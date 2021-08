Morovis - Eugenio Martínez Rodríguez solía llegar siempre puntual a su trabajo en la Oficina de Ayuda al Ciudadano del Municipio de Morovis. Y fue esa misma puntualidad y compromiso con su labor lo que levantó la alarma entre sus compañeros, cuando no llegó a tiempo el pasado lunes a su turno de trabajo.

El cuerpo de “Geño”, como cariñosamente les llamaban sus amigos y familiares, fue encontrado en la noche de ayer, lunes, en el barrio Palmarito, en Corozal, luego de una urgente búsqueda desde que fue reportado como desaparecido el 14 de agosto.

A su lado por los pasados 17 años en el Municipio estuvo Víctor Arroyo, con quien Eugenio compartió una estrecha amistad desde sus años de estudio en la escuela Jaime A. Collazo del Río. Fue este quien primero notó la inusual ausencia de Martínez Rodríguez.

“Yo llegué a trabajar. Él es muy responsable, y no me llegó a las 8:00 (de la mañana). Pensaba que había faltado, pero no cogía el teléfono. Dije: ‘Vamos a la casa’; y cuando llegué allá el portón estaba abierto, que él nunca deja el portón abierto. Cuando vi que no estaba la guagua, dije: ‘Llamen a la Policía y los familiares’”, narró.

El escritorio en el que laboraba Eugenio en la Casa Alcaldía de Morovis, aún con algunas de sus pertenencias.

En una oficina aledaña a la de Eugenio en la alcaldía, el hombre de 52 años relató entre lágrimas las largas horas sin descanso que le agobiaron desde la desaparición de quien describió como su hermano. “Yo soy otra persona. Me cambió la vida”, lamentó.

“Él era una persona vertical, responsable, otra cosa. No se merecía esto”, dijo Arroyo.

De luto todo un pueblo

Martínez Rodríguez se desempeñó en diferentes áreas en el Municipio. Al final, enfocó su gestión diaria primordialmente en asistir a la población de edad avanzada. A sus 57 años, comenzó a pensar en el retiro, pero su vocación lo llevó a permanecer activo en su faena hasta el último instante.

El casco urbano moroveño, hasta donde el pasado 17 de agosto llegaron decenas de personas para orar por la pronta aparición de Eugenio, se encontró hoy, martes, opacado por la presencia de lazos negros en todas las puertas como señal de duelo.

A poca distancia, a pasos del escritorio en donde laboraba en la Alcaldía, sus compañeros desolados exigían justicia.

“Podría describirlo como un caballero, un servidor público desinteresado y entregado solamente a servirle a los demás, sin importar nada más. Esto fue un asesinato vil, cruel, inmerecido. Pedimos justicia, que paguen todos los que cometieron este acto tan cruel”, clamó Lourdes Rivera, compañera de Martínez Rivera por seis meses.

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, describió a Eugenio como un empleado dedicado a ayudar a la ciudadanía. Como muestra de ello, resaltó que este estaba encargado de organizar una feria de salud que llevarían a cabo próximamente en la plaza pública.

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, consuela a la recepcionista municipal Lourdes Rivera, afectada por el asesinato de Eugenio Martínez Rodríguez.

“A nosotros nos ha sorprendido muchísimo. Puedo dar fe de que realmente era un empleado que respondía a lo que es ser un servidor público, amaba su profesión, respetaba éticamente, él sabía lo que era la ética. Siempre estuvo ahí comprometido para el pueblo. Yo sé que hoy el pueblo de Morovis llora su partida”, expresó.

Eugenio fue informado como desaparecido por su hermana. Fue visto por última vez en un negocio del barrio San Lorenzo, en el pueblo donde creció.

“Estoy más tranquilo, porque lo encontraron. Llevo una semana sin dormir, buscándolo. Yo lo llamaba, ‘Eugenio, Eugenio, Eugene’, por todo el monte, pero nunca me contestó”, sollozó Arroyo.

En medio de la incredulidad por cómo le fue arrebatada su vida, los empleados municipales que acompañaron a Eugenio en sus años de servicio público ruegan porque los ramos de rosas blancas que colocaron en la alcaldía en su honor no se marchiten antes de hacerle justicia.