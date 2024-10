Genera PR exige al Negociado de Energía que reconsidere las penalidades por retraso en compra de unidades de emergencia

“Si el NEPR no permite acuerdos que se alineen con los calendarios de entrega sometidos por los proponentes de un proceso competitivo, es posible que el proceso (de compra) falle” , subrayó en una moción sometida el lunes .

Según la compañía, la orden del 17 de septiembre del NEPR no solo limita sus derechos contractuales como operador de generación, sino que “afecta intereses de libertad y propietarios de Genera, en la medida que un hallazgo de falsa representación impacta su reputación comercial”.

Asimismo, de acuerdo con la empresa, el NEPR falló al no advertirle, en la resolución y orden del pasado mes, sus opciones para solicitar revisión de la determinación administrativa .

En síntesis, la controversia entre la empresa y el regulador gira en torno a las modificaciones que Genera PR introdujo –con el aval del NEPR– al proceso para reemplazar la flota de las llamadas unidades “peakers”, que el sistema de generación necesita para responder a picos en demanda al cubrir salidas no programadas en las plantas principales.

A su entrada, en julio del año pasado, Genera PR propuso reiniciar el procedimiento bajo la premisa de que lograría ahorros, así como un recorte en el tiempo de compra, pero este verano reconoció que su nuevo cronograma vislumbra que el costo ascienda a $911 millones y la instalación no se complete hasta 2027 .

No obstante, el NEPR concluyó que Genera PR había sido negligente en sus representaciones y, a tono con ello, le ordenó que, de no completar la instalación de las unidades antes del 30 de junio de 2026, se expone a penalidades de $25,000 por cada día en exceso. También le advirtió que tendría que financiar cualquier costo por encima de las proyecciones de la AEE que no sea cubierto por el gobierno federal.