Un esfuerzo local se suma al análisis de la pandemia del COVID-19 con una mirada sobre el impacto profundo y duradero del virus en la vida cotidiana. “Departamentos de Retornos” es la propuesta que lanzó esta semana la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades a través de un vídeo podcast de diez episodios de duración que correrá una vez a la semana, con media hora de duración en cada análisis.

Cómo el virus ha impactado la salud, la planificación, el trabajo, la enseñanza, la comunicación y la cultura son algunos de los temas que serán discutidos. Amaryllis Muñoz Colón, Carlos Guilbe, Yolanda Cordero, Hiram Meléndez Juarbe, Ana Helvia Quintero, Silvia Álvarez Curbelo, Javier Hernández, Miriam Muñiz Varela, Cruz María Nazario y Marlene Duprey participan de esta iniciativa producida por el periodista Mario Roche Morales.

“El profesor Roche estuvo varios meses investigando sobre el tema con el fin de producir un contenido que nos permita entender cómo la pandemia dará paso a nuevas prácticas sociales. Además, Roche logró reunir a un excelente grupo de académicos e investigadores que aceptaron con entusiasmo la encomienda de reflexionar sobre la vida después del COVID-19 desde el marco de sus respectivas disciplinas”, comentó Suheily Chaparro, directora de la Oficina de Iniciativas propias de la Fundación.

PUBLICIDAD

Los episodios serán transmitidos a través de la página de Facebook de la Fundación todos los jueves, hasta el 18 de mayo. También serán retransmitidos por las plataformas y redes sociales de Bonita Radio los jueves a las 7:00 p.m., mientras los sábados a las 10:00 a.m. se divulgará a través de WPAB-550 AM y ECO 93 FM.

Según se informó, este espacio de entrevistas fue auspiciado con fondos especiales de “Sustaining the Humanities through the American Rescue Plan (SHARP)”, otorgados por el National Endowment for the Humanities.

“El proyecto, que es el primero en ser auspiciado por los fondos especiales SHARP, profundiza en el tema del futuro después del COVID-19 desde diferentes ángulos, enfocándose en los efectos que la pandemia tuvo y tendrá sobre nuestras vidas”, dijo Chaparro.

La serie completa estará disponible luego en la página de Cosecha Cultural.