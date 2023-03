Un plantel que lleva cinco años en desuso abrirá de nuevo sus puertas en agosto para educar a niños de nivel elemental, como parte de los planes de una coalición, encabezada por el Municipio de Coamo, para establecer tres escuelas públicas Montessori en la Ciudad de las Aguas Termales.

El alcalde coameño, Juan Carlos García Padilla, ya inició la limpieza y remozamiento de la antigua escuela Benigna Inés Caratini, en el barrio Palmarejo. Con el apoyo del Instituto Nueva Escuela (INE) y del Departamento de Educación, el plantel, que fue cerrado en 2018, podría, en un futuro, recibir hasta 400 alumnos.

“Es una escuela cerrada, que fue cerrada, pero me parece que podemos tener tres Casas de Niños (nivel preescolar) y, posiblemente, uno o dos Taller I (equivalente a primero a tercer grado). Posiblemente, en esa escuela, podría estar comenzando con 100, 120 estudiantes, de dos niveles nada más”, dijo García Padilla.

No se trata de números al azar ni de planes trazados en una oficina. La creación de escuelas que operen bajo la filosofía Montessori en Coamo tomó fuerza a finales del año pasado, cuando una convocatoria municipal lanzada en redes sociales para discutir la posibilidad de explorar esa corriente educativa provocó que cientos de personas acudieran a una reunión, apuntó la cofundadora del INE, Ana María García Blanco.

“Los papás ya saben, los papás se comunican, aprenden y quieren modelos de enseñanza que puedan adelantar su capacidad educativa (de las escuelas). Me he quedado sorprendido. Creía que los papás no sabían mucho de Montessori en Coamo, y no solo saben, están informados. La gente está lista para ese cambio”, expresó García Padilla.

Mientras, comenzarían su transición a Montessori las escuelas Sabino Rivera Berríos, en el barrio Pulguilla, y la Susana Rivera, en Los Llanos. De esta manera, habrá presencia en la zona urbana y la zona rural del pueblo.

El año pasado, el Municipio de Coamo recibió la autorización del Departamento de Educación, a través de la Liga de Ciudades, para operar escuelas chárter. No obstante, García Padilla indicó que desistió del plan debido al rechazo que generó en la comunidad el concepto de tener escuelas públicas administradas por entes ajenos a Educación. En su lugar, dijo, apostará por el sistema Montessori para fortalecer las escuelas coameñas.

“No voy a pelear contra el sistema, sigo invirtiendo en el Departamento de Educación. Somos el único municipio que coge fondos ARPA (siglas en inglés de la Ley del Plan de Rescate Americano) para proyectos de integración de deportes, de bellas artes. Son $2 millones para los que hemos bautizado como EduFuturo. Quiero transformar mi sistema educativo, que sea apolítico, que no me nombren un director por política, sino por sus capacidades. Que el proyecto corra como un reloj y que no sea que el conserje o el guardia lo reclutaron porque es funcionario de colegio o porque el maestro es líder de barrio (de un partido político)”, sostuvo el alcalde.

García Padilla añadió que, de ser necesario, se utilizarán fondos municipales para poner al día la escuela Caratini, aunque indicó que tiene un compromiso del Departamento de Educación de que recibirá presupuesto para esto. A través de un portavoz, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, confirmó que se prevé asignar fondos para reabrir el plantel.

Crecimiento sostenido

Coamo es uno de siete municipios en los cuales se establecerán nuevos espacios Montessori en escuelas públicas para el próximo año escolar, precisó la directora de Programa Académico de INE, Annabel Martínez Rivera.

Se prevé nuevas escuelas, además, en Fajardo, Arecibo, Manatí, San Juan, Ponce y Toa Baja.

La expansión de esta corriente educativa es impulsada tanto por el interés de maestros, directores y padres, como de alcaldes, como García Padilla y el ejecutivo municipal de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez, destacó García Blanco.

Actualmente, 50 escuelas públicas cuentan con ambientes (salones) Montessori, de las cuales 21 tienen nivel secundario. Para el año que viene, la cifra puede aumentar a 60 o 62, indicó la secretaria auxiliar de Educación Montessori del Departamento de Educación, Marlyn Rodríguez Fernández.

“Cuando nosotros vamos a las comunidades, la preocupación grande de las familias que están en la escuela elemental es la intermedia. ¿A dónde irán mis hijos? Ese crecimiento es muy importante, es una atención a la juventud que la comunidad la solicitó a gritos. Ese crecimiento a 21 escuelas secundarias se da, a veces, con las mismas escuelas intermedias y superior que, ‘motu proprio’, están haciendo la transformación de la mano con escuelas elementales y eso es bueno, ahí se da ese crecimiento natural”, dijo García Blanco.

La llegada de ambientes Montessori a municipios como Coamo y Ponce supone el estreno de esta corriente educativa a la región educativa de Ponce, donde hasta ahora no tenían presencia. Martínez Rivera señaló que, además, hay planes de ampliar los servicios en el oeste, donde hay escuelas Montessori en Aguada y Lajas.

Para esto, prevén la apertura de oficinas del INE en Aguada. Ya cuentan con el apoyo de la administración municipal para identificar un espacio apropiado, indicó la directora ejecutiva del INE, Jennyffer Otero Arroyo.

“Respondiendo a esos compromisos de seguir expandiendo, es que estamos buscando y acomodando estas escuelas nuevas. En un principio hay timidez, pero a medida que van surgiendo las historias de éxito, vemos el movimiento como va creciendo”, destacó Rodríguez Fernández.