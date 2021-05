Un año y dos meses después de que en Puerto Rico comenzaron a surgir casos de COVID-19, todavía falta tiempo por regresar a la normalidad. Así opinan varios expertos que, aunque entienden que un estancamiento en esta vacunación ha entorpecido un poco el camino, aún así apuestan a que la inmunidad de rebaño contra esta enfermedad podría alcanzarse entre agosto y octubre, si no ocurren otros contratiempos, como nuevas variantes.

“En Puerto Rico solamente el 47% de la población mayor de 16 años tiene ya las dos dosis (de la vacuna). Tenemos que llegar a ese 53%. Faltan 840,000 personas (por vacunar) para llegar a ese 70% (esperado para lograr inmunidad de rebaño)”, dijo el doctor Marcos Lopez Casillas, gerente de investigación del Fideicomiso de Salud Pública.

Comentó que aunque en abril surgieron muchos casos del virus, no hubo tantos entre mayores de 60 años, pero este mes volvieron a subir los contagios en adultos mayores, incluyendo muertes. Del porciento de vacunación que se logre, advirtió, dependerá la protección que se alcance contra esta enfermedad ya que personas vacunadas, dijo, no necesariamente están exentas de contagiarse, pero sí tienen menos riesgo de desarrollar enfermedad severa del virus y morir.

El catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Humacao señaló que urge que se cambien estrategias para incentivar la vacunación. Una recomendación, dijo, es lo que está haciendo el municipio de Villalba de ir a los barrios a vacunar.

“Hay gente que todavía tiene dudas o no ha podido ir a vacunarse. Hay que buscarlos en sus hogares y vacunarlos”, dijo.

Otro reto, señaló, es lograr que más jóvenes de 18 a 20 años se vacunen pues menores de 21 deben ir acompañados de uno de sus padres o tutor para vacunarse, lo que a veces se dificulta si viven en lugares distantes. Para incentivar la inoculación en este sector, indicó, se está trabajando en dar una dispensa para que jóvenes de estas edades puedan ir solos a vacunarse.

“Tenemos que ir a comunidades vulnerables. Todavía hay gente que convencer. Algunos tienen miedo y otros piensan que como no les ha dado (COVID-19) no tienen que vacunarse”, señaló.

Yaritza Martoral, epidemióloga de Guayanilla y Naguabo, coincidió que aunque la incidencia del virus ha bajado, las muertes no. Mencionó que este es el indicador más importante para considerar cuán lejos o cerca está el país de regresar a la normalidad, especialmente de dejar atrás el uso de mascarillas y distanciamiento social.

Resaltó que aunque el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades ha flexibilizado el uso de mascarillas, Puerto Rico aún no está en esa etapa.

“Yo sería bastante cuidadosa en ese sentido porque no todo el mundo tiene el mismo compromiso de prevención”, dijo.

Martoral reconoció también que aún hay resistencia a la vacuna, por lo cual urgió a una campaña educativa masiva que aborde los efectos de no vacunarse. Advirtió que es importante que los padres de 12 a 15 años lleven a sus hijos a vacunar para evitar que ocurra lo mismo que con la vacuna del Virus de Papiloma Humano, cuya tasa de vacunación no es tan alta como la de otras enfermedades.

La epidemióloga aplaudió, además, el compromiso que han mostrado los municipios, como Guayanilla y Naguabo, de correr con los costos del andamiaje y logística de esta vacunación.

La doctora Kendra Caraballo, epidemióloga de Arecibo, opinó, por su parte que la meta de llegar a una normalidad tras la pandemia está “bien lejos”.

“Las personas no están llegando a la vacunación. En Estados Unidos están hasta dando dinero y yendo a los pubs (para vacunar) y nosotros no hemos sido la excepción. Están llegando muchas vacunas, pero la juventud no está respondiendo (como se esperaba). Eso va a atrasar el proceso. Tal vez lleguemos a inmunidad de rebaño para agosto, septiembre o octubre... Y cuidado (si más tarde). Dependerá del comportamiento de la gente”, dijo.

Coincidió en que un dato alarmante es la cantidad de muertes por COVID-19 que se siguen reportando diariamente. Un gran reto, dijo, es lograr que las escuelas puedan reabrir ya que muchas no tienen los recursos que necesitan para lograrlo.

“Falta mucho por hacer, mucha educación primaria. Hay que llegar a lugares distantes a vacunar, no solo hacerlo en coliseos. Hay que llegar a las personas, a las montañas, a todos sitios”, dijo Caraballo.

Por su parte, el doctor Lemuel Martínez, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, opinó que antes de que termine el año las personas comenzarán a ver actividades donde no se requiera el uso de mascarillas.

“Todavía hay personas que están posponiendo o dejando para después la vacuna. Me preocupa que el país se está moviendo en dirección de salir de la pandemia, pero todavía hay algunos que no lo están priorizando”, comentó.

Aunque advirtió que no se logrará que el 100% de los habitantes del país se vacunen, eventualmente esta vacuna podría ser parte de la política pública de distintos países ya que el virus no desaparecerá, sino que se cortarán las cadenas de transmisión.

El infectólogo le hizo un llamado a personas que se encuentran en lista de espera para vacunarse y aún no lo han logrado que toquen puerta en otros lugares para vacunarse. “La gente tiene que cooperar. La pandemia sigue presente”, concluyó.