El presidente emérito del Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM), José F. Méndez González, falleció hoy a sus 85 años en su residencia en Orlando, Florida, informó la institución mediante declaraciones escritas.

Méndez González lideró la institución fundada por su madre, Ana G. Méndez, durante 42 años, logrando posicionarla entre las principales universidades del país. “Pepe Méndez”, como era conocido entre sus allegados, continuó el legado de su madre convirtiéndose en un ícono de la transformación de la educación superior en Puerto Rico.

Como presidente del entonces Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) desde el 1974, logró la transición de la institución de colegios a universidades, la creación de centros universitarios alrededor de la isla para llevar la educación a comunidades distantes y el desarrollo de escuelas académicas especializadas en ingeniería, turismo y artes culinarias.

Además, logró la integración de innovadoras modalidades de estudio para el estudiante adulto, la transformación de un Centro de Estudios Televisados al primer canal de televisión afiliado a PBS y administrado por una institución universitaria (Canal 40, hoy Sistema TV), entre muchas otras aportaciones.

Méndez González también implantó con éxito proyectos y programas educativos de vanguardia, entre los que se destacan acuerdos de colaboración con otras universidades en Puerto Rico y Estados Unidos. De igual forma, y como parte de sus iniciativas para lograr una mayor proyección internacional del SUAGM, Méndez González estableció alianzas estratégicas con universidades y entidades en Europa, Suramérica y el Caribe.

A inicios de la década del 2000 logró la expansión del SUAGM a los Estados Unidos para atender las necesidades de la creciente comunidad hispana con ofrecimiento del primer programa bilingüe a nivel universitario en la nación.

Además, creó el Fondo Permanente de Becas para estudiantes del SUAGM, que ha logrado el apoyo de empresas, fundaciones e individuos para proveer una educación universitaria de excelencia a estudiantes talentosos de escasos recursos económicos.

Asimismo, ocupó importantes cargos en organizaciones educativas de Puerto Rico y Estados Unidos, tales como el Hispanic Educational Technology Services (HETS), el Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU), la National Association of Independent Colleges and Universities (NAICU), Universia de Puerto Rico, la Junta de Directores de Cleveland Clinic Foundation, la Asociación de Presidentes de Universidades y la Asociación de Colegios y Universidades Privadas (ACUP) de Puerto Rico.

También participó activamente en organizaciones comunitarias. Fue presidente de la Junta de Directores de la Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico, organización que, además, le otorgó el premio Charles R. Drew Award, convirtiéndose en el primer puertorriqueño que recibió este reconocimiento a nivel nacional.

Fue miembro de la Junta de Directores del Concilio de Boy Scouts of America, Capítulo de Puerto Rico, de Fondos Unidos, de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y de la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER).

Por sus años de innumerables aportaciones a la educación y al bienestar de la comunidad puertorriqueña, recibió varios reconocimientos a nivel local y nacional.

La institución sostuvo que más adelante informarán sobre las exequias y las ceremonias que se llevarán a cabo en su honor.