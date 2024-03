Estados Unidos no brinda apoyo militar al primer ministro Ariel Henry para ayudarlo a regresar a Haití

Un avión que transportaba al primer ministro de Haití , Ariel Henry , aterrizó sorpresivamente este martes en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín , y el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó a El Nuevo Día que no brinda asistencia militar al mandatario para ayudarlo a regresar a su país .

El portavoz del Departamento de Estado federal indicó a El Nuevo Día que el gobierno no provee asistencia militar a Henry para asistirlo en su intento de regresar a Haití y que permanecen enfocados en restaurar la seguridad en el país caribeño que se encuentra en una crisis desde que el presidente Jovenel Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia.

“ Dejaremos que sea el primer ministro Henry quien informe sobre sus planes de viaje. El gobierno de los Estados Unidos no brinda asistencia militar para ayudar al primer ministro a regresar a su país. Nuestro apoyo está enfocado en ayudar a la Policía Nacional de Haití a restaurar la seguridad en el país, en agilizar la puesta en marcha de la Misión Multinacional de Apoyo en la Seguridad de Haití (MSS) y en acelerar la transición de poder de manera pacífica. El diálogo con el primer ministro Henry se ha enfocado en los esfuerzos antes mencionados, en la necesidad de restaurar la seguridad para la población y en una transición pacífica de poder”, resaltó el portavoz.

Presuntamente, el avión no recibió permiso en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, ubicado en Puerto Príncipe.

Mientras, Agencia EFE informó que el primer ministro no aterrizó en República Dominicana, puesto a que carecía de un plan de vuelo. Del mismo modo, The Associated Press indicó que, horas antes de Henry aterrizar en Puerto Rico, el gobierno dominicano suspendió todo tráfico aéreo con Haití.