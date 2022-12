La remoción anoche de una menor de dos años del hogar que comparte con su madre, quien se dedica a la venta de jugos naturales en Cayey, fue a raíz de un aparente incidente de violencia intrafamiliar, informó la subadministradora de la Administración de Familias y Niños, Glenda Gerena.

“Para garantizar la protección, seguridad y bienestar de la menor, el Departamento de la Familia asumió la custodia de emergencia”, dijo Gerena en expresiones escritas.

Según un resumen de los hechos provisto por la funcionaria, el pasado 19 de diciembre la custodia de la niña le fue concedida a su padre, esto tras un juez del Tribunal de Caguas ordenar la suspensión de las relaciones materno filiales luego de un aparente incidente de violencia de género. Ese mismo día, el hombre solicitó una orden de protección contra la mujer, identificada como Lisha A. Ramón Mejías, la cual le fue concedida por el magistrado. No obstante, anoche la agencia recibió un referido que establecía que ambas partes incumplieron con la orden de protección que está vigente.

“Por ser un caso que aun no ha culminado y que está ante la consideración del tribunal, estas serán, por el momento, las únicas declaraciones”, señaló Gerena.

En un mensaje publicado esta mañana a través de su página de Facebook, entre lágrimas Ramón Mejías dijo que desconocía el paradero de su niña. Alegó, además, que cuando se dio la remoción el personal de la agencia le dijo que se llevaba a la niña “para un chequeo”. “No sé quién la está bañando, no se quién le está dando de comer, no sé nada, no sé nada. Ni tan siquiera nos dieron un documento, nada. Me mintieron, literalmente me mintieron. Me dijeron que nada más tenían que hacerle un chequeo para ver que todo estuviera bien y todo estuvo bien, y se la llevaron”, narró visiblimente angustiada.

“De verdad que hacen las cosas con maldad, lo hicieron con maldad. Estoy intentando mantenerme en calma, aunque quiera salir corriendo, aunque quiera gritar, pero no puedo, no puedo, porque si me ven así, también estoy loca o no soy capaz de cuidar a mi hija”, añadió mientras, según dijo, esperaba por su abogada. “Necesito a mi hija”, sostuvo.

A inicios de mes, la madre de 21 años había denunciado que supuestamente era perseguida por el Departamento de la Familia porque llevaba a la niña consigo mientras vendía jugos naturales en un semáforo de Cayey. “Estoy mal, me siento mal, necesito a mi hija…me da tanto coraje, tanto coraje porque mi hija no está siendo maltratada, no hay evidencia de abuso, nunca hemos estado en un tipo de situación así y mira la hora que es y no he sabido nada…”, dijo en otro video publicado hoy más tarde.

Ramón Mejías contó, en este segundo video, que cuando llegaron los policías anoche para proceder con la remoción ella se encontraba durmiendo con su hija luego de haberle hecho pizza. De hecho, ayer ella había transmitido en vivo el proceso de confección de la masa de pizza junto a su niña. “Me siento vacía, me siento vacía. Tu sabes que estar criando a tu hija durante dos años sin un día de descanso, sin un minuto de descanso y que te la quiten así de la nada, una niña que está criada con amor”, expuso llorando. “No soy una mala mamá”, sostuvo.