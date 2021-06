El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, condenó el arresto de tres empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en Ponce que hoy fueron detenidos por la Policía tras intentar salir a dar servicio a varios sectores de la ciudad que permanecen sin electricidad.

Asimismo, arremetió contra el Gobierno por intentar criminalizar la conducta de estos obreros que respondían al clamor de la ciudadanía durante su turno de trabajo, pues tenían la llave de sus respectivos equipos al momento del incidente, a solo horas de iniciar las operaciones de la empresa LUMA Energy.

“En principio lo que es un servidor público… venir a darle el servicio al país a pesar de todos los atropellos de un Gobierno insensible y abusivo que ha hecho un proceso que el mismo País está rechazando. Esos compañeros vinieron a dar servicio a múltiples sectores que están sin servicio de energía en estos momentos y la respuesta del gobierno y del gobernador esta… arrestarlos por servirle al país. Eso demuestra claramente la insensibilidad del gobernador”, argumentó desde las inmediaciones de la Comandancia de la Policía en la Ciudad Señorial.

PUBLICIDAD

“Quiero precisar: los compañeros en ningún momento vinieron e intentaron llevarse propiedad, estaban en su turno de trabajo, pueden ver los visuales, los compañeros tenían la llave de sus vehículos porque era su equipo de trabajo y estaban disponibles y dispuestos a salir a trabajar. El que se trate de insinuar o establecer que los compañeros intentaron apropiarse de propiedad pública es totalmente incorrecto y es parte del esquema de desinformar a este país”, aseguró.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email En un recorrido esta madrugada por las Oficinas Centrales de la Autoridad de Energía Eléctrica solo había agentes de la Policía y todo parecía transcurrir en calma. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Mientras, en la Oficina Técnica en Palo Seco manifestantes comenzaron a llegar a eso de las 5:30 a.m. para luego comenzar un piquete que transcurría en orden a eso de las 6:00 a.m. (Ramón "Tonito" Zayas)

En el lugar había agentes de la Policía apostados desde tempranas horas. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Esta madrugada LUMA Energy tomó control de de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico. (Ramón "Tonito" Zayas)

Una barrera dividía a los manifestantes de las autoridades que custodiaban el lugar. (Ramón "Tonito" Zayas)

Un manifestante con una pancarta en contra de LUMA Energy. (Ramón "Tonito" Zayas)

En la noche, el Negociado de Energía denegó mediante una resolución esta noche la petición original de LUMA Energy para obtener un relevo de responsabilidad por negligencia y, en su lugar, aprobó “un lenguaje más restrictivo”. (Ramón "Tonito" Zayas)

Los manifestantes le reclamaban también al gobernador Pedro Pierluisi por el acuerdo del gobierno con LUMA Energy. (Ramón "Tonito" Zayas)

Un manifestante alza una bandera de Puerto Rico en son de protesta. (Ramón "Tonito" Zayas)

A eso de las 8:00 a.m. se registró un momento en que la Policía intervino con manifestantes que se acercaron a un portón luego que un empleado de LUMA llegara desde el interior de la instalación a poner un candado. (Ramón "Tonito" Zayas)

Una manifestante con un megáfono tras el altercado. (Ramón "Tonito" Zayas)

Tras el incidente, se activó la Fuerza de Choque frente a los portones, pero no hubo mayores altercados. (Ramón "Tonito" Zayas)

Exempleados de la AEE protestan en Ponce en contra de la privatización de la corporación pública. (Jorge A Ramirez Portela)

Diversos sectores se unieron a la manifestación en Ponce, donde tres personas fueron arrestadas por intentar sacar camiones de las inmediaciones que ahora dirige LUMA. (Jorge A Ramirez Portela)

Carlos Maldonado, vicepresidente de la asociación de Jubilados y Julio Seda Romero, delegado de la UTIER del capítulo de Ponce, se manifiestan en contra de LUMA en las inmediaciones de la Oficina Técnica en Ponce. (Jorge A Ramirez Portela) Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

De otra parte, reveló que los empleados arrestados fueron llevados a distintos cuarteles policiacos.

“Hay tres compañeros, hay uno aquí (Comandancia), no sabemos en dónde están los otros dos (arrestados), vamos a hacer las gestiones para saber en dónde están porque eso demuestra claramente cómo se maneja esto, como si fueran criminales y estos compañeros no son ningunos criminales. Son trabajadores que le sirven al pueblo de Puerto Rico”, señaló.

“Hacer esta movida de separarlos como si fuera una cuestión de seguridad, como si fuera una situación de alto riesgo, demuestra claramente que lo que quieren hacer es, primero, un espectáculo mediático, y segundo, tratar de criminalizar a los servidores públicos que le han servido toda la vida a nuestro país”, agregó Figueroa Jaramillo que prefirió llegar a Ponce para apoyar a los integrantes de la unión en vez de permanecer en la Capital a donde otros lideres obreros realizarán una conferencia de prensa para informar al país las próximas acciones a seguir.

Mientras tanto, un contingente policiaco acordonó la entrada al edificio principal de la Policía en Ponce, a donde llegaron manifestantes en solidaridad con los empleados arrestados y en repudio a la privatización del servicio de energía eléctrica.

PUBLICIDAD

Frente a la comandancia, estaba la esposa de Iván Cosme, uno de los trabajadores detenidos, quien lloraba desconsolada al no entender por qué arrestaron al celador que pretendía reparar las averías reportadas.

“Está de turno de domingo a jueves; en Ponce hay varias personas sin servicio y ellos salieron a dar el servicio ayer en la noche, pero ellos no vandalizaron, ellos no hicieron nada… querían darle el servicio a toda esa gente porque toda la administración (AEE) está dejando saber que ellos no están llegando y eso es falso… él siempre ha ido a trabajar y le negaron la entrada, le negaron todo, pero llegaron a dar el servicio y no pudieron”, lamentó Solmarie Torres.

“Había una comunicación del alcalde de Ponce, (Luis Manuel Irizarry Pabón) dejando saber que estaban sin servicio y a él lo llamaron, ‘llega Iván porque tenemos que dar el servicio, esto no puede seguir así’ y él llegó y yo a él se lo dije: ‘la gente no agradece’. Todo lo ven malo como si ellos fueran a hacer algún sabotaje… ellos iban a dar servicio, es lo que ha hecho toda su vida”, expuso.

La fémina destacó que a su esposo le dieron una carta de traslado a la Autoridad de Edificios Públicos en calidad de trabajador de conservación “y él ya había visitado, lo iban a poner, y el trabajo es honra, iba a pasar ‘trimmer’ y pintar, y eso a él no le iba a quitar el derecho de seguir trabajando e iba a seguir haciendo su trabajo, pero ya Ponce tenía varias personas sin servicio”, insistió.

Torres reveló que, la última conversación que tuvo con su pareja, el hombre pidió que “estuviera tranquila”.

“Yo sé la clase de persona que es él, pero no es justo que los estén tratando así, como criminales, ellos pueden verificar los camiones, pueden verificar todo, ellos no hicieron absolutamente nada, no hicieron ningún sabotaje, llegaron allí a dar servicio”, manifestó.