Mientras, en Berwind Elemental se lleva a cabo un proceso de evaluación para la compra de un nuevo transformador.