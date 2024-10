“Es una pérdida devastadora”: Departamento de la Familia investiga asesinato de una bebé en Las Piedras

La Policía identificó a la infante como Leah Coral Cuevas Hernández, quien fue llevada por su abuela al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Las Piedras, donde certificaron que no tenía signos vitales.

“Más allá de mi posición como secretaria de la Familia, soy madre, y ver lo que está sucediendo cada vez con más frecuencia en Puerto Rico con relación a nuestros bebés, me rompe el corazón, me frustra, pero también me da mucho coraje”, manifestó Rodríguez Troche.