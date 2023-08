Nota del editor: Esta es la segunda parte de una serie de cinco artículos que explora el alto costo de la insulina en Puerto Rico, las razones que llevan a estos precios elevados y las demandas federales y a nivel estatal que buscan que los fabricantes modifiquen sus precios.

El alto costo de la insulina, según los hallazgos de un informe del Comité de Finanzas del Senado federal que examinó la problemática, se debe a múltiples factores y a las acciones tanto de las farmacéuticas como de los Proveedores de Beneficios de Farmacia (PBMs, en inglés).

Dicho documento es citado, en repetidas ocasiones, en la demanda radicada por la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia de Puerto Rico contra los fabricantes Eli Lilly and Company, Sanofi Aventis y Novo Nordisk, y las PBMS CaremarkPCS Health, Express Scripts y OptumRx.

Este mismo grupo de farmacéuticas y PBMs enfrentan demandas a nivel federal, entabladas por los estados de California, Arkansas, Kansas, Kentucky, Minnesota y Mississippi. En el caso de Kentucky, su demanda solo nombra a las farmacéuticas.

Tras la publicación del documento, el pasado 14 de enero de 2021, los senadores Charles Grassley (R-Iowa) y Ron Wyden (D-Oregon), y sus respectivos equipos, analizaron, por dos años, cientos de miles de documentos entregados por las empresas demandadas a modo de dar con las razones por las que la insulina es hasta 10 veces más cara en Estados Unidos que en el resto del mundo.

Las tres farmacéuticas demandadas controlan cerca del 90 por ciento del mercado global de insulinas, mientras que Express Scripts, CaremarkPCS y OptumRX son empresas que manejan planes de cobertura de medicamentos tanto de aseguradoras como de compañías privadas, y dominan cerca del 80 por ciento del mercado de PBMs.

En respuesta a las demandas y a presiones del Congreso, los tres fabricantes anunciaron, a principios del año, nuevas políticas que limitan los gastos de los pacientes de diabetes sin plan médico entre $35 hasta $99 mensuales para adquirir insulina para 30 días.

Entre los hallazgos publicados, la Comisión descubrió que las farmacéuticas tienen control total sobre los precios de lista y que negocian los precios de venta al por mayor de sus insulinas, al tiempo que aumentan estos precios pese a no registrar avances significativos en la eficacia de sus formulaciones. Además, encontraron que PBMs como Express Scripts, OptumRX y CaremarkPCS Health utilizan tácticas en la negociación de descuentos que, en esencia, obligan a las farmacéuticas a competir entre ellas para evitar que sus insulinas sean excluidas de los formularios de medicamentos aprobados. Estos formularios son las listas de medicamentos que las PBMs ofrecen a sus clientes.

Del mismo modo, encontraron que los fabricantes aumentan los precios de sus insulinas al por mayor para mitigar grandes descuentos negociados con las PBMs con el objetivo de que sus productos reciban ubicación preferencial en los formularios de medicamentos cubiertos, además de retener los niveles de ganancias a los que están acostumbrados.

A juicio del licenciado Ramón Alejandro Pabón, expresidente del Colegio de Administración de Servicios de Salud y Hospitales, “la falta de sensibilidad humana y la búsqueda desmedida de beneficios económicos son las únicas razones que explican la ausencia de razonabilidad en la fijación de precios por parte de algunas empresas farmacéuticas. Esta situación ha resultado en un trato inhumano y poco compasivo hacia los pacientes que dependen de estos medicamentos”.

“Es imperativo adoptar medidas decisivas para regular el precio de los medicamentos. A pesar de que este tema ha sido objeto de discusión durante décadas, todavía no se ha encontrado una solución efectiva”, añadió Pabón, quien también ocupó, por cuatro años, el cargo de director ejecutivo del Centro de Investigación, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

La demanda estatal

El pleito entablado en enero de este año por la Oficina de Asuntos Monopolísticos de Justicia busca que las seis empresas compensen al gobierno estatal y que cesen y desistan de implementar “prácticas engañosas e ilegales” relacionadas con el mercadeo y venta de insulinas a los residentes de Puerto Rico, “incluyendo, pero no limitado, a inflar el costo de productos de insulina”, en violación a la Ley Antimonopolística (Ley 77 de 1964, o la Ley para prohibir las prácticas monopolísticas y proteger la justa y libre competencia en los negocios y el comercio).

“Estas prácticas, en esencia, propician un alza de precios que afecta a puertorriqueños más vulnerables, cuyas vidas dependen de tener acceso a la insulina”, lee la demanda de 41 páginas.

El gobierno de Puerto Rico acusó a los fabricantes y las PBMs de inflar artificialmente el precio de estos medicamentos para “aumentar sus ganancias a cuestas de los pacientes”. “Los PBMS también ostentan un rol clave en los altos costos de medicamentos. Aunque resaltan que trabajan para reducir los precios de los medicamentos, a lo largo del tiempo han desarrollado modelos de negocio que hacen exactamente lo opuesto y, en el proceso, han evolucionado para maximizar sus ganancias en detrimento de los pacientes con diabetes”, sostiene la demanda.

El documento delinea una serie de declaraciones realizadas por los demandados que el gobierno sostiene son falsas o engañosas, además de detallar las tácticas, prácticas y esquemas que estas empresas, presuntamente, utilizan para mantener alto el precio de la insulina. La mayoría de los reclamos en la demanda son las mismas prácticas esbozadas en el informe senatorial de 2021; Justicia también citó diversos estudios científicos para mostrar la problemática.

La Oficina de Asuntos Monopolísticos sostiene que las PBMs y las farmacéuticas utilizan prácticas engañosas e injustas, en violación al Título 10, Capítulo 13, de la Ley de Monopolios y Restricciones de Comercio.

El Nuevo Día solicitó, en repetidas ocasiones, una entrevista con la Oficina de Asuntos Monopolísticos, pero ante la no disponibilidad de los fiscales a cargo, envió 14 preguntas escritas sobre puntos específicos de la demanda. No obstante, el licenciado Guarionex Díaz Martínez, Secretario Auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolísticos, solo envió declaraciones en las que indicó que su oficina no puede comentar, en estos momentos, por tratarse de un litigio en curso.

De momento, la demanda permanece en el Tribunal federal en Hato Rey luego de que Express Scripts solicitó mover el pleito a dicho foro. El juez de distrito Jay García Gregory ordenó la devolución del caso al foro estatal, pero Express Scripts y CaremarkPCS Health acudirán ante el Apelativo federal.

Los precios de la insulina en los Estados Unidos y Puerto Rico son hasta 10 veces más altos que en otros países. (Archivo)

Precios que no tienen sentido

El informe senatorial federal también encontró que los precios al por mayor fijados por los tres fabricantes principales de insulina, sencillamente, no tienen sentido alguno. Los congresistas resaltaron que, del 2011 al 2014, Sanofi aumentó el precio de Lantus en un 18 por ciento anualmente, y que entre el 2013 y 2014, casi duplicó el precio de Lantus. Del 2001 al 2012, el precio de Lantus pasó de $34 a $131.

Sin embargo, del 2013 al 2014, la formulación aumentó a $248. Documentos internos de Sanofi mostraron el raciocinio detrás de la decisión: fijar los nuevos precios antes de la introducción de su producto Toujeo (una versión más concentrada de Lantus) y anticipando competencia de Eli Lilly; responder a una serie de descuentos y reembolsos agresivos de Novo Nordisk; y responder a presiones de las PBMs y aseguradoras para ofrecerles mejores rebajas.

Novo Nordisk, en cambio, respondió a los aumentos de Sanofi mediante el mecanismo de “shadow pricing”. Del 2014 en adelante, el fabricante, en vez de ofrecer sus productos a un precio menor que Sanofi, optó por imitar cada aumento anunciado por la empresa francesa días o inclusive horas después de los anuncios. En el 2015, en preparación para el lanzamiento de Tresiba (insulina degludec de larga duración), Novo Nordisk fijó un precio base inicial alto. Para el 2017, la compañía resumió la práctica de “shadow pricing”.

Varios memorandos de Novo Nordisk revelaron que, luego de que Sanofi aumentara los precios de lista de Lantus y Toujeo por tres y 5.4 por ciento, respectivamente, Novo Nordisk respondió, tres semanas después, con una recomendación de incrementar sus precios en un cuatro por ciento. La recomendación fue aprobada.

Del mismo modo, documentos de Eli Lilly y Sanofi mostraron que ambas empresas recurrieron al mecanismo de “shadow pricing” para sus insulinas de corta y mediana acción. Entre el 2013 y 2014, Eli Lilly propuso un aumento de 9.9 por ciento en el precio de Humalog y Humulin que, en ese período de tiempo, costaban $184.30 y $99.80, respectivamente. Esta acción fue tomada en respuesta a un aumento de 9.9 por ciento programado por Novo Nordisk para Novolog, y de 11.9 por ciento para Levemir.

Sanofi, además, utilizó el mecanismo para su insulina de corta duración, Apidra, en el 2014, aumentando su precio en un 9.9 por ciento.

Todas estas tácticas provocaron que la Parte D de Medicare, el plan federal de cubierta de medicamentos, incurriera en aumentos significativos de gastos para adquirir insulinas entre el 2010 al 2018. Entre el período de tiempo mencionado, la Parte D de Medicare gastó $78,400,000,000 para obtener insulinas antes de la aplicación de reembolsos. De ese total, $27,400,000,000 se desembolsó para Lantus; $16,500,000,000 para Novolog; $12,300,000,000 para Humalog; y $11,000,000,000 para Levemir.

En esencia, los gastos, antes de reembolsos, para adquirir terapias de insulina superó, significativamente, el crecimiento en el número de beneficiarios que utilizaban insulina entre el 2010 y 2018. En otras palabras, mientras el número de beneficiarios de la Parte D de Medicare aumentó de 2.1 millones, en el 2010, a 3.2 millones en el 2017 (51 por ciento), los gastos en insulina, antes de reembolsos, aumentó más de un 470 por ciento, de más de $3,000 millones en el 2010, a $14,300,000,000 en el 2018.

En el 2018, más de un cuarto de los beneficiarios de la Parte D de Medicare gastaron $5,000 o más anualmente, de sus propios bolsillos, para adquirir insulinas. En el 2010, este costo anual era de unos $2,000 o menos.

Junto a todos estos hallazgos, la investigación congresional encontró que los gastos en investigación y desarrollo de las insulinas solo representaron una fracción de las ganancias y de los gastos incurridos en mercadeo. Eli Lilly, por ejemplo, reportó al comité congresional haber gastado $395 millones en la investigación y desarrollo de Humalog, Humulin y Basaglar entre el 2014 y 2018, pero en el mismo período de tiempo, la empresa gastó $1,500,000,000 en ventas y mercadeo de dichas insulinas que, entre todas, generaron ganancias de $22,400,000,000 en el período de tiempo antes mencionado.

Sanofi, en cambio, reportó ventas netas de unos $37,000 millones de sus cinco productos de insulina; en el mismo período de tiempo, la compañía gastó $902 millones en investigación y desarrollo. Novo Nordisk no entregó a la comisión los datos requeridos para llevar a cabo este análisis.

Además, las farmacéuticas retuvieron mayores ganancias, del 2011 al 2018, pese a que se registró una disminución en los precios netos (las ganancias registradas tras restar reembolsos y descuentos). Eli Lilly reportó que el precio neto promedio de los inyectores portátiles de Humalog se redujo de $28 en el 2015 a $24 en el 2018, esto pese a que los precios al por mayor casi se duplicaron en el mismo período.

El rol de las PBMs en el alto costo de la insulina

Empresas como Express Scripts, CaremarkPCS Health y OptumRX manejan planes de cubiertas médicas que cubren representan poco más del 80 por ciento, o sobre 230 millones de personas en los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Por consiguiente, estas compañías ostentan un rol primordial e importante sobre los precios de medicamentos, incluyendo insulinas.

A grandes rasgos, estas compañías negocian descuentos y reembolsos con las farmacéuticas para incluirlas en formularios, o documentos que detallan los medicamentos y terapias cubiertos por el PBM y sus aseguradoras, compañías y agencias participantes. Los fabricantes pagan estos reembolsos a las PBMs. Si un medicamento o terapia es cubierto, los beneficiarios pagan menos por el producto. En cambio, excluir medicamentos y terapias conlleva consecuencias nefastas tanto para los fabricantes como para los beneficiarios.

Para los beneficiarios, no incluir sus medicamentos en el formulario los obligaría a cambiar a un medicamento que sí esté cubierto (si existe un producto al que puedan cambiar) o pagar más para continuar con sus medicinas actuales. Sin embargo, ser el único medicamento o terapia en un formulario provee múltiples ventajas para los fabricantes al tener mejor penetración en el mercado y obtener mayores ganancias. Es por esto que las farmacéuticas ofrecen grandes descuentos a las PBMs, para retener estatus preferencial en los formularios.

A lo largo de la investigación, la comisión encontró ejemplos en los que fabricantes ofrecieron reembolsos significativos a PBMs ante amenazas de excluir sus productos de los formularios debido al alto número de beneficiarios y, por ende, el alto porcentaje de acceso al mercado. Novo Nordisk, en el 2018, consideró reducir el precio de Levemir ante quejas del Congreso y clientes por los altos precios pero, en última instancia, decidió no llevar a cabo la reducción para evitar reacciones negativas de las PBMs.

Los fabricantes, en cambio, utilizan reembolsos y descuentos para obtener posicionamiento preferencial en formularios comerciales, así como para bloquear a sus competidores. En el 2016, Sanofi y Novo Nordisk aumentaron sus reembolsos para combatir la entrada al mercado de Basaglar, de Eli Lilly. Los clientes de las PBMs usaron el espectro de competencia para amenazar con colocar a Basaglar en sus formularios comerciales porque era más barato que Lantus y porque Eli Lilly ofreció reembolsos de entre un 60 a un 70 por ciento del precio al por mayor. Por consiguiente, Sanofi y Novo Nordisk aumentaron los reembolsos en propuestas actualizadas.

En la tercera parte de esta serie, se analizará la carga económica que afronta el gobierno para cubrir la insulina y medicamentos para la diabetes, al igual que las técnicas que utilizan las farmacéuticas para extender sus patentes y evitar la entrada al mercado de terapias más baratas.