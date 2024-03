Estudio determina que la casona en playa de Vega Baja no está en la zona marítimo terrestre

La casona que está ubicada en la playa Puerto Nuevo, en Vega Baja , no está dentro de la zona marítimo terrestre , determinó un estudio de deslinde comisionado por el municipio a raíz de la controversia que surgió el pasado año ante la posibilidad de desarrollo de un hotel en dicha estructura.

Aunque no está en la zona marítimo terrestre –que es un área de uso público-, el estudio determinó que el extremo noroeste de la estructura que da hacia la playa está ubicado dentro de lo que se conoce como la servidumbre de salvamento, que consiste en una franja de 20 metros de ancho desde la zona marítimo terrestre –que abarca terrenos privados- que en teoría debe dejarse libre de edificaciones, según el Reglamento 4860 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), explicó el agrimensor Carlos Vega, quien estuvo a cargo del estudio.

No obstante, al igual que la casona, ambas instalaciones están dentro de la servidumbre de salvamento y una de ellas alcanza la servidumbre de vigilancia, una franja de seis metros que se inicia inmediatamente después de la zona marítimo terrestre y que, a su vez, está considerada dentro de los 20 metros de la servidumbre de salvamento.

No obstante, el progreso en esa línea no ha sido significativo desde la última vez que se hizo un deslinde en en el área, en 2009. “Esa zona no ha avanzado más allá de lo que ese profesional determinó en aquel momento”, anotó el agrimensor en respuesta a este medio.