A casi seis años del embate del huracán María, la Escuela Montessori Adrienne Serrano, en Vieques, aún espera por la reapertura de su comedor, espacio en el que la propia comunidad afirma haber invertido miles de dólares, a la vez que denuncian la pobre atención del Departamento de Educación a los problemas de infraestructura que le atañen.

“Nosotros nos dimos a la tarea de recoger fondos para arreglar el comedor y repararlo. Está reparado y, al día de hoy, todavía el Departamento no aprieta el botón, no hace lo que tiene que hacer para que nosotros podamos servir comida en ese comedor”, criticó Gustavo Marín, cofundador de la Casa Montessori de Vieques.

Según el líder del método Montessori en la isla municipio, Educación no solo ha arrastrado los pies en la apertura de este espacio, sino que ha incumplido con su responsabilidad de mantener al día la infraestructura de esta y otra Montessori, la Juanita Rivera Albert, donde enfrentan problemas de voltaje que no se han atendido.

“A nuestro entender, es la falta de prioridad o una agenda que no tiene absolutamente nada que ver con la apertura de un comedor. O es que está tan descalabrado el sistema o una combinación de cosas, que ese comedor, al día de hoy, cinco años después del huracán, no acaba de abrir”, expresó vía telefónica.

Ayer, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, se mostró sorprendido con los reclamos, pues planteó que ninguno se ha realizado a través de la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori.

“Esta escuela (Adrienne Serrano) tiene una matrícula sumamente baja, estamos hablando de unos 40 estudiantes. No es que no le hemos prestado atención, es una escuelita que necesita, tiene una infraestructura bien vieja. Y aunque hemos invertido en el comedor… la realidad es que no pasa inspección, y la razón es que es un comedor bien viejo, su techo es en madera y zinc, y requiere rehabilitarse por completo”, acotó.

“ El reto mayor para abrir este comedor es que prácticamente lo tenemos que rehacer para que cumpla con los códigos de sanidad y de construcción, ese es el reto particular ” Eliezer Ramos Parés, secretario de Educación

Añadió que, al momento, no ha recibido quejas de que la alimentación de los estudiantes se esté afectando. Unos 19 menores reciben desayuno y 35 reciben almuerzo de una escuela vecina.

Sobre los problemas de electricidad en ambas Montessori, comentó: “Las subestaciones ya no dan para mayor capacidad y ya están prácticamente en proceso de subasta, para que las dos puedan entrar a capacidad”.

“Con esta comunidad hay un compromiso, esta comunidad particular que tiene tan poca matrícula. Siempre ha estado así, esto no es algo nuevo. Se les ha mantenido la escuela abierta por las condiciones dentro de la isla; condiciones no solamente físicas, sino sociales. No te niego que pueda ser una discusión a futuro de ver si podemos mejorar considerablemente una de las condiciones físicas de una de las dos escuelas y quizá poderlos agrupar allí, pero en este momento eso no está sobre la mesa”, indicó.

La educación pública Montessori arrancó en Vieques en 2005, con un salón con cerca de 13 pequeños –entre ellos la hija de Marín– en la escuela Juanita Rivera Albert, en el barrio Esperanza. Para ese tiempo, Marín y su esposa fundaron la Casa Montessori de Vieques, una organización enfocada en adelantar este modelo de enseñanza en la Isla Nena.

El esfuerzo requirió cambiar la mentalidad de toda una comunidad que, en un inicio, estuvo reacia a dar la bienvenida a la educación Montessori en sus aulas.

Hoy en día, Vieques tiene dos escuelas Montessori –la Juanita Rivera Albert y la Adrienne Serrano– y la escuela Playa Grande, un híbrido con varios salones Taller I y la corriente convencional. Atienden todos los niveles, desde infantes y andarines –a partir de los 3 meses– hasta cuarto año.

“Esto es un proyecto viequense, aquí que nadie se meta con las escuelas públicas Montessori porque ellos (la comunidad) las defienden como si de sus vidas dependiera”, expresó Marín.