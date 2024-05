Exalumnos de San Antonio High en Guayama harán su propio Junte Boricua

“Ese tiempo que viví en Puerto Rico, fueron unos años muy buenos. Esa ‘high school’ fue una hermandad tan bonita que había, no solo en mi clase sino en toda la escuela. Éramos muy hermanos, muy de ayudarnos unos a los otros. Aparte de que esa escuela fue excelente para todos nosotros. Nos preparó muy bien para el futuro”, relató.

“De ahí surgieron líderes que siguen siendo líderes, siempre nos hemos mantenido en contacto, tanto que, cuando me enfermé fui allá, ellos, todos se reunieron para verme y apoyarme”, confesó la también egresada de Nova Southeastern University en donde completó su maestría.

“La fibrosis pulmonar es una enfermedad crónica que es mortal; ataca los alveolos. Me diagnosticaron hace dos años, pero la doctora piensa que la tengo de cuatro a cinco años. Estoy tratando unos medicamentos que salieron en 2019 que me la están aguantando, en vez de ir a 50 millas por hora, voy a 10 millas por hora”, reveló.

No obstante, a pesar de su condición de salud, Chabela se convirtió en embajadora de la Fundación de Fibrosis Pulmonar (PFF, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos, en la que ayuda a otros pacientes a enfrentar el diagnóstico, sobre todo, la comunidad hispana.

“Esta enfermedad me ha traído la felicidad de saber quiénes me quieren, de volver a mis raíces, de apreciar la vida y uso mis destrezas de maestra para hablarle a la gente sobre esta enfermedad y crear conciencia y ayudar a otros pacientes en grupos. Me envían a los hispanos que llaman a la fundación pidiendo ayuda”, manifestó.