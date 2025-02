Iris Lázaro pasó casi nueve días entre la angustia y la desesperación por no conocer el paradero de su esposo, Juan Vega , quien fue detenido en el primer operativo contra inmigrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Barrio Obrero, en Santurce.

“Justo esta madrugada (martes), se comunicó conmigo. Está en (el centro de detención de) Miami”, comentó a este medio, luego que el lunes manifestara que no sabía nada de su esposo.

En una entrevista reciente, la directora de HSI en Puerto Rico e Islas Vírgenes, Rebecca González Ramos , indicó que, en el centro de detención temporal en Guaynabo, donde llevaron a Vega aquel domingo, el plazo para permanecer allí detenido “se supone que sean 24 horas”, pero la Oficina de Detención y Deportación de Estados Unidos “tiene la capacidad” de extender ese término si no hay camas disponibles en otros centros de ese país.

Lázaro, de origen dominicano y ciudadana estadounidense, contó que, al día siguiente, esperó en el centro de detención de Guaynabo con la esperanza de ver a su esposo, pero no se le permitió. Ese mismo día, en la tarde, pudo hablar brevemente con él vía telefónica por primera vez..

“Ya no encuentro ni qué hacer, están pasando tantas cosas extrañas, con todo el mundo, no nada más con mi esposo”, sostuvo la mujer el lunes, al señalar, además, que, en este proceso, no ha tenido comunicación ni apoyo de autoridades municipales ni estatales.