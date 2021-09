Los estudiantes de tercer grado de la maestra Mayra Vives Rodríguez hicieron una fila y, uno a uno, caminaron hacia una mesa en la que recibieron un libro de cuentos para llevar a la casa.

Para ellos, fue un regalo, el cierre de una actividad de bienvenida a la escuela, pero para los educadores y funcionarios de entidades que organizaron el evento, se trató de un esfuerzo por impulsar la lectura en las edades cruciales para esta destreza.

Y es que la educación a distancia fue un reto en la escuela Luis M. Santiago, en Toa Baja. Hubo “muchos” estudiantes que recibieron F en algunas, sino todas las materias, reconoció la directora escolar, Luz Ramos Acosta. Al mirar el desempeño de los alumnos el año pasado, para la directora, los principales rezagos están claros: comprensión lectora e inglés como segundo idioma.

“Una de las destrezas que más queremos fortalecer este año es la comprensión lectora. Si logramos que los niños amen la lectura, que la lleven al hogar, podemos avanzar mucho”, sostuvo Ramos Acosta.

Vives Rodríguez, la maestra de tercer grado, coincidió en que la educación a distancia no fue ideal para los alumnos más pequeños, aun cuando maestros, padres y estudiantes se esforzaron por trabajar en conjunto.

Es por esta razón que celebró la entrega de libros organizada por la Fundación Flamboyán, evento con el cual también llegaron a la escuela toabajeña la Asociación de Artistas de Circo y Artes de Calle (Acirc) y Cromápolis, esta última para realizar un mural en conjunto con los alumnos de kínder a tercer grado.

Esas son precisamente las edades que requieren mayor atención para crear una base sólida en la mecánica de la lectura y comprensión lectora, sostuvo la directora de Comunicaciones y Asuntos Externos de Fundación Flamboyán, Neeltje van Marissing Méndez.

“La misión de la Fundación es que los niños puedan leer a su nivel para el tercer grado, porque sabemos que en tercer grado es que se deja aprender a leer y se pasa a leer para aprender”, sostuvo Van Marissing Méndez.

Fundación Flamboyán impactará este mes cerca de 1,500 estudiantes en escuelas en Bayamón, Cataño, Corozal, Morovis, Naranjito, Orocovis, Toa Alta y Toa Baja, así como las islas municipio de Vieques y Culebra a través de organizaciones sin fines de lucro aliadas.

El director ejecutivo de Flamboyán, Carlos Rodríguez Silvestre, destacó que el regreso a clases presenciales debe ser motivo de celebración en las escuelas, luego de los retos en el aprendizaje y las limitaciones en la socialización provocados por la pandemia de COVID-19.

“Con mucho entusiasmo, les llevaremos presentaciones y talleres artísticos a los niños, les entregaremos libros y daremos a las familias una Guía de Consejos para fomentar el amor por la lectura desde sus hogares”, indicó.

Al ser consultada por este diario, la directora ejecutiva de Multisensory Reading Centers de Puerto Rico, Yadira Sánchez, afirmó que se ha visto un aumento en los problemas en la lectura en los niños.

“Si antes (de la pandemia) veíamos niños que estaban dos años por debajo de su nivel de lectura (esperado para su edad), ahora estamos hablando de tres años. Estamos viendo estudiantes de tercer grado que son no lectores”, manifestó Sánchez.

Los datos concretos sobre las áreas de mayor rezago académico se podrían conocer más adelante. El viernes, el Departamento de Educación culminó la administración de las pruebas diagnósticas línea base a todos los estudiantes de escuelas públicas, con las cuales medirá qué destrezas los alumnos aún no dominan.

Sánchez destacó en la necesidad de desarrollar e implementar un plan para fomentar la lectura en las escuelas, el cual incluya el adiestramiento a maestros sobre cómo técnicas para enseñar a leer.

“Tenemos que atender esta situación de educación en el país, no lo podemos seguir dejando pasar. Esto crea una situación social (a largo plazo). No estamos hablando de la alfabetización de los años 50, que mucha gente no leía y trabajaba en la fábrica. Ahora, si no sabes leer, ¿qué haces?”, indicó Sánchez.