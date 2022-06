Decenas de familiares y amistades de Shannel Colón Ponce— mujer encontrada muerta el 2 de junio en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón— continuaron protestando hoy, jueves, frente a las facilidades de la institución carcelaria exigiendo justicia y el esclarecimiento de la muerte de la joven de 23 años, quien presuntamente se suicidó.

“Nunca imaginé pasar por una situación como esta. Perdí a mi nena, me duele mucho y eso no me lo va a regresar nadie, pero vamos a evitar que eso vuelva a pasar porque ahora se está escuchando la voz, pero yo quiero que se hagan investigaciones. Dicen que allí adentro las tratan mal”, sostuvo la madre de Colón Ponce, Yajaira Ponce, quien fue en múltiples ocasiones al complejo de rehabilitación a denunciar el trato que estaba recibiendo su hija antes de su muerte.

De acuerdo con la investigación preliminar de las autoridades, la joven presuntamente se suicidó el jueves 2 de junio a las 5:44 p.m., en medio de un traslado supervisado a su celda mientras, supuestamente las cámaras de seguridad del lugar no estaban funcionando debido a una falla eléctrica.

“Estoy tan indignada porque un sinnúmero de veces yo vine aquí (al Centro de Rehabilitación en Bayamón), y grité, cuando tenía vida, solamente para que le dieran el cuidado”, compartió Ponce.

Ponce compartió que su hija, quien era madre de una niña de 4 años, enfrentaba una depresión desde hace más de un año. Sin embargo, su madre insistió que se había comunicado con su hija y le había compartido el maltrato que estaba sufriendo.

La progenitora sentía un presentimiento la noche del incidente. “Sentía que mi hija estaba sufriendo”, compartió. Tras esa sensación, llamó al cuadro directo de la institución carcelaria en la mañana del viernes 7 de junio, y, ahí, le notificaron lo que presuntamente había sucedido.

“Si nos tocan a una, nos tocan a todas”, “Cero impunidad”, “La gente en prisión merece vida digna” “La cárcel no rehabilita; roba, viola y asesina”, “Prometen seguridad, y ahora mienten sin piedad”, fueron algunas de las consignas de los activistas frente a la institución carcelaria.

Colón Ponce entró al centro correccional en Bayamón en abril de 2022 por cargos de apropiación ilegal de vehículos. Justo el día antes del incidente, la mujer había sido dada de alta del Hospital Psiquiátrico de la Administración de Corrección, compartió la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, en entrevista con Primera Hora.

La familia de Colón Ponce lleva desde el miércoles frente al complejo carcelario reclamando que se revelen las grabaciones del momento en que la mujer falleció para corroborar la versión de los oficiales.

La tarde del miércoles, durante la primera manifestación frente la cárcel, dos familiares de Colón Ponce fueron detenidos por obstruir la entrada de la institución carcelaria. El tío de la joven y su madrina quedaron en libertad hoy.

“Esta muerte no va a quedar impune. Esa cárcel es de rehabilitación (...) Los presos tienen derechos”, gritó la tía de Colón Ponce, Odemarie Noble.

El tío de la fallecida, Christopher Escobar, quien también estuvo arrestado por protestar, expresó su coraje. “Se acabó el abuso. Ustedes son unos violadores y unos asesinos”, manifestó.

Entre tanto, activistas de la Colectiva Feminista en Construcción participaron de la convocatoria de la familia de Colón Ponce.

En sus redes sociales, señalaron que “esta no es la primera vez que el Departamento de Corrección notifica, en circunstancias extrañas, la muerte de una persona encarcelada y adjudican que se trató de un suicidio”.

En declaraciones escritas, la directora del Instituto de Ciencias Forenses, la doctora María Conte Miller, compartió este jueves que la autopsia se realizó el 3 de junio y que la causa y manera de muerte están por determinar.