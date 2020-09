Al menos dos personas en Puerto Rico han solicitado información sobre cómo pueden reclamar ante los tribunales por abuso sexual mientras estuvieron matriculados como niños exploradores en la organización Boy Scouts of America (BSA), confirmó la directora ejecutiva del concilio local, la licenciada María Molinelli.

Esto se produce a dos meses del 16 de noviembre, la fecha límite para que las víctimas se unan al pleito legal que atiende un Tribunal de Quiebras en el estado de Delaware, luego de que la organización se declaró en bancarrota en febrero de este año tras recibir cientos de demandas por abuso sexual. En los pasados años, decenas de abogados han reclamado acuerdos en nombre de miles de hombres que dicen haber sufrido abusos hace décadas cuando eran niños exploradores a manos de exploradores mayores u otros líderes, y que no habían podido demandar hasta una reciente modificación en la prescripción de delitos de varios estados.

PUBLICIDAD

Molinelli explicó que, aunque estas personas han solicitado información a través del sitio web officialbsaclaims, sitio de internet al que pueden acudir todas las víctimas para conocer más sobre el proceso, no le consta que hayan sometido oficialmente una reclamación, pues, por el momento, esa información es confidencial.

“Sabemos que en el concilio de nosotros al principio hubo dos personas que hicieron la asignación de buscar y acceder a estos sitios (para reclamar) y entonces estaban en ese proceso. Se les orientó y sabemos que hay algo de eso, no vamos a estar exentos”, reconoció a El Nuevo Día.

En 2012, cuando el Tribunal Supremo del estado de Oregón ordenó la publicación de 14,500 documentos de la organización que evidenciaron cerca de 5,000 casos de abuso sexual dentro de la BSA en Estados Unidos y Puerto Rico, se encontró constancia de cuatro casos de abusos sexuales en la isla entre 1959 y 1988.

La información que trascendió en ese momento apuntó a que los incidentes ocurrieron en la antigua base aérea Ramey, en Aguadilla; en la unidad 20-68 de Hato Rey, San Juan; en la unidad 119 de Arecibo y en la unidad 514 de Bayamón.

El diario Los Angeles Times reportó que una investigación realizada sobre el periodo de 1944 a 2016 se identificaron 7,819 presuntos agresores y 12,254 víctimas.

Sobre el perfil de estas personas, Molinelli dijo que, en su mayoría, fueron miembros de la organización durante los años 60 y 70.

La directora ejecutiva resaltó que pese a los casos que podrían haberse reportado, el concilio de BSA en Puerto Rico no ha sido demandado, pues la mayoría de las demandas se han dirigido a la oficina nacional de la organización con sede en Irving, Texas.

PUBLICIDAD

“Cuando miras estas demandas no vas a encontrar que el concilio de Puerto Rico fue demandado por nada, así que nosotros no somos parte demandada en ese pleito, lo cual no excluye que en el futuro las cosas puedan cambiar, pero de momento no ha pasado”, subrayó.

Ante eso, defendió la determinación de la BSA de acogerse a la quiebra porque, según ella, es el remedio correcto para proteger a la organización y compensar a las víctimas.

La quiebra paralizó varios litigios contra la entidad que estaban por comenzar, lo que atrasó a su vez el proceso para un sinnúmero de demandantes.

“Cuando la oficina nacional recibe esa avalancha de demandas, no es manejable para una organización que no veía eso venir, por lo que recurren al Tribunal de Quiebras buscando protección y resolver esto de tal forma que se pueda resarcir a las víctimas y que le permita a la organización que pueda seguir funcionando”, señaló.

Cuestionada sobre cómo la quiebra podría afectar los posibles remedios a los demandantes, la licenciada sostuvo que será el tribunal el que determine a cuánto ascenderá el fondo a esos fines.

Recordó que en la demanda figurarán dos grupos. En primera instancia están las víctimas que ya demandaron a la BSA y, por otro lado, quienes no lo han hecho aún.

Ante eso, los abogados de la BSA y las víctimas llegaron a un acuerdo a inicios de año para determinar al 16 de noviembre como la fecha límite para que las víctimas presenten una reclamación o se abstengan de hacerlo.

PUBLICIDAD

No obstante, en estados como Arizona, Carolina del Norte y Vermont ese periodo termina en una fecha posterior.

El proceso de reclamación

Molinelli explicó que las personas que hayan sufrido abuso sexual durante su estancia en la BSA deben completar una reclamación que está disponible en la página web www.officalbsaclaims.com o llamando al 1-866-907-2721 en o antes del 16 de noviembre a las 5:00 p.m., hora de Puerto Rico.

La organización publicó la semana pasada un anuncio en la edición impresa de El Nuevo Día, donde establecieron que “cualquiera persona que haya sufrido abuso sexual durante su periodo en los Scouts en la fecha de o antes del 18 de febrero de 2020, debe presentar un reclamo”.

El anuncio detalla que una reclamación por abuso sexual incluye, sin limitarse, conducta sexual inapropiada, explotación, caricias, comentarios sexuales acerca de una persona, entre otros.

Los actos pudieron haber ocurrido entre un adulto y un niño o entre dos menores. Si el reclamo es aprobado, la persona podría recibir una indemnización producto de la bancarrota.

“Hay un sitio que está recibiendo todas esas reclamaciones. No nos llegan a Puerto Rico. Si yo tuviera un reclamante puertorriqueño yo no sabría quién es porque todavía el proceso no ha llegado a eso, todavía se está recolectando información”, recalcó.

El futuro de Boy Scouts en Puerto Rico

Hasta hoy la BSA en Puerto Rico atiende a una matrícula de 10,000 jóvenes a través de todos sus programas.

Molinelli indicó que este ha sido el peor año de la organización en la isla por la reducción de fondos para operar, pero dijo que se mantienen a flote.

PUBLICIDAD

También se expresó preocupada porque, aunque no figuran en el pleito de la bancarrota, la oficina nacional de la organización le solicitó un listado de sus bienes.

“Al momento el tribunal no ha determinado que se va a proceder contra los concilios locales de cada estado, pero eso no quiere decir que el futuro eso no vaya a pasar”, dijo.

Preguntada sobre si la BSA en la isla cuenta con la confianza de los padres y jóvenes, Molinelli dijo que sí.

“Normalmente, cuando tu eres demandando o niegas los hechos o contrademandas. Nosotros no hemos hecho ninguna de las dos cosas, nosotros estamos haciendo un llamado a toda esa gente que alega que fueron abusadas a que vengan y traigan una prueba mínima de sus casos y estamos dando la mayor parte de los bienes para resarcirlos y la organización espera que terminado este proceso tengamos unos bienes mínimos que nos permitan funcionar”, acotó.