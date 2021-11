Adolfo Galimidi llegó al Boys & Girls Clubs, en Río Piedras, en busca de un programa de tutorías para su hija. Guadalupe Fermaint era voluntaria del centro, ubicado en el interior de residencial Ernesto Ramos Antonini, y ayudaba en cualquier cosa que beneficiara su comunidad. Seniamit Castro era parte de un programa de empleabiliad y carreras de la organización sin fines de lucro.

Los tres llegaron por vías distintas, con necesidades y realidades distintas, pero en la escuela chárter del programa Vimenti encontraron la opción educativa que mejor le ha servido tanto a sus hijos como a sus familias.

“El concepto que ofrecen es una educación de calidad. Y todo lo que han dicho, lo han cumplido”, expresó Castro, quien es madre de dos gemelas que cursan el tercer grado en Vimenti.

La escuela chárter abrió sus puertas en agosto de 2018, administrada por Boys & Girls Clubs de Puerto Rico. Con los primeros estudiantes que recibieron trabajaron desde el inicio con los traumas y las repercusiones causadas por el paso del huracán María en 2017, destacó la directora de Vimenti, Bárbara Rivera Batista. Tres años después, en medio del primer semestre presencial a causa de la pandemia de COVID-19, el manejo del trauma tanto de los niños como de sus familias se ha convertido en parte formal de las áreas de servicio del proyecto, apuntó la directora.

Vimenti se centra en un modelo de servicios e intervención de dos generaciones, bajo el cual no solo atienden las necesidades educativas de sus 160 estudiantes de kínder a cuarto grado, sino también a sus madres y padres, destacó el director del Área Social, Wilfredo Damiani.

Desde los inicios de Vimenti han recopilado información sobre las familias de los estudiantes para determinar los niveles de intervención que requiere cada una. Tener estos datos en sus manos fue crucial para poder responder adecuadamente a las necesidades de cada una cuando se decretó la pandemia y las clases se tuvieron que ofrecer a distancia, explicó Rivera Batista.

La directora de Vimenti, Bárbara Rivera Batista, destacó los avances de la entidad para atender tanto a los estudiantes como a sus familias. (Suministrada Suministrada)

El 84% de sus familias viven bajo el nivel de pobreza, el 56% de las familias están encabezadas por madres solteras, el 24% tenía al menos un adulto desempleado para agosto de 2020 y el 65% no tenía acceso a equipo tecnológico o conexión a internet en marzo de 2020.

Ante esto, en la pandemia distribuyeron “tablets” a los estudiantes y la instrucción a los maestros y el personal escolar era establecer comunicación con los niños y sus familias.

“Solo conecten con ellos, como sea”, relató la investigadora Robin Lake, directora del Centro para Reinventar la Educación Pública de University of Washington Bothell, sobre la misión durante la pandemia. Lake ha evaluado los resultados de Vimenti durante los pasados tres años. “Tenemos mucho que aprender de Vimenti”, destacó.

La administración escolar divulgó ayer los resultados del año escolar 2020-2021. Al cierre del pasado semestre, el 53% de los estudiantes dominaba las destrezas en las materias básicas, una reducción de diez puntos porcentuales al compararlo con el año anterior.

Pero, tanto Rivera Batista como Damiani reconocieron que esperaban que el desempeño estudiantil fuera menor, debido a los retos de la educación a distancia y las dificultades por las que pasaron las familias por el encierro pandémico. Si comparan los datos de agosto 2020 con mayo 2021, en el año académico hubo un 34% de crecimiento académico, según un análisis de Vimenti.

El 70.32% de los estudiantes de kínder dominó las destrezas de la materia de Español. El 60.42% de los niños de tercer grado dominó las destrezas de Matemáticas, mientras que el 26.89% de los estudiantes de segundo grado dominó las destrezas de Inglés.

“Esos estudiantes de segundo grado, que estaban en kínder cuando se decretó la pandemia. Pasaron su primer grado completamente virtual y ahora es realmente que ellos llegan a la escuela”, destacó Damiani al recordar los retos que enfrentan los niños.

“No fue fácil, yo me sentía frustrada muchas veces de casi tener que darles clases a mis hijos, sobre todo el nene que por sus condiciones pues yo tenía que estar ahí con él todo el tiempo. Pero las maestras siempre estaban ahí conmigo, estaba disponibles para lo que fuera. A veces yo le escribía a las 7:00 p.m. y siempre me contestaban”, señaló Fermaint, quien detalló cómo la institución le proveyó todos los materiales necesarios –desde libros y libretas, hasta papeles y artículos de arte- para que su hija que ahora está en tercer grado y el niño de segundo grado pudieran aprender.

Nunca dejaron de distribuir alimentos a las familias, destacó Fermaint. Y en momentos en que muchos padres y madres perdieron sus empleos o vieron sus horas de trabajo reducidas, Vimenti distribuyó incentivos económicos a las familias, apuntó Castro.

En total, repartieron $63,450 a las familias.

“El apoyo que te dan aquí... No me gusta comparar con otras escuelas, no sé cómo funcionan ahora, pero el apoyo que uno recibe aquí es para todo. Uno no esperaba eso. Mi nena tuvo una situación, estuvo hospitalizada, y todo el mundo, sus maestras, todo el personal, hasta el que abre la puerta y recibe a los nenes, maestras de otros grados, me preguntaban por ella. De aquí me llamaron, ‘¿qué necesitas? ¿Tienes plan médico? ¿Necesitas medicamentos?’ Fue increíble”, narró Galimidi, padre de una niña en cuarto grado y un niño en primer grado.

Vimenti provee servicios de salud física a sus estudiantes a través de pediátras que acuden a las instalaciones, así como alianzas con entidades que proveen cernimiento de salud visual y auditiva, entre otros. (Suministrada Suministrada)

Rivera Batista reiteró que la misión detrás de Vimenti es combatir el ciclo de la pobreza generacional, lo que se logra mediante la educación, pero también cerrando la brecha de acceso a servicios que tienen las familias, ya sea acceso a servicios de salud, acceso a servicios de transportación o acceso para completar trámites en agencias de gobierno.

“El pueblo, a lo mejor, se siente frustrado de los golpes que hemos tenido, huracanes, terremotos, cambios de gobierno, pero no podemos quedarnos sin hacer nada ni apostar a hacer cosas diferentes”, expresó Rivera Batista.

El pasado año escolar, el presupuesto de Vimenti ascendió a $1.4 millones, de los cuales $408,367 provino de la asignación del Departamento de Educación que se calcula a base de la cantidad de estudiantes que atienden. El 70% de los ingresos provienen de fondos privados.

Rivera Batista apuntó que la inversión por estudiante asciende a unos $11,000.

La escuela prevé continuar expandiéndose. Cada año añaden un grado a medida para continuar atendiendo a los menores que tienen matriculados. Ya trabajan para acondicionar la antigua escuela Dr. Cesáreo Rosa Nieves para establecer allí la escuela chárter, así como una clínica de salud y una aceleradora de negocios, entre otros servicios para la comunidad, señaló Rivera Batista.