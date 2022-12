La subsecretaria del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez, rechazó hoy, jueves, que la remoción de una menor de dos años de su hogar esté relacionada al hecho de que la madre se la lleve a trabajar en la venta de jugos naturales en un área cercana a un semáforo en Cayey.

“Eso es totalmente falso y queremos que el pueblo de Puerto Rico esté bien claro. El Departamento de la Familia no discrimina por condición económica, no discrimina por raza. Nosotros estamos bien firmes en proteger y garantizar el bienestar de nuestros menores”, señaló Rodríguez durante una conferencia de prensa tras el revuelo que ha generado el caso.

La funcionaria sostuvo que la remoción de la niña surge a raíz de un referido que recibió la agencia ayer, miércoles, a través de la línea de emergencia en el que se alegó que tanto el papá como la mamá de la menor estaban incumpliendo con una orden de protección emitida el pasado 19 de diciembre contra la progenitora, identificada como Lisha A. Ramón Mejías, por violencia de género.

Además de la orden de protección -vigente hasta el 23 de enero-, un juez del Tribunal de Caguas le concedió al papá de la menor la custodia de la niña y ordenó la suspensión de las relaciones materno filiales. “No es un caso que nosotros podamos decir que se puede tomar a la ligera, porque estamos hablando de una niña de menos de ocho años”, sostuvo Rodríguez.

Glenda Gerena, subadministradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), indicó que desde anoche el Departamento de la Familia ostenta la custodia de emergencia de la menor. Este mecanismo le otorga a la agencia un período de 72 horas para investigar si existen los elementos para solicitar ante el juez la custodia provisional de la niña o buscar un recurso familiar donde ubicarla.

Ciení Rodríguez ofrece detalles del caso. (David Villafane/Staff)

“El Departamento de la Familia se presentó al hogar para corroborar y, en efecto, existe un incumplimiento ante una orden que ya estaba emitida por un tribunal, así que nuestro interés es garantizar la seguridad, la protección de la menor y por eso adoptamos y obtuvimos esa custodia de emergencia de la menor”, detalló. “Nosotros no intervenimos en casos por capricho o por pobreza. Nosotros intervenimos cuando hay un referido que amerite una intervención del Departamento, porque tenemos que garantizar esa seguridad, esa menor de dos años que se encuentra vulnerable en estos momentos”, agregó, por su parte, Ciení.

A inicios de mes, la madre de 21 años había denunciado que era perseguida por el Departamento de la Familia porque llevaba a la niña consigo mientras vendía jugos naturales en un semáforo de Cayey, reclamo del que se han hecho eco muchas personas a través de las redes sociales. “Estoy mal, me siento mal, necesito a mi hija… me da tanto coraje, tanto coraje porque mi hija no está siendo maltratada, no hay evidencia de abuso, nunca hemos estado en un tipo de situación así y mira la hora que es y no he sabido nada…”, dijo Ramón Mejías en un video publicado en sus redes sociales.

Lisha A. Ramón Mejías. (Facebook)

Ramón Mejías alegó, además, que cuando se dio la remoción el personal de la agencia le mintió al decirle que se llevaban a la niña “para un chequeo”. “No sé quién la está bañando, no se quién le está dando de comer, no sé nada, no sé nada. Ni tan siquiera nos dieron un documento, nada. Me mintieron, literalmente me mintieron. Me dijeron que nada más tenían que hacerle un chequeo para ver que todo estuviera bien y todo estuvo bien, y se la llevaron”, narró visiblemente angustiada.

“Me siento vacía, me siento vacía. Tu sabes que estar criando a tu hija durante dos años sin un día de descanso, sin un minuto de descanso y que te la quiten así de la nada, una niña que está criada con amor”, expuso llorando. “No soy una mala mamá”, sostuvo a madre.

No obstante, durante la conferencia de prensa las funcionarias presentaron un documento que, aseguraron, estaba firmado por la mujer, así como por el padre de la menor, en la que validaron que habían sido orientados sobre el proceso que se estaba llevando a cabo. “Una de las cosas del proceso de intervención es explicarle lo que es la Ley 246, por qué estamos allí y explicarle lo que el referido dice”, expresó Gerena.

La administradora de ADFAN confirmó que hace unas tres semanas la agencia recibió un referido por “negligencia” contra Ramón Mejías relacionado con que se llevara a la menor a su lugar de trabajo. “Si esa hubiese sido la razón para hacerlo, se hubiese hecho (la remoción) desde el momento que se recibió (el referido)… la situación por la cual nosotros intervinimos y asumimos custodia de emergencia es porque violentaron una orden previa donde la niña no podía estar con mamá”, expresó Gerena.

Dijo que este referido por “negligencia” fue investigado y concluyeron que no existía una situación de riesgo. “En ese caso hubo un referido y se investigó. Aquí lo que nos trae es la situación por la cual ayer recibimos otro referido de esta familia, donde, ciertamente y evidentemente, la menor está en un riesgo de peligro”, señaló la titular de ADFAN al sostener que diariamente realizan remociones de emergencia.