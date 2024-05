Genera PR promueve alquiler de nuevas unidades móviles de gas natural para producir ahorros operacionales

Las principales propuestas de ahorros presentadas por Genera PR al Negociado de Energía (NEPR) quedarán sujetas a análisis posterior, mientras los consultores del organismo pusieron en duda las fórmulas que la empresa sugirió para calcular varias de las bonificaciones que prevé reclamar al concluir este año fiscal, advirtiendo que pudieran redundar en incentivos que no se alineen con un servicio óptimo en su tarea de administrar la flota generatriz.

Según el jefe de Genera PR, la central San Juan, por ejemplo, cuenta con infraestructura para acoger hasta 100 megavatios (MW) adicionales en capacitad de generación , un detalle que la empresa no había revelado en el tracto del procedimiento ante el NEPR.

Katiuska Bolaños , jefa de Asuntos Regulatorios de Genera PR, comparó la potencial iniciativa con la instalación de los megageneradores en las centrales Palo Seco (Toa Baja) y San Juan que, desde 2023, han aportado cerca de 350 MW a la red. Inicialmente, el costo de los generadores lo sufragó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y, en marzo, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) los compró a New Fortress Energy (NFE) –matriz de Genera PR– con miras a utilizarlos hasta finales de 2025.

En esa transacción, la AEE no pudo adquirir tres de los 17 megageneradores que NFE estuvo operando hasta marzo.

Cuestionan fórmulas

Como parte de la evaluación del plan de optimización de combustible, el público podrá someter comentarios hasta el 7 de junio, aunque el NEPR no ha precisado si anticipa aprobar una versión del documento en o antes del cierre del año fiscal. En una entrevista con este diario en abril, el presidente de la agencia, Edison Avilés –quien no participó de la vista híbrida del jueves-, señaló que, sin un plan aprobado, no prevé que Genera PR pueda reclamar bonificaciones.