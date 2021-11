“Solo le pido a Dios que nos llene este vacío que sentimos”.

Aferrados a su fortaleza en la fe y a un clamor de justicia terrenal que confían se hará realidad, familiares y amigos le dijeron hoy hasta luego a Jesús Francisco Pérez, el adolescente de 16 años que fue secuestrado y, posteriormente, asesinado en hechos ocurridos el fin de semana pasado en Río Piedras.

“Nuestros corazones están destruidos, el de mi papá, mis hermanos. Esta situación no es fácil y solo le pedimos a Dios que nos llene este vacío que sentimos, que no tenemos con qué. Nos sentimos como cuando hay un hoyo en el fondo, que nos tiran y no encontramos la salida, así estamos nosotros”, confesó entre lágrimas su hermana Jenny Francisco.

PUBLICIDAD

Decenas de personas se reunieron hoy más temprano en la funeraria Ehret, en Río Piedras, para despedirse del adolescente y darle consuelo a su familia que desde el domingo vive la tragedia. En medio de alabanzas, salmos bíblicos e imágenes que recogían diferentes momentos de alegría en la vida de Jesús y su familia, se despidió al joven víctima del crimen.

“Nosotros estamos aquí, vamos a enterrar a mi hermano, pero el dolor sigue. Nos enterraron a nosotros también y, peor aún, enterraron a mi papá en vida y ese dolor nadie se lo va a quitar, solo Dios en el momento indicado porque no es fácil”, sostuvo Francisco.

Fue a Jenny a quien le tocó dar las palabras de agradecimiento en nombre de su familia. Su padre, así como la madre de Jesús, al igual que ella, llevaban una camiseta negra con la imagen del menor impresa. Una foto de los hermanos fue colocada al lado del féretro, así como unos globos azules y plateados. Una bandera de Puerto Rico fue ubicada entre las flores que resguardaban su cuerpo.

Durante la mañana varios líderes religiosos ofrecieron palabras de aliento y esperanza a la familia. “Hay alegría en el cielo porque dos Jesús se han encontrado. Se encontró Jesús con Jesús, su salvador, y eso a nosotros nos da esperanza”, expresó el pastor Erick Trinidad, de la Iglesia de Cristo Misionera, en Caimito, donde asiste la familia de Jesús.

Tal y como ha hecho en los pasados días, Francisco le solicitó a la ciudadanía cooperación para dar con el paradero de Geofley Jomar Pérez, quien permanece fugitivo. Dos sospechosos del secuestro y asesinato del menor, identificados como Luis Cabán Nieves y Luis Aulet Maldonado, están bajo custodia del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

PUBLICIDAD

“Sabemos que nosotros estamos heridos, estamos consternados. Necesitamos seguridad para el país. Cuando se hace justicia, nos da un poco de paz, porque ahora falta uno en la mesa de mi casa, pero mañana pueden faltar dos o tres en otra mesa y, si se hace justicia, esto puede seguir avanzando y (podremos) salir a la calle seguros”, expresó.

A las tres personas les radicaron cargos por carjacking que resultó en una muerte, secuestro que resultó en una muerte, disparar un arma de fuego y matar a una persona con un arma de fuego, por los hechos ocurridos entre la noche del sábado y la mañana del domingo pasado.

Francisco explicó que los restos de su hermano serán trasladados mañana, lunes, a Florida, estado en el que reside parte de la familia. Allí será sepultado. “Yo espero en Dios que le de fortaleza a mi papá, porque los padres son los que más que sufren”, sostuvo.

“Cuando parte un hijo, es muy triste porque te roban los momentos felices, los momentos de compartir la mesa en tu casa, el momento de navidad, los viajes, las graduaciones, te roban todo... y eso es algo que nosotros no lo asimilamos porque falta uno ahora mismo en la mesa de nuestra casa”, agregó.