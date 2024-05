Habitat for Humanity: Unen voluntades para impulsar la vivienda segura

Muchos anhelan conseguir una vivienda digna para criar a su familia y dejar un legado a las próximas generaciones, pero sus sueldos no son suficientes para comprar una casa en Puerto Rico, ni tampoco para reparar los desperfectos de sus respectivas propiedades.

Ante esa realidad, la organización Habitat for Humanity se estableció en la isla en 1997, con el propósito de ayudar a residentes de escasos recursos económicos, cuyo sueño es obtener un hogar propio y darle calidad de vida a los suyos.

La directora ejecutiva de Habitat for Humanity of Puerto Rico, Amanda Silva Adair, manifestó que “la misión de la organización es proveer estabilidad, autosuficiencia y la oportunidad de tener un mejor futuro, a través de programas de vivienda asequible y de capacitación”.

“La idea primordial es la oportunidad de ser dueño de su propia vivienda a familias e individuos de escasos recursos económicos. Con eso, creas estabilidad y es un activo para generaciones futuras de esas familias. Así pueden ir saliendo del círculo de la pobreza”, esbozó.

PUBLICIDAD

La ejecutiva explicó que gran parte de los participantes son maestros y servidores públicos.

“Ahora mismo, el costo de vida en Puerto Rico no va a la par con los ingresos. Eso crea un problema enorme en un tema tan importante para el desarrollo del país como es la vivienda. Sin vivienda, no se puede pensar en nada más. Si las personas no tienen en dónde vivir, no pueden pensar en otras metas para su vida”, lamentó.

“Especialmente, si los niños no tienen un lugar seguro, viven en condiciones de hacinamiento, que es lo que vemos todos los días, es difícil que puedan concentrarse en sus estudios y desarrollarse en pleno. Si no hay población, no hay desarrollo económico y no se crea un sentido de comunidad”, advirtió.

De esa manera, la organización ha llegado a distintos puntos de la isla para dar la mano a estas familias que, finalmente consiguieron lo que tanto añoraban: un techo seguro.

“Nosotros le ofrecemos una hipoteca asequible de 30 años sin intereses y subvencionada por nosotros a través de donativos. Ese pago entra a un fondo rotativo que nos permite proveer ayuda a otra familia. En la colaboración, las familias se comprometen a trabajar en la reparación, rehabilitación o construcción de su casa”, reveló.

Por eso, según Silva Adair, la institución ha expandido sus programas al incluir talleres de capacitación en la reparación de viviendas.

“En los talleres educativos se le dan las herramientas para ser dueños de vivienda responsables. Eso le da el propósito de que la persona no sienta que es una limosna, sino que ellos mismos están trabajando por ese activo, ya sea completando los talleres o haciendo el trabajo en la construcción de su casa”, argumentó.

PUBLICIDAD

“La diferencia es ayudar a familias que son dueñas de su vivienda, pero no tienen los medios para habilitarla y tenerla en condiciones seguras, especialmente personas de edad avanzada, con diversidad funcional, madres solteras, entre otros, que el costo de vida no les permite hacer las reparaciones y mantener su casa al día para no estar en riesgo”, apuntó.

Cabe destacar que la organización en Puerto Rico está afiliada a Habitat for Humanity International que tiene presencia en más de 70 países.

La ayuda está basada en las tablas de ingreso del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), “que tiene un tope por municipio y depende de la composición familiar”.

“Es un impacto directo a las familias que reciben un beneficio enorme que, por sí solas, no lo podrían hacer. Nosotros somos el hilo conductor a través de los donantes y auspiciadores, traspasamos ese beneficio a muchas familias que necesitan esa ayuda”, expuso.

De otra parte, recabó la colaboración de la diáspora puertorriqueña para darle continuidad a los servicios que ofrecen hace 27 años. Sobre todo, ya que muchos boricuas han tenido que emigrar porque se les hace difícil conseguir vivienda en su patria.

“La vivienda es más que un techo y cuatro paredes. En una vivienda se forman los sueños y metas de las familias e incide en el desarrollo económico de la isla, en crear comunidad, en la salud física y mental que es necesaria para tener un lugar seguro y, en la niñez. El mejor vehículo por donde empezar es proveyendo una vivienda digna y segura. Es un derecho fundamental del ser humano”, concluyó.

PUBLICIDAD