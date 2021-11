La familia de Andrea Ruiz Costas reaccionó con alivio este jueves a la renuncia de Ingrid Alvarado Rodríguez, una de las juezas a cargo de atender el pedido de auxilio de la mujer acechada y hostigada por su expareja, Miguel Ocasio Santiago, y que fue asesinada en abril.

“Te confieso que tan pronto me enteré se me sacaron las lágrimas, porque de algún modo, aunque no consuela, no nos trae a Andrea de vuelta, sí alivia un poco todo el sufrimiento que hemos vivido como familia tras el vil asesinato de Andrea”, expresó Rebeca Noriega, prima hermana de la víctima, en entrevista radial (Radio Isla 1320).

Aunque reconoció que desconoce las razones de la dimisión de Alvarado Rodríguez, espera que “entre su conciencia y la presión pública no aguantó más”. Además, pidió a la jueza Sonya Nieves Cordero, también cuestionada por el manejo del caso, haga lo propio y renuncie.

“Falta todavía Sonya Nieves, que quizá siga esos pasos y haga lo mismo”, comentó Noriega, quien con su familia ha sido vocal en el pedido de justicia por el feminicidio de Ruiz Costas.

“Todos cometemos errores, y cuando cometemos errores que resultan en la muerte trágica, vil y malvada de una persona, eso no es culpa de ella. Lo que puede ella sentirse responsable es de no haber actuado rápidamente, con la sensibilidad que merecía el caso... Yo quisiera pedirle que también haga un favor al país y renuncie”, agregó.

Alvarado Rodríguez presentó su renuncia al cargo ayer, miércoles, efectiva el próximo 14 de diciembre. La Fortaleza confirmó que recibió notificación de la misma.

Ruiz Costas se presentó ante la jueza Alvarado Rodríguez el pasado 26 de marzo para explicar los motivos que la llevaron a solicitar una orden de protección contra Ocasio Santiago, con quien había tenido una breve relación sentimental.

En una videoconferencia, relató a la jueza que el hombre la amenazó con publicar imágenes íntimas que extrajo de su teléfono, la acechaba en el trabajo y merodeaba su casa. La jueza Alvarado Rodríguez desestimó el caso.

Un día antes, el 25 de marzo, la víctima de 35 años solicitó una orden de protección ante la jueza Nieves Cordero, quien decidió no expedirla y, en cambio, citó a ambas partes a una vista el 31 de marzo.

“(Sonya) fue la primera jueza que vio (el caso) y dijo ‘vamos a esperar una semanita más, a que vengas con el imputado’... No nos hemos olvidado, también está bajo la mirilla”, comentó Noriega.

La familia de Ruiz Costas continúa su lucha por conseguir que la Rama Judicial de Puerto Rico divulgue las grabaciones de las vistas en las que la víctima urgió, sin éxito, protección ante su acosador. La meta es llevar el caso al Tribunal Supremo de Estados Unidos, en una campaña junto a la Alianza Pro Transparencia.