La educación como herramienta para la sustentabilidad alimentaria y económica es la motivación de Marilyn Rosa Tirado para trabajar arduamente su finca de fresas y uvas en el barrio Collores de Las Piedras.

“Fresas y Uvas Rose”, como se llama la operación, inició en 2004, cuando Rosa Tirado adquirió la primera planta de fresas que, de inmediato, activó su lado emprendedor para dar paso a un exitoso proyecto de vida.

“En el 2004 comencé con una planta de fresas y, para el 2006, teníamos 600. Igualmente, comenzamos, para ese mismo tiempo, con las uvas y ya, para el 2019, es que iniciamos la siembra de ambas en el terreno. A partir del 2006, comenzamos la venta de plantas en tiestos para personas individuales y para empresas”, comentó.

Rosa Tirado explicó que trabajan cuatro variedades de uvas: moscatel rosada, concord, fredonia y niágara. “De esas variedades, tenemos plantas provenientes de nuestra propia siembra, de nuestras propias semillas. Nosotros tenemos nuestras plantas madre y, de ahí, tomamos los esquejes (tallos) para la siembra y para la venta”, manifestó.

(GFR Media)

“La primera planta de uva que propagué fue un regalo que me hicieron y conseguimos esquejes de plantas que ayudan a evitar los insectos y plagas para así evitar el uso de pesticidas. Esas plantas provienen de fincas en los Estados Unidos que funcionan de manera agroecológica y las utilizan para ese propósito”, agregó.

La agricultora destacó que la uva germina en terreno seco, lo que resulta en una característica favorable al cultivarse en la isla.

“La ventaja que nosotros tenemos con nuestro clima tropical es que la uva no se toma el ‘descanso de invierno’ que ellas toman en climas fríos, y es por ello por lo que hacemos dos cosechas en vez de una al año”, dijo.

En las dos cuerdas de terreno que componen la finca, cultivan, además lechuga romana y roja, brócoli, tomates, repollo, pimientos, ajíes, papas y cebollas. Los espárragos están en proceso. “No existen muchas siembras (de espárragos) y deseamos tener ese producto para beneficio del consumidor local, a la vez que deseamos expandir la siembra de diferentes variedades de fresas”, apuntó, tras destacar que venden productos a empresas y mercados agrícolas.

Debido al clima tropical, hacen dos cosechas de uva al año, en vez de una.

Y, aunque el fruto es abundante en “Fresas y Uvas Rose”, Rosa Tirado indicó que venden más plantas que frutos, lo cual está alineado a la iniciativa de concienciación sobre la seguridad alimentaria que persigue.

“Quiero que la gente entienda la necesidad de cultivar en sus hogares, aunque sea en espacios limitados. Aquí, trabajamos lo que es la asociación de cultivo. Muchas personas no saben que, cuando unes una planta con otras, ellas se ayudan mutuamente, se protegen y hasta pueden entre ellas modificar el sabor del producto”, reveló.

A modo de ejemplo, mencionó que siembra las fresas alrededor de las lechugas, ajos y cebollas, pues estas plantas las “protegen” y las ayudan a mantenerse frescas.

“Este huerto es educativo. Aquí hacemos una variedad de talleres; por ejemplo, hacemos uno que tiene que ver con el cultivo de fresas desde lo que es la siembra por estolones (vástagos), la siembra por semilla, la propagación, desde la siembra hasta la cosecha. Hacemos, además, un taller sobre la siembra de uvas desde la propagación por esqueje y procesos necesarios como la poda, porque la planta de uva necesita podarse, pero hay que hacerlo en un tiempo correcto y con unos cortes específicos para una producción efectiva”, expresó.

Activo el rol educativo

Desde 2014, la Asociación de Mujeres Agroempresarias de Puerto Rico se ha dado a la tarea de impulsar iniciativas que fomentan la sustentabilidad alimentaria en cada hogar.

Y es que el grupo –capitaneado por Rosa Tirado– ofrece talleres para el desarrollo de empresas agrícolas desde cero, además de educar sobre temas relacionados con huertos caseros o siembras en escalas menores. “Las ayudamos a promoverse, a presentar sus productos, cómo hacer crecer su negocio, cómo diversificarse para el desarrollo de diferentes productos provenientes de sus siembras como un producto añadido”, detalló.

De la misma forma, Rosa Tirado educa sobre la apicultura (cría de abejas) e imparte sus conocimientos para la formación de “técnicos de enjambres y colmenas”.

Desean expandir la siembra de diferentes variedades de fresas.

“Trabajo la apicultura desde el 2016 y ofrezco talleres para que las personas conozcan la importancia de las abejas en la agricultura. Nosotros hemos graduado cerca de cuatro a cinco grupos que los hemos adiestrado como técnicos de manejo de enjambres y colmenas. Ahora, comenzamos la matrícula para el curso que comienza en agosto”, sostuvo sobre su otra pasión, además de la siembra.

“Ahora, tenemos 28 mujeres, pero en nuestra matrícula anual tenemos cerca de 30 a 35 mujeres que permanecen. En total, hemos graduado a cerca de 150 personas certificadas para el manejo correcto de las abejas. No necesariamente estos graduados se interesan en la producción de miel, muchos de ellos vienen para conocer sobre todo lo relacionado a la apicultura porque han entendido que, sin las abejas, no hay agricultura y sin la agricultura no hay vida”, puntualizó.

Para información adicional sobre “Fresas y Uvas Rose”, puede llamar al 787-647-7171.