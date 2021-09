A pesar de que Puerto Rico se colocó como la jurisdicción de Estados Unidos con la mayor tasa de vacunación contra el COVID-19 con más de 67% de población vacunada, diversos municipios permanecen presuntamente por debajo de esa cifra, con Cataño como el de menor vacunación por habitante, según el Departamento de Salud. Pero el municipio discrepó.

“Hemos hecho esfuerzos suficientes”, apuntó este lunes Alex Mojica, encargado del programa de vacunación de COVID-19 en Cataño, en referencia a las iniciativas para avanzar y aumentar el número de vacunados. Según Salud, en ese municipio se ha vacunado un 50% de la población. Pero el funcionario aseguró que la cifra ya alcanza entre un 57% y 60%.

“Desde febrero estamos vacunando y hemos hecho 15 vacunaciones masivas, como este vieres y sábado en el frente marítimo, hemos corrido todo Cataño, hemos ido casa por casa, puerta por puerta”, indicó Mojica a El Nuevo Día.

Las cifras de Salud no guardan concordancia con las de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que coloca a Cataño con un 61.4% de población vacunada, fuera del grupo de diez con menor tasa.

Mojica sí reconoció que ha encontrado resistencia a recibir la vacuna por parte de personas jóvenes, un obstáculo que adjudicó a la “desinformación”, al tiempo que dijo que el municipio tiene una campaña activa de educación. Asimismo, indicó que, una vez esté aprobada la vacunación en los menores de cinco a 11 años, se deberían añadir alrededor de 3,000 vacunados en Cataño.

En Salud no hubo nadie disponible para responder preguntas de este medio en cuanto a las discrepancias en las cifras. En los datos de la agencia también aparecen 111,720 personas vacunadas sin adjudicar a ningún municipio. En la misma dirección, en la base de datos de los CDC, Trujillo Alto aparece con la tasa más baja de vacunación, con un 43.2% de población vacunada, pero Salud le adjudica un 70% de población inoculada. Al momento de esta edición no había sido posible obtener una reacción del alcalde José Luis Cruz.

En la lista le sigue Añasco, con un 51% de población completamente vacunada, según Salud. Los CDC, sin embargo, indican que en dicho municipio ya se vacunó un 66.2% de la población, fuera de los diez con las tasas más bajas. Entre la discrepancia de datos, una fuente municipal que prefirió no ser identificada, señaló que el municipio no ha realizado esfuerzos suficientes ni ha seguido recomendaciones de salubristas para continuar aumentando el número de vacunados.

Se ha hecho eventos de vacunación que se promocionan en Facebook, dijo la fuente, “pero no se hace ningún otro impacto comunitario para llegar a la población no vacunada”. Ha habido eventos de vacunación, indicó, en los que solo han llegado diez personas a vacunarse. El alcalde Kabir Solares no estuvo disponible para reaccionar.

Loíza aparece como el tercer municipio con la tasa más baja de vacunación en los datos que publica Salud, y el segundo en los que publican los CDC, pero su alcaldesa Julia Nazario sostiene que la cifra es errónea y que allí más personas se han vacunado.

“La positividad es menor, no tengo muertes, hoy (ayer) tengo son 21 positivos en sus casas, no tengo hospitalizaciones, tengo farmacias que están vacunando, el centro 330 vacuna todos los días, tengo un centro permanente de vacunación, hemos ido por las comunidades, hago todos los jueves pruebas de COVID”, apuntó Nazario. Según los datos de Salud, el Loíza un 53% de la población está completamente vacunada, pero la alcaldesa asegura que la cifra que manejan a nivel municipal alcanza el 69%.

“Yo no bajo la guardia, pero los indicadores dicen que estamos haciendo lo que hay que hacer para el control del COVID-19 en Loíza”, subrayó.

Peñuelas es otro de los municipios que Salud coloca entre los diez con menor tasa de vacunación, aunque los CDC indican que un 67.7% de su población ya se vacunó. “Desde que comenzó el proceso de vacunación hemos tenido ciertas discrepancias en la manera como Salud reporta los números de vacunados”, señaló el alcalde Gregory González. El ejecutivo municipal dijo que en el verano la agencia le restó al municipio números de vacunados, pese a que habían aumentado.

“Estamos llevando vacunación casa a casa. Antes de eso, hemos estado visitando y verificando las comunidades. Sí hemos encontrado personas que no se han vacunado, pero es más bien por dejadez. Un grupo o personas que sean firmes en no vacunarse, en Peñuelas no es el caso”, sostuvo González.

También existen discrepancias en los datos correspondientes al municipio de Naguabo, aunque en ambas listas aparece entre los diez con menor tasa de vacunación contra el COVID-19. En el caso de Salud, se trata del sexto municipio con menor tasa, con un 59% de población vacunada, mientras que en la base de datos de los CDC aparece como el tercero, con 53.6%.

“Estamos realizando muchos esfuerzos dirigidos a la vacunación para aumentar la tasa de vacunación en nuestro municipio. Hace unas cuatro semanas teníamos un 43% de vacunación. Comenzamos una campaña que se llama Vacunación en tu barrio, en colaboración con Voces (Coalición de vacunación) y Salud, donde hemos impactado todos los barrios de Naguabo”, planteó la epidemióloga municipal, Yaritza Martorel. La salubrista indicó que en las visitas a las comunidades se ha identificado resistencia a recibir la vacuna entre algunas personas.

“Hemos notado cierta resistencia, entiendo que es una cuestión cultural, más dirigida las creencias religiosas y los dogmas de las personas en nuestro municipio”, sostuvo Martorel. “Hemos continuado educando”. En Naguabo hay más de 65 iglesias, explicó, incluyendo tres templos con capacidad para más de 500 personas. “Estamos hablando de un sector grande”, explicó la epidemióloga. Aseguró, sin embargo, que hay pastores que han sido colaboradores en la campaña de vacunación, y que incluso se han realizado eventos de vacunación en los templos. La resistencia ha sido mayor en las personas de entre 30 a 59 años, indicó Martorel.