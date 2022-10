Ponce - Elizabeth Matos Moya no lo pensó dos veces y aceptó la invitación de su amiga, Nora Hilda Velázquez Morales, para participar del evento Puerto Rico Saludable, realizado ayer en el auditorio Juan “Pachín” Vicéns, en este municipio, porque hacía mucho tiempo que no compartía con su antigua colega.

Al llegar, estas maestras jubiladas se encontraron con cientos de personas que, como ellas, buscaban desde temprano un nuevo aire en medio de las situaciones que experimentaron por la falta de electricidad y otras dificultades relacionadas con el paso del huracán Fiona.

Sin embargo, el cálido recibimiento brindado por unas 16 organizaciones sin fines de lucro, 25 corporaciones y 30 empleados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), se convirtió en bálsamo para las educadoras ponceñas, que hasta bailaron en medio de la actividad. El evento fue organizado por GFR Media y MCS Healthcare Holdings, LLC.

“¡Se me olvidaron los dolores!”, exclamó Elizabeth, de 63 años, sin parar de reírse, junto a su querida amiga.

“Ha sido extraordinario, me he divertido mucho, una experiencia formidable y estoy bien contenta. Me gustaron todas las actividades que dieron; las charlas, estar y compartir con otras personas que son más o menos de nuestra edad”, admitió la mujer, que estuvo sin servicio eléctrico durante 21 días.

Nora Hilda, mientras tanto, aseguró que fue una experiencia bien bonita. “No solamente el evento como tal, sino la calidad humana del personal que estaba en los exhibidores, todos estaban atendiendo a la gente con tanto cariño y esa delicadeza”.

Una de las asistentes disfruta de las actividades. (Alejandro Granadillo)

“Eso llena mucho nuestra autoestima. Para mí, ha sido un día muy bonito e importante porque he estado con ella compartiendo y hacía tiempo que no podíamos sacar un día para nosotras”, acotó Nora Hilda, de 62 años.

Para el principal oficial ejecutivo de GFR Media, Pedro Zorrilla, el éxito del evento durante su primer día fue algo que les llenó de sorpresa y satisfacción, ya que participaron cerca de 2,000 personas.

“Estamos encantados, superagradecidos y supercontentos. La actividad es solamente el principio de lo que va a estar pasando. Puerto Rico Saludable, lo vemos en el periódico El Nuevo Día todos los domingos. Pero lo vamos a ver, semana tras semana, en esta alianza con MCS y otras corporaciones. Esto de hoy (ayer) fue un pequeño preámbulo de lo que vamos a hacer”, reveló.

“Vamos a llegar a acuerdos con las alcaldías de 20 pueblos del suroeste de Puerto Rico, a donde vamos a ir a ayudar con construcciones en algunas casas, vamos a poner plantas solares con baterías en algunas casas. O sea, que hoy (ayer) es la gran unión de esa coalición de corporaciones y las sin fines de lucro, que se unirán por los próximos seis meses en ayuda a nuestra gente”, sostuvo.

Durante el evento, hubo exhibidores y clínicas de salud, donde cerca de 300 personas se vacunaron contra el COVID-19 e influenza. Además, se realizaron actividades de relajación, ejercicios, charlas educativas y juegos interactivos. Igualmente, la ciudadanía disfrutó de la música de A Son de Guerra, la animación de Mónika Candelaria, la transmisión radiofónica en directo de Rubén Sánchez por WKAQ, variedad de charlas y la información ofrecida por instituciones de ayuda a la comunidad, corporaciones, personal de FEMA y la Administración de Pequeños Negocios (SBA), entre otros.

Las maestras jubiladas Elizabeth Matos Moya y Nora Hilda Velázquez Morales (a la izquierda) aprovecharon el evento de ayer para reencontrarse. (Alejandro Granadillo)

“Contamos con la Universidad de Medicina de Ponce, (el programa) VOCES, Walgreens, Droguería Betances, clínicas, tenemos sicólogos escuchando a la gente y al Banco de Alimentos entregando comida para suplir durante una semana”, destacó Zorrilla.

De acuerdo con Lorraine Valle Rodríguez, portavoz de FEMA en Puerto Rico, “más de 30 funcionarios de FEMA y SBA estuvieron disponibles para ayudar a nuestra gente con asistencia individual, asistencia a sobrevivientes del desastre, mitigación, entre otros”.

“Tenemos personal orientando de, si surge un futuro desastre, de cómo prepararse en la temporada de huracanes, los compañeros de SBA que trabajan el área de préstamos. Además, el personal de asistencia individual, que estaba orientando sobre el programa donde se provee la asistencia a las personas que sufrieron daños por el huracán Fiona”, resaltó.

“Había personas que se estaban registrando, otras estaban dando seguimiento a sus casos y también en caso de alguna duda o si faltaba alguna documentación, el personal le dejaba saber a ellos para que pudieran visitan el centro de recuperación más cercano. Tenemos 28 centros de recuperación en Puerto Rico y les recuerdo que tienen para registrarse hasta el 21 de noviembre”, agregó.

Mientras que Nilda Olmeda, directora ejecutiva interina de Acción Social de Puerto Rico, también se expresó satisfecha por la experiencia, “donde en un mismo espacio, las personas pudieron obtener información sobre diversos servicios”.

“La inquietud mayor que nos presentaron es en cuanto a las personas encamadas, cuidadores que necesitan ayuda para comprar los pañales, equipos de emergencia, información sobre asistentes del hogar para tener su respiro. Creo que siempre es la pregunta clave”, acotó.

Por su parte, Alejandro Figueroa Quevedo, subdirector ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico, manifestó que “fue una gran experiencia, conocer y saber que muchas personas tienen asuntos legales que a veces, por desconocimiento de cómo proceder”.