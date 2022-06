Identificar las señales del maltrato de menores y apoyar a las víctimas es una tarea que se acostumbra delegar en trabajadores sociales o en personal escolar, quienes estadísticamente son los mayores confidentes de esos niños y niñas.

Pero, ¿y qué del guardia de seguridad, del dentista, del terapista del habla o del comerciante que interactúa con menores y un día sospecha que algo sucede?

Atender y prevenir la violencia y el maltrato contra niños y niñas es responsabilidad de todos, es una “gesta de país”, señaló la directora ejecutiva de Familias CAPACES, Aysha Concepción Lizardi.

“Todos podemos hacer diferentes cosas y, si lo hacemos bien, si todos hacemos nuestros trabajos correctamente, podremos aumentar y mejorar el bienestar de los niños. Esa es la meta que tratamos de cumplir”, expresó el presidente de la junta de directores de Familias CAPACES, Luis Raúl Sánchez Peraza.

En el 2020, el 67% de las denuncias por maltrato de menores en Estados Unidos las hicieron profesionales de la salud, trabajadores sociales, o personal escolar o de centros de cuido, de acuerdo con datos de la Administración federal de Niños y Familias, destacó Concepción Lizardi.

La presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, Migna Rivera García, detalló que para el 2021, en la isla, se reportaron 5,315 denuncias de maltrato de menores. De estas, el 30.6% responde a casos de negligencia emocional, 13.8% a negligencia educativa y 12.7% a maltrato físico. El alto número de denuncias, indicó, es reflejo del subreporte que hubo durante los períodos de encierro decretados por la pandemia de COVID-19.

Concepción Lizardi sostuvo que, hace dos décadas, el maltrato físico era el principal tipo de maltrato.

“Ya hay más ‘awareness’ (conciencia) de lo que es maltrato, de que la negligencia es maltrato”, indicó Concepción Lizardi.

Aun así, no todos los profesionales están al tanto de que deben reportar cualquier sospecha de posible maltrato infantil. Concepción Lizardi señaló que escuchan muchas anécdotas de personas que no hacen la denuncia “porque no están seguros”.

“Hay que estar atentos. Sabemos, por ejemplo, que una de las señales de maltrato son los niños que no están vestidos de acuerdo con el ambiente, así que los vemos afuera, en el parque, con calor, con mangas largas, tapados completos para esconder los moretones”, apuntó Rivera García.

Esa intervención temprana busca salvar vidas, comentó el fiscal de distrito a cargo de la Unidad de Casos Complejos de Abuso de Menores del condado de Los Ángeles, Jonathan Hatami. El fiscal estuvo a cargo del caso por la muerte del niño Gabriel Fernández, en 2013, a manos de su madre y su padrastro tras un patrón de maltrato. Hatami señaló que en el caso del niño de 8 años, los adultos le fallaron, pues los trabajadores sociales y policías llamados a atender los señalamientos de violencia contra Gabriel desestimaron sus relatos.

“Debe haber alguna ley que permita imponer responsabilidad a quienes no actúan para salvar la vida de un niño, para sacarlo de un escenario de maltrato”, expresó el fiscal por videoconferencia.

Cómo apoyar a las víctimas y cómo detectar las señales de alerta, incluso antes que se concreten actos de maltrato, serán parte de la discusión el próximo 10 de junio en el simposio “Yo me apunto… Contra el maltrato infantil” que celebrará Familias CAPACES, indicó Sánchez Peraza.

“Se trata de hacer un llamado a la acción, que todos sepamos qué hacer ante el maltrato”, expresó Concepción Lizardi.

El simposio