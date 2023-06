Para Gerardo Rodríguez González, llegar a la Escuela Alternativa de los Centros Sor Isolina Ferré (CSIF) en Caimito luego de pasar “raspando” noveno grado y fracasar décimo grado resultó ser la decisión que lo llevaría, la pasada semana, a graduarse y comenzar a visualizar un futuro prometedor.

“(Estudiar en Caimito) me transformó demasiado, porque al ver cómo iban subiendo los demás estudiantes, yo estando al lado de ellos, ellos apoyándome, las maestras también me estaban apoyando. La verdad es que me transformó un montón”, compartió.

El joven de 18 años se unió a la matrícula de los CSIF hace alrededor de un año y seis meses, tras afrontar problemas de rendimiento en la escuela Margarita Janer Palacios, en su natal Guaynabo.

“A mí me llevaron a unas citas, me hicieron unas pruebas y me dijeron que tenía déficit de atención con hiperactividad, y la psicóloga me recomendó ese centro. Fui al centro, averigüé información con mi mamá, y me gustó el sitio, el ambiente y todo”, mencionó.

Su proceso de acoplamiento a la institución en Caimito fue lento. Pero, una vez superado ese reto, logró encaminarse. “Fue un proceso largo entrar al centro, pero logré entrar. Fui con calma y logré acostumbrarme, me solté más. Cuando entré al centro era supertímido, (pero) ahora soy más sueltecito”.

El pasado 16 de junio, los CSIF celebraron los actos de graduación de las escuelas en Ponce, Caimito y Guayama en el centro de Caimito, en San Juan. La ceremonia agrupó más de 100 alumnos de nivel técnico y de escuela superior, y fue dedicada a los padres de los graduandos.

“Es con mucho orgullo que compartimos la noticia de que sobre 105 estudiantes comienzan una vida llena de posibilidades, muchos de los cuales han vencido retos personales y situaciones de terremotos al igual que la pandemia”, expresó por escrito el principal oficial ejecutivo de los CSIF, Luis E. Ortiz.

Durante la graduación, Gerardo y otros compañeros compartieron sus historias de superación tras integrarse a uno de los espacios educativos de la institución, que lleva más de 50 años aportando al país a través del servicio y la educación.

Luego de obtener el anhelado diploma, el joven está enfocado en decidir si se desarrollará en “landscaping” o mecánica, dos profesiones que conoce desde pequeño: por un lado, cuenta que desde los 13 años empezó a apreciar los cambios que ve cuando trabaja en un jardín, y por el otro, dice que aprendió a amar los autos gracias a su tío y su papá.

Sobre cómo la Escuela Alternativa de Caimito transformó su vida, destacó que “el apoyo de las personas a mi alrededor me hizo cambiar demasiado. Y el ver a mi mamá apoyándome, a todos los de la escuela, y cada trabajo que tenía que me daba problemas alguien me ayudaba a hacerlo... El apoyo del centro es otra cosa muy distinta a una escuela normal”.

Por otro lado, y como parte de los actos de graduación, en esta ocasión se reconoció a varios jóvenes con la Copa Sor Isolina Ferré, el máximo galardón otorgado a los estudiantes del sistema educativo de los CSIF.

Según la institución, el premio reconoce a un estudiante de cada centro que se haya destacado no solo en el aspecto académico, sino que demuestre “un desarrollo en su componente biopsicosocial, que sea una persona comprometida con su comunidad, que posea destrezas de liderato y que haya demostrado compromiso con su transformación personal”.

Los premiados fueron José Colón González (Escuela Alternativa de Ponce), Shaked Bonilla Cepeda (Escuela Alternativa de Caimito), Tatiana Nicol Reyes Ortiz (Escuela Alternativa de Guayama), Lizmarie Olivera Alicea (Vida Independiente) y Miguel Ángel Vargas Velázquez (Programa Postsecundario de Barbería y Estilismo).

“Nuestros estudiantes han encontrado sentido a sus vidas y decidieron encaminarse y luchar por sus sueños con una educación holística. Al igual que nuestra fundadora Sister Isolina Ferré, estos jóvenes han visto posibilidades donde otros solo vieron retos”, resaltó Ortiz.